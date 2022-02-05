Вакцинация подростков против COVID-19 в Москве: как записаться и где сделать прививку

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Бесплатная вакцинация от COVID-19 теперь доступна и детям в возрасте от 12 до 17 лет. Делают привику препаратом «Спутник М» — это меньшая дозировка «взрослого» «Спутник V». Он уже подтвердил свою эффективность и безопасность. Вакцина для подростков состоит из двух компонентов — их нужно вводить с интервалом в 21 день. Как записаться на вакцинацию детей в Москве и где сделать прививку, выяснила «Вечерняя Москва».

— Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону в любую из 13 городских поликлиник, которые бесплатно проводят процедуру, — сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Если подросток прикреплен к поликлинике, то попасть на прием можно с помощью сервисов mos.ru, emias.info, а также мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС. ИНФО».

— Для прохождения вакцинации понадобятся свидетельство о рождении (или паспорт), московский полис ОМC, СНИЛС, — уточнили в оперштабе.

От родителя или законного представителя подростка требуется письменное заявление. Перед тем как сделать укол, ребенка осмотрит врач, а после инъекции еще полчаса он будет под присмотром медиков.

Вакцина сейчас очень нужна, так как рост заболеваемости ковидом среди детей продолжается.

— Штамм «омикрон», в отличие от других штаммов, хорошо адаптируется к детям. Они стали болеть гораздо чаще, чем при предыдущих штаммах, — сказала руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Если раньше мы фиксировали единичные случаи госпитализации, то теперь мы ежедневно фиксируем значительное количество детей, которые госпитализируются.

Это требует увеличения коечной мощности детских ковидных стационаров — так, впервые с начала пандемии в Москве потребовались дополнительные койки. С 1 февраля заболевших начал принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского.

— Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и смогли восстановить свое здоровье. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тысячи коек, — добавила заммэра.

Скоро прием детей с COVID-19 начнут два федеральных стационара — Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.

Кстати

Теперь врачам-педиатрам детских городских поликлиник в электронной медицинской карте доступны рекомендации о вакцинации индивидуально для каждого юного пациента в соответствии с региональным календарем прививок. Этот список для каждого ребенка формируется на основании информации о выполненных профилактических прививках, например против туберкулеза, полиомиелита или гриппа. Также медикам доступны и оповещения с детальными сведениями о проведенных вакцинациях за последний месяц.