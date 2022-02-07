Столичный Институт дополнительного профбразования проводит конкурс профессорско-преподавательского состава

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Институт дополнительного профессионального образования сотрудников социальной сферы (ИДПО) объявил об открытии конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Чего ждут от новых преподавателей, каким кандидатам будет отдаваться предпочтение, рассказывает заместитель директора ИДПО Игорь Тимофеев.

— Институт активно занимается продвижением инноваций в социальной сфере. Расскажите о роли преподавателей в этом процессе.

— Преподаватель — это человек, который доносит новую информацию до слушателей, объясняет суть, а затем собирает обратную связь. Внедрение изменений не всегда проходит легко. Иногда у сотрудников возникают вопросы и даже сопротивление, и это нельзя игнорировать. Преподаватель должен терпеливо и с пониманием разъяснять смысл инноваций, развеивать страхи и сомнения. Важно уметь донести до сотрудников все плюсы и практическую пользу внедрения новинок. У нас есть программы, на которых обучают этому навыку.

— В январе в ИДПО стартовал конкурс профессорско-преподавательского состава. Как вы отбираете преподавателей в свою команду?

— Есть такой подход — T-shaped. Он описывает специалиста, который владеет экспертизой не только в своей узкой отрасли, но и в смежных. На нашем примере это должен быть не просто человек с компетенциями в социальной сфере, но и имеющий желание развиваться в области образовательных технологий.

Это эксперты-практики либо эксперты, имеющие непосредственное отношение к практической работе, которые широко смотрят на образовательный процесс. Они не ограничиваются просто чтением лекций. Нам нужны те, кто будет с интересом внедрять и пробовать образовательные технологии, заинтересовывать слушателей.

Разумеется, преподаватели нового формата должны быть впереди тех, кого они обучают. Должны быть в курсе (или даже авторами) новинок в своей профессиональной области, а также понимать особенности социальной сферы.

— В чем задача преподавателя нового формата?

— Задача преподавателя не просто найти или придумать интересную новинку, например, в области реабилитации, а понять, как ее можно (и нужно ли) применить в реальности. Важно понимать востребованность той или иной идеи, пользу, которую москвичи в итоге получат.

И конечно же, мы ждем в команде увлеченных людей, для которых преподавание будет не просто работой, но и возможностью принести пользу. Мы ждем тех, кто мыслит в парадигме «А что, если…?», тех, кто готов отказываться от привычных шаблонов и паттернов, готов экспериментировать и учиться новому.

Отдельно стоит выделить цифровые навыки, так как социальная сфера и ИДПО как проводник инноваций стремится к цифре. Эти компетенции также должны быть развиты.

— Обязательно ли иметь опыт преподавания или достаточно быть экспертом в своей области?

— Ответ на этот вопрос будет зависеть от конкретного кандидата. Если человек никогда не преподавал, но у него есть интерес и значительная профессиональная ценность, мы с радостью рассмотрим его кандидатуру.

— Как проходит конкурс и как принять в нем участие?

— Мы в поиске кандидатов на разные должности по трем направлениям: «Развитие руководителей и повышение личной эффективности», «Развитие и обучение социальных работников», «Развитие и обучение специалистов по реабилитации, поддержке семьи и детства». Подробности доступны на сайте института.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 февраля включительно заполнить заявку и предоставить необходимые документы. Мы рассмотрим кандидатуру и дополнительно свяжемся с соискателем.

На заметку

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы, оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных столичному Департаменту труда и соцзащиты. Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@soc.mos.ru.