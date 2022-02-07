Студентки московского ВУЗа заняли призовые места в конкурсе социальной рекламы

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Студентки Московского политехнического университета заняли призовые места в номинациях «Свободная тема» и «Город и ты» конкурса наружной социальной рекламы «Твой взгляд», организованного столичными властями.

Конкурс «Твой взгляд» был организован среди студентов высших учебных заведений Москвы. Главная цель — дать молодежи попрактиковаться в искусстве рекламного дизайна, познакомить с работами мастеров. Победителям полагаются денежные призы и возможность увидеть свои работы на билбордах города. Виктория Ермолаева, студентка третьего курса Политехнического университета, представившая на конкурс плакат о раздельном сборе бытового мусора, заняла почетное третье место в номинации «Город и ты».

— Меня буквально раздражает отношение сограждан к «мусорной» теме, притом что сейчас есть все возможности для раздельного сбора: специальные контейнеры и на улицах, и на станциях МЦК. Я подумала, что людям чисто психологически неприятно разбираться в этом, и сделала плакат, где фото обычного домашнего мусора на нейтральном черном фоне смотрелись бы максимально аккуратно, чтобы москвичи воспринимали визуальную информацию без интуитивного отторжения. Я целенаправленно шла к призовому месту и пусть взяла только «бронзовую» награду, надеюсь, мой плакат увидят люди на улицах, — говорит Виктория.

А Елена Матвеева, сокурсница Виктории, завоевала первое место в номинации «Свободная тема» с плакатом о защите животных.

— Моя работа называется «Не игрушка». Проблема бездомных животных в городах происходит именно от неправильного отношения человека к живущим рядом с ним четвероногим обитателям города. Согласитесь, это надо менять.

По словам девушки, многие люди, заводя себе питомцев, воспринимают их как некое временное развлечение, а не как младших и беззащитных членов семьи, о которых надо заботиться. Не случайно зоозащитники утверждают, что среди бродячих животных только каждый третий пес или кот рожден на улице. Большинство же из них — это зверье, покинутое людьми.

— Мне эта тема особенно близка, у меня дома живут собака и кот, — говорит Елена. — Для меня победа стала неожиданностью. Но она поможет мне показать городу свой взгляд на проблему.

СПРАВКА

Конкурс «Твой взгляд» впервые провели в 2019 году. Его организовал центр современного искусства «Винзавод» при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. В 2021 году в конкурсе приняли участие студенты 48 вузов. Призовой фонд — 750 тысяч рублей. Лучшие работы становятся частью программ соцрекламы на билбордах и видеоэкранах столицы.