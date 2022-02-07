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Самый лучший подарок: благотворительная акция объединила посетителей библиотек, столичных предпринимателей и любителей литературы

Вероника Ушакова

Общество
Самый лучший подарок: благотворительная акция объединила посетителей библиотек, столичных предпринимателей и любителей литературы
Ведущий библиотекарь отдела обслуживания пользователей РГДБ Нина Дрозд присоединилась к акции «Дарите книги с любовью!». Она принесла детскую сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и литературу для девочек-подростков / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

7 февраля в столице стартовала акция «Дарите книги с любовью!», организованная при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

По ступеням Российской государственной детской библиотеки на первый этаж спускается куратор залов для дошкольников и младших школьников читальни Денис Шкатов. Он одним из первых присоединился к акции «Дарите книги с любовью!», суть которой в том, чтобы собрать издания для библиотек в отдаленных регионах России, в которых давно не обновлялся книжный фонд. В руках Дениса — большая стопка изданий современных авторов: рассказы Ирины Пивоваровой, сказки Софьи Прокофьевой, фэнтези-роман Екатерины Соболевой... Все книги мужчина аккуратно складывает в специальную прозрачную коробку, которую уже частично наполнили посетители библиотеки.

— Мне как библиотекарю хочется прививать любовь к чтению. Поэтому я специально принес новенькие книги, чтобы их было приятно держать в руках, — говорит Денис. — Дети сейчас, помимо произведений школьной программы, с удовольствием читают фэнтези, детективы, ужасы.

Присоединилась к акции и коллега Дениса, ведущий библиотекарь отдела обслуживания пользователей РГДБ Нина Дрозд. Она принесла книгу «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого для юных читателей и издания, которые будут интересны девочкам-подросткам.

— Я решила подарить библиотекам России серию книг «Маленькие женщины». Это произведения отечественных и зарубежных авторов, которые рассказывают о непростой поре взросления девочек, поисках счастья, о любви и дружбе, — рассказывает Нина Дрозд, опуская томики в коробку.

Подарить библиотекам страны книги решили и детские писатели.

— По моим наблюдениям, москвичи много читали раньше. И сейчас эта тенденция сохраняется, — говорит детский писатель Андрей Усачев. — Важно прививать любовь к чтению и детям из провинции.

К акции присоединились книжные издательства, крупные торговые сети и небольшие розничные магазины. А еще подарить книгу региональным библиотекам могут все желающие. Можно принести издание из дома в РГДБ или купить книгу в магазинах-партнерах и оставить ее в специальном ящике.

Помимо этого, в акции принимают участие и столичные предприниматели. Например, соучредитель книжного магазина Борис Одинцов направит 10 процентов двухнедельной выручки на покупку книг для библиотек.

— Дети должны иметь доступ к качественной литературе, — рассказывает Борис Одинцов. — Помимо текста, в книгах важны и иллюстрации. Качественный визуальный ряд научит ребенка воспринимать искусство.

Акция по сбору книг продлится в столице до 14 февраля. После этого все издания соберут в РГДБ и оттуда отправят в библиотеки страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За годы проведения акции к ней присоединились 85 регионов страны. Совместными усилиями собрали более 1 000 000 книг.

В 2021 году в акции зарегистрировались более 4000 участников: магазины, книжные издательства, школы.

С 2017 года одна из крупных транспортных компаний безвозмездно перевезла более 70 тонн книг в библиотеки России: от Подмосковья до Приморского края.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Молчанова, организатор акции «Дарите книги с любовью!», главный библиотекарь РГДБ:

— Мы проводим акцию уже шестой год. Каждый раз мы просим участников приносить новые книги или издания, которые прочитали один раз и они стоят на полке. В этом году к акции присоединилось гораздо больше организаций. Это связано с тем, что в период пандемии люди стали больше читать, а значит, и понимать важность литературы. В основном участники акции дарят художественную и учебную литературу. В РГДБ всегда стоит ящик для приема детских книг. Издания принимают даже после завершения акции.

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