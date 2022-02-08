Диаметры современного мегаполиса: до конца декабря достроят десять терминалов наземного метро

Проект станции «Печатники» второго маршрута Московских центральных диаметров / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В понедельник, 7 февраля, мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД) в этом году.

В столице ведется большая работа по строительству и реконструкции станций МЦД. 2022 год обещает подарить пассажирам десять современных терминалов. Так, на втором маршруте заработают два крупных транспортных узла — «Печатники» и «Марьина Роща». Пересесть можно будет на новые станции Большого кольца метро.

Новая станция «Минская» откроется в составе МЦД-4.

— Создаваемый на ее основе транспортно-пересадочный узел объединит Солнцевскую линию метро и наземный городской пассажирский транспорт, — отметил мэр. — Жители Новой Москвы и Московской области получат еще одну удобную пересадку на метро, которая после открытия четвертого диаметра станет бесплатной.

На станции построят две платформы, наземный вестибюль и навес «сухие ноги», ведущий к метро.

А на месте устаревшей остановки пригородных электричек «Очаково» появится современный и удобный вокзал с надземным пассажирским вестибюлем и двумя островными платформами с навесами. Обновленным вокзалом будут пользоваться жители одноименного района и сотрудники многочисленных предприятий, расположенных в местных промзонах.

Мэр также сообщил, что «классическая остановка» пригородных электричек «Мещерская» станет удобным вокзалом с современной пассажирской инфраструктурой. А на станции «Переделкино» появятся две островные платформы с навесами. Также реконструируют станцию «Лесной Городок». Кардинально изменится «Толстопальцево» — здесь реконструируют платформу, построят подземный переход.

Помимо этого, на первом Московском диаметре планируется завершить реконструкцию двух станций — «Тимирязевской» и «Окружной». Вторая объединит диаметры, Московское центральное кольцо и метро.

Мэр столицы отметил, что новые станции повысят привлекательность наземного метро.

— Ежедневные поездки по городу станут быстрее, удобнее и благодаря бесплатным пересадкам — дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья, — подчеркнул он.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром столицы, предоставила в аренду земельный участок в Зеленограде для реконструкции железнодорожной станции Крюково. РЖД получат участок в аренду сроком на пять лет для размещения проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры и для реализации проекта. Сам участок свободен от объектов капитального строительства.