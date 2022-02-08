Заработают вновь: «Новослободскую» и «Рижскую» готовят к запуску

Бригадир чеканщиков Максим Бережной работает в тоннеле станции «Рижская» Большого кольца метрополитена / Фото: Александр Попов

7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил даты открытия двух станций — «Новослободской» и «Рижской».

Более года специалисты ведут обновление вестибюля станции «Новослободская». Здесь меняют устаревшие эскалаторы на современные и надежные, обновляют их фундамент — основу, на которой они крепятся. Эскалаторы на «Новослободской» проработали почти 70 лет — с 1952 года. Современные механизмы обещают быть тише, эффективнее, ведь также будет установлен дополнительный подъемник, а это увеличит пропускную способность на треть.

Кроме того, в рамках реставрации вестибюля будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана на момент открытия станции. Строители также отремонтируют служебные помещения, инженерные сети и коммуникации.

— «Новослободская» откроется уже скоро — в первом квартале текущего года будет готова, — заявил Максим Ликсутов.

Закрытая немногим ранее станция «Рижская» тоже обещает заработать для пассажиров в нынешнем году. Здесь главная задача — заменить эскалаторы, увеличив их количество с трех до четырех.

— Три эскалатора были установлены более 60 лет назад, в 1958 году, и технически устарели, — отметил Максим Ликсутов. — Эскалаторы нового типа, которые появятся на станции, изготовлены из современных негорючих материалов и соответствуют всем нормам безопасности.

Кроме того, в них вмонтированы специальные щетки, которые защищают движущееся полотно от попадания мелких предметов и одежды.

— Также современные эскалаторы работают заметно тише и потребляют меньше энергии. Срок службы новых машин составит полвека, — отметил заммэра столицы.

По его словам, на новых эскалаторах устанавливают систему диагностики и мониторинга, а также специальные датчики, которые передадут информацию о работе в операционный пункт в режиме реального времени.

Также на «Рижской» отреставрируют вестибюль. Ему вернут исторический облик. Рабочие восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка.

— Станция «Рижская» откроется летом, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Срок ремонта на станции был увеличен после того, как выяснилось, что требуется дополнительная конструкция наклонного тоннеля.

После проведения всех работ пассажиры увидят «Рижскую» в том виде, какой она была в 1950-х годах, но соответствующей современным требованиям безопасности.

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