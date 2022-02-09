Когда счет идет на секунды: в авиацентре столицы отмечают профессиональный праздник

Пилот Алексей Паршиков / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

9 февраля пилоты, техники и все специалисты, благодаря которым в небо ежедневно поднимаются вертолеты экстренной авиации столицы отмечают профессиональный праздник — День работника гражданской авиации России.

Московский авиационный центр был создан в 2003 году по распоряжению Правительства Москвы для обеспечения безопасности жителей столицы. В учреждении работают специалисты более 60 профессий, в том числе пилоты, инженеры, техники, спасатели, операторы, диспетчеры. Каждый из них трудится на благо общей цели — обеспечение безопасности города и спасение людей, нуждающихся в помощи.

Всего в авиацентре столицы трудится более 350 специалистов, включая более 70 профессионалов инженерно-технической службы, 27 спасателей, 57 пилотов. Учреждение принадлежит к гражданской авиации, но пилоты выполняют практически «боевые» задачи — это тушение пожаров, экстренная санитарная эвакуация пострадавших с мест ДТП и других происшествий, а также соматических больных.

Дмитрий Брунько, командир воздушного судна 2 авиационной эскадрильи признан лучшим пилотом санитарного вертолета столицы по итогам работы в 2021 году.

Отец Дмитрия проработал пилотом гражданской авиации на вертолетах более 40 лет и, продолжив лётную династию, Дмитрий после окончания Сызранского военного авиационного училища лётчиков начал свою карьеру на вертолетах Ка—26, Ка—226 и Ми—8.

Дмитрий Брунько / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

По совету друзей в 2018 году Дмитрий Брунько пришел в Московский авиационный центр, прошел переподготовку для полетов на вертолете ВК117С-2 и стал выполнять задачи по медико-санитарной эвакуации пострадавших.

— Работа пилота — тяжелый и ответственный труд. Но в ней присутствуют мгновения такой радости и восхищения, которые можно ощутить только в полёте, — рассказал Дмитрий. — Я очень рад, что моя любимая профессия сегодня позволяет сохранять здоровье и спасать жизни людей. Самым сложным для себя в работе считаю ночные вызовы. Летать в темное время суток для вертолетчика достаточно напряженная задача, но мы дежурим круглосуточно, поэтому регулярно выполняем ночные вылеты. Да и в светлое время суток может произойти так, что ты вылетаешь с пострадавшим на борту и погода соответствует метеоусловиям, а по дороге в больницу попадаешь в снежный заряд или сильный дождь. Но ты понимаешь, что на борту вертолета человек, которому необходима срочная помощь. Разумеется, присутствует беспокойство за перевозимого пациента, особенно со сложным диагнозом. Помогает профессионализм и поддержка рядом сидящего напарника — второго пилота. Санитарным вертолетом всегда управляют два командира воздушного судна — это обеспечивает дополнительную уверенность и максимальную безопасность полетов.

Экипажи санитарных вертолетов всегда находятся в режиме готовности. Три вертолета постоянно дежурят в столице, остальные находятся в резерве и в случае крупного происшествия также могут вылететь на помощь москвичам и гостям столицы. Большинство пилотов 2 авиационной эскадрильи (где находятся санитарные вертолеты учреждения) подготовлены для выполнения полетов и днем, и ночью.

На сегодняшний день Дмитрий Брунько имеет почти 5 000 часов налета, за плечами пилота — множество историй спасения пострадавших.

— Помню как-то раз нам поступил вызов на крупное ДТП — столкнулись несколько машин, одна из которых сильно пострадала. Пациент был в тяжёлом состоянии — счет шел на секунды. Чтобы не терять драгоценное время мы без выключения двигателя и с работающими винтами приступили к эвакуации пострадавшего и в максимально короткие сроки доставили его в больницу для дальнейшего оказания помощи. С момента получения вызова и до прибытия в лечебное учреждение прошло около 15 минут. Всё закончилось благополучно, — вспоминает Дмитрий.

Дмитрий Брунько, как и многие его коллеги, считает, что настоящий пилот никогда не останавливается на достигнутом и постоянно чему-то учится. Даже в свободное от работы время он читает книги по авиации, разбирает сложные случаи из практики других летчиков и даже хобби Дмитрия связано с любимым делом.

— Вне рабочего времени я собираю модели самолетов и вертолетов. Зимой предпочитаю кататься на горных лыжах, а летом проводить время на природе, — добавил Дмитрий.

Помимо медико-санитарных задач, экипажи авиацентра столицы выполняют вылеты для тушения сложных пожаров в Москве и соседних регионах. Для этого в учреждении есть первая авиационная эскадрилья, лучшим пилотом которой в 2021 году стал Алексей Паршиков — командир-инструктор, пилот пожарного вертолета Ка-32.

Алексей Паршиков / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Так же, как и Дмитрий, Алексей рос в семье вертолетчика, только военного. Посещение военного аэродрома стало неотъемлемой частью детства мальчика.

— Однажды меня, мальчишку, которому не было и пяти лет, посадили первый раз в кабину вертолета и дали подержаться за ручку, — вспоминает Алексей, — а потом мы поднялись в воздух. Здесь меня осенило — буду пилотом!

В 17 лет юноша поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, а чуть позже — в Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. Более 20 лет Алексей служил в морской авиации. За 40 лет полетов освоил вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-27, Ка-32. На сегодняшний день Алексей Паршиков имеет свыше 2000 часов налета.

Узнав в 2017 году, что в Московский авиационный центр требуются опытные пилоты, не медлил ни минуты — отправил резюме, прошел собеседование и пополнил ряды вертолетчиков авиации экстренного реагирования столицы.

— Самое сложное в нашей профессии — не летать. Я лучше 12 часов проведу в небе без отдыха за тушением пожара, чем сидя на земле, — говорит Алексей.

За время работы в Московском авиацентре Алексей Паршиков участвовал в ликвидации многих крупных пожаров. Особенно пилоту запомнилось происшествие на улице Молодогвардейской.

— Случилось это в октябре 2019 года днем. Загорелось 1,5 тысячи квадратных метров складского помещения. Пожару присвоили 3 ранг сложности. Для его ликвидации вылетело два экипажа авиацентра, командиром, одного из которых был я. Прибыв на место происшествия, мы поняли, что перед нами стоит непростая задача. Во-первых, площадь слива была ограничена, с высоты 30 метров нужно было попасть из водосливного устройства в небольшое отверстие в крыше. Во-вторых, довольно сложный водозабор. Мы набирали воду из Москвы-реки в том месте, где берег имел большие перепады высоты. Приходилось совершать довольно специфические маневры вертолета, чтобы максимально быстро вытащить наполненное водосливное устройство из воды, набрать необходимую высоту и практически тут же снизить скорость воздушного судна для сброса. К тому же боковой ветер заставлял постоянно делать перерасчет траекторий слива огнегасящей жидкости. Работали два с половиной часа, пока не выработали всю заправку. С пожаром, конечно, справились — до полной ликвидации сбросили двумя экипажами почти 200 тонн воды, — вспоминает Алексей Паршиков.

За профессионализм и высокие результаты в работе Алексей Паршиков награжден медалями МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» и «Маршал Василий Чуйков».

Сегодня Алексей Паршиков совмещает должности пилота и инструктора, большое внимание уделяет процессу подготовки и становления молодых специалистов, передавая им приобретенный опыт и знания.

— Мне нравится моя работа — это возможность делиться опытом с младшим поколением и продолжать летать, ведь каждый подъем в небо уникален, — подытожил Алексей.

Большую часть свободного времени Алексей посвящает воспитанию детей. У пилота их четверо — две дочери и два сына. Кстати, старший сын продолжил династию вертолетчиков и закончил авиационное училище.

Работа летного отряда невозможна без инженеров и техников, осуществляющих обслуживание и ремонт авиационной техники. В инженерно-авиационном обеспечении работает инженер Александр Макаренко.

После окончания Харьковского военного авиационного инженерного училища Александр проходил службу в авиационном полку дальней авиации, где занимался обслуживанием самолёта Ту-22М3 и вертолетов Ми-24, Ка-27, Ка-29.

Александр Макаренко / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

После завершения военной службы Александр принял решение связать свою жизнь с гражданской авиацией и начал работать авиационным техником на вертолетах Ми-8Т, М-8МТВ, Ми-26Т. В Московском авиационном центре Александр Макаренко работает с 2015 года.

— Ключевой задачей авиационно-инженерной службы является обеспечение безопасности полетов. Основной документ, на который мы ориентируемся — это регламент технического обслуживания. Он включает в себя перечень обязательных работ, которые необходимо выполнить: предполетная, послеполетная и повторная подготовка вертолета. Также выполняется расширенный регламент работ после определенного количества часов нахождения воздушного судна в воздухе. При обслуживании вертолетов предусмотрен двойной контроль выполнения операций. Одна из моих основных обязанностей как инженера — контроль за объемом и качеством выполняемых работ, что в конечном итоге и обеспечивает безопасность полетов, — поделился Александр.

Александр Макаренко всегда максимально ответственно относится к своей работе, знает все тонкости и особенности ремонта винтокрылых машин.

В 2019 году по решению Правительства Москвы в рамках развития возможностей пожарно-спасательного гарнизона в учреждении была сформирована служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения. Сегодня в специальном подразделении учреждения находится 27 специалистов-универсалов, имеющих допуски к различным видам аварийно-спасательных работ и владеющих навыками спасения людей с земли, воды и воздуха. Лучшим спасателем этого подразделения в 2021 году стал Михаэл Нестеренко.

В 2008 году Михаэл поступил в столичный учебный центр ГО и ЧС на курс профессиональной подготовки «Спасатель». В авиацентре спасатель трудится с момента создания специального спасательного подразделения.

— С тех пор я получил большое количество знаний и уникальный опыт в данной сфере, — рассказал Михаэл. — Участвовал в ликвидации последствий ДТП, оказывал социальную помощь людям.

Работа с вертолетами, на высоте, дается спасателю легко, ведь за свою многолетнюю практику Михаэл не раз участвовал в различных проектах в качестве промышленного альпиниста.

— Все наши спасатели обучены беспарашютному десантированию беспосадочным способом для оказания помощи и эвакуации пострадавших. Мне все это очень близко, ведь так сложилось, что за годы работы в спасательной службе я не раз выполнял работы на высоте, хорошо освоил необходимые для этого навыки, стал инструктором и сейчас передаю свои знания и опыт молодым специалистам учреждения, — отметил спасатель.

Михаэл Нестеренко (слева) / Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

По словам Михаэля, во время дежурства он часто выезжает на социальные вызовы, когда необходимо оказать помощь пожилым людям — поднять их с пола на кровать, вызвать бригаду врачей и помочь транспортировать пациента в автомобиль «скорой помощи», вскрыть дверь квартиры при угрозе жизни и здоровью людей.

— Таких вызовов очень много — кто поможет, если не мы, — поделился спасатель, — Помню, мы выехали по звонку соцработника, который приехал проведать своего пожилого подопечного, а тот не открывал дверь. Заявитель заверил, что дедушка должен быть внутри и, видимо, с ним что-то случилось. В таких случаях, когда нет достоверной информации о происшествии, мы можем вскрыть дверь только в присутствии полиции. Их на месте ещё не было, а с хозяином в любой момент могло случиться непоправимое. Спасло то, что квартира находилась на третьем этаже — в этом случае мы имеем право воспользоваться лестницей, заглянуть в окна и убедиться, есть ли там пострадавшие. Так мы и сделали. Поднялись и обнаружили за стеклом лежащего на полу пожилого мужчину, после чего приняли решение проникнуть в квартиру для оказания помощи. В этот момент приехали медики и помогли пожилому мужчине — у него предположительно произошел инсульт.

По словам Нестеренко, долг любого спасателя — не терять самообладание в экстренной ситуации, а все силы и ресурсы направить на спасение жизней, даже когда, на первый взгляд, надежды уже нет. Михаэл не думает останавливаться на достигнутом, планирует и дальше развивать свои профессиональные навыки и умения.

Нередко спасатели помогают и братьям нашим меньшим. Чтобы спасти животное, приходится не только применять профессиональные навыки, но и проявлять смекалку.

— В ноябре прошлого года поступил звонок из Южного Бутова. Когда прибыли на место, заявительница показала нам пруд, посреди которого замерзал селезень. Птица не двигалась, но была жива. Я надел гидрокостюм, в качестве страховки к поясу пристегнули канат, за который меня держали коллеги. И это было верное решение. Лед на пруду оказался слабый и, пройдя несколько метров, я провалился в холодную воду. Дальнейшие попытки добраться до беспомощной птицы к успеху не привели, лёд передо мною ломался. Более того, селезень неожиданно встал на ноги и стал пятиться от нас. Он не примерз ко льду, как мы думали, а просто сильно ослаб. Оставлять его в таком состоянии было нельзя, поэтому после неудачной попытки добраться к птице, мы растянули вдоль берега веревку, взяли ее за концы и стали двигаться, задавая направление птице и ведя ее точке не берегу, где стоял наш коллега. Результат не заставил себя ждать. Кода селезень оказался у нас в руках, мы осмотрели его и, не найдя повреждений, отдали женщине, которая предложила отнести птицу к орнитологу. Ещё одна жизнь была спасена, — рассказал Михаэл.

Сегодня в оперативном управлении Московского авиацентра находится 11 вертолетов — пожарные и санитарные, которые круглосуточно готовы вылететь на место происшествия, а также 26 вертолетных площадок, 11 из которых подготовлены для использования в ночное время суток. На территории города дежурит спасательная служба авиацентра столицы, работники которой могут прибыть на место происшествия для оказания помощи людям как на автомобиле, так и на вертолете.