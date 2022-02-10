Главврач Михаил Шутов: В поликлинике ежедневно проходит более 100 телемедицинских консультаций

Фото: gp64.mos.ru

В интервью «Вечерней Москве» главный врач Городской поликлиники № 64 Михаил Шутов рассказал о том, как пациенты могут получить телемедицинскую консультацию и что делать при первых симптомах острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

— Михаил Васильевич, если человек заболел, у него отмечаются классические симптомы ОРВИ, что ему в первую очередь необходимо сделать, если он хочет получить медицинскую помощь?

— У заболевшего есть несколько вариантов. Первый — обращение в поликлинику по месту жительства. Там ему проведут диагностику, и если в ходе обследования обнаружатся признаки коронавирусной инфекции, то пациенту проведут необходимые мероприятия и выпишут лечение при ковиде. Если COVID-19 не подтверждается, то врач назначит лекарства и распишет рекомендации, характерные для лечения ОРВИ. Второй вариант — получение аудиоконсультации. Москвичи с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо заполнить электронную форму и подать заявку на портале mos.ru. Заявки принимаются от жителей старше восемнадцати лет, имеющих признаки простудных заболеваний. В анкете указываются дата рождения, ФИО, номер полиса обязательного медстрахования, номер СНИЛС, адрес и контактные данные заболевшего.

После отправления заявки с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней.

Третий вариант для среднетяжелого и тяжелого течения заболеваний — вызов врача из поликлиники на дом или обращение в скорую помощь.

— А в поликлинику безопасно ходить с симптомами ОРВИ?

— Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» повлияло на рост обращения горожан в поликлиники. И работа этих медучреждений была перестроена соответствующим образом. Теперь поликлиники работают по новому алгоритму. Было выделено значительное количество площадей и кабинетов для приема пациентов с признаками ОРВИ. Внутри таких отделений пациент первым делом получает средства индивидуальной защиты, далее он сдает ПЦР-тест на коронавирус и экспресс-тест. При его подтверждении человека отправляют в отдельный кабинет для дальнейшего уточнения диагноза. Пациенты с признаками ОРВИ не пересекаются с теми, у кого диагностируют коронавирусную инфекцию. Врачи стараются оперативно всех принять, очередей в поликлинике нет. Мы справляемся с наплывом пациентов. Максимальное время ожидания составляет около тридцати минут.

— А как открыть и закрыть больничный, если требуется? Нужно ли при этом обращаться в поликлинику?

— Открыть больничный можно двумя способами — дистанционно и придя в поликлинику. Закрытие больничного всегда происходит дистанционно после уточнения самочувствия пациента через аудиоконсультацию. Приходить в поликлинику для получения больничного не требуется — он будет доступен в электронной медкарте и направлен работодателю. Это удобно.

— Если пациент обратился к врачу по аудиоконсультации или в поликлинику, но хочет позже задать вопрос, что-то уточнить после того, как уже прием прошел. Куда бежать — снова в поликлинику?

— Лучше заранее составить все вопросы, продумав их и записав на бумаге. Если все-таки состояние пациента меняется, то можно получить телемедицинскую консультацию и уточнить все интересующие моменты.

— Михаил Васильевич, а сколько телемедконсультаций у вас уже провели?

— Изначально ежедневно проводили по 50–70 телемедицинских консультаций. Теперь их число выросло до ста в день. Аудиоконсультаций проводим до тысячи ежедневно.

— А как поддерживать организм, пока болеешь? И что делать, чтобы не заболеть?

— Чтобы не заболеть или, если все-таки заразились, стараться соблюдать социальную дистанцию, в том числе и дома. Нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя от коронавируса. Если заболели, проветривайте чаще квартиру, обеспечьте себе теплое обильное питье, оставайтесь дома и следите за самочувствием.