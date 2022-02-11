«Абилимпикс» помог московскому школьнику выбрать будущую профессию и получить первую работу

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения

Георгий Кития — участник чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Он с детства увлекался искусством фотографии. В старшей школе перед молодым человеком встал вопрос дальнейшего обучения и поступления в университет. Он долгое время не мог определиться с выбором будущей профессии. О работе фотографа не думал до тех пор, пока классный руководитель не предложила попробовать свои силы в «Абилимпиксе».

Георгий подал заявку на участие в компетенции «Студийный фотограф» и с легкостью прошел отбор. Творческие задания соревнований и съемочный процесс настолько захватили начинающего фотографа, что он твердо решил строить карьеру в этом направлении.

В прошлом году Георгий окончил школу и подал документы в институт, но не хватило баллов. Молодой человек не отчаялся. Он решил работать фотографом и параллельно с подготовкой к поступлению получал опыт. Георгий уверен, что практика и хорошее портфолио помогут ему при поступлении в следующем году.

Составляя резюме для работодателя, Георгий указал, что участвовал в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» и занял первое место. Также он приложил свои конкурсные работы.

— Участие в «Абилимпиксе» сыграло важную роль при трудоустройстве. Когда меня пригласили на собеседование. Я очень волновался, но благодаря соревнованиям по профессиональному мастерству мне уже было что показать. Несмотря на отсутствие опыта, работодателю понравились мои фотографии, и меня приняли в штат, — рассказал Георгий.

Сейчас молодой человек работает студийным фотографом. Параллельно он продолжает готовиться к поступлению в вуз и пополнять свое портфолио новыми кадрами. Работодатель поддерживает Георгия в его желании получить высшее образование.

НА ЗАМЕТКУ

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городской департамент труда и социальной защиты населения, столичный департамент образования и науки, а также Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».