Олег Рой: Я не учился профессии писателя, но издал 74 книги

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Проект писателя и сценариста Олега Роя «Мишка Шмяк» выйдет в конце февраля на нескольких интернет-площадках. Прозаик рассказал «Вечерке» о новом мультсериале и своем творческом пути.

— Олег, расскажите о вашем проекте.

— Это будет новый сериал внутри существующего проекта «Волшебная лампа Есении» — о девочке-волшебнице и ее друге мишке по имени Шмяк. В их магазинчике творятся чудеса, правда, для этого не нужно магии. Волшебство происходит благодаря дружбе. Я буду читать маленьким зрителям свои 52 сказки. Рядом со мной будут куклы и марионетки. Сейчас строим павильон на «Мосфильме», где с 15 по 19 февраля пройдут съемки. И уже в конце февраля состоится премьера.

— Помогает ли писателю образование психолога?

— Я из тех, кто предпочитает учиться не в аудиториях, а на практике. Когда работаешь вместе с профессионалами, своими рукам и создаешь то, что тебе нравится, — учишься куда быстрее и эффективнее. Да, я разбираюсь в психологии, так как постоянно общаюсь с людьми, наблюдаю за ними, слушаю их истории. Но психологом себя не считаю, ни дня не работал по специальности. А если не практикуешь, то уже через год-другой диплом можно выбросить. Мир ведь на месте не стоит.

Я в свое время окончил вуз, потому что так уж устроено: без высшего образования ты словно не вполне полноценная личность. Но, уверен, важно не образование, а умения. Я не учился профессии писателя, но издал 74 книги. Не учился сценарному мастерству, но подготовил много сценариев. Так же и с анимацией. Однако мы с командой создали мультсериалы, за которые не стыдно.

— В рамках проекта «Сказки на здоровье» вы передаете безвозмездно книги в больницы. С чего это началось?

— Однажды в мой офис пришел мальчик с мамой и попросил несколько одинаковых книг. Я удивился: «Не лучше ли разные?» Но мальчик объяснил, что хочет читать вместе с друзьями. Он оказался пациентом онкологической клиники, с ним в палате лежали и другие мальчишки. Я навел справки и узнал, что во многих больницах нет библиотек, а дети лежат там подолгу. Конечно, им хочется читать! Поэтому каждый месяц направляю тысячу книг в больницы.

— Добрая литература помогает излечиться?

— Да, хорошая книга, мультфильм или фильм способны сотворить чудо. Увлекшись историей, ребенок заряжается позитивом, надеждой, верой в то, что все будет хорошо.

— Благотворительность не требует тишины?

— Раньше был уверен: добро нужно делать молча. Но сейчас понял, что говорить об этом нужно. Людям иногда не приходит в голову, как именно можно делать добро. Помогать другим — это правильно, естественно, человечно. Каждый может сделать что-то хорошее для других. Хотя бы сказать доброе слово или улыбнуться.

— Вдохновляет ли вас на творчество метро?

— Да. В своей книге «Мир над пропастью» рассказываю одну из легенд, связанных с ним — о скульптуре собаки на станции «Площадь Революции». Считают, она может исполнять желания.

ДОСЬЕ

Олег Рой родился 12 октября 1965 года в Магнитогорске. Окончил психологический факультет Магнитогорского педагогического института. Продюсер и сценарист. Член правления Ассоциации анимационного кино. Обладатель Литературной премии «Медаль имени нобелевского лауреата Ивана Бунина».