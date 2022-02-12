Цветочный подвох: во сколько обойдется букет на День святого Валентина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Накануне Дня всех влюбленных, который отмечается во всем мире 14 февраля, взлетают цены. И если стоимость сувениров еще более-менее стабильная, то букетик для любимой может стать драгоценным. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, сколько будут стоить цветы и как сэкономить на флористике.

По словам Валентины Сафроновой, День всех влюбленных отмечается во многих странах мира, и везде стоимость цветов рас тет. Российские флористы, закупающие оптом цветы из Нидерландов или Эквадора, сталкиваются с высокими наценками накануне праздника. Поэтому тоже завышают цены в феврале стабильно на 10– 15 процентов.

— Самые популярные цветы в этот день — красные и белые розы. Средняя цена за штуку с коротким стеблем (до 60 сантиметров) в эти дни — 55 рублей. Розы стандартной длины обойдутся в 250–300 рублей за штуку. Есть длинные розы из Эквадора, букет из которых получается почти в человеческий рост. В таком случае стоимость одной штуки будет начинаться от 1000 рублей, — рассказала Сафронова.

По ее словам, вторые по популярности цветы накануне 14 февраля — любые весенние.

— Цена одного тюльпана или нарцисса — от 60 рублей за штуку, ириса — от 70 рублей, гиацинта — от 140 рублей. То есть хороший букет с упаковкой — от 1200 рублей, — рассказала Сафронова.

Эксперт рекомендует, если хотите сэкономить, возьмите 3–5 роз. Флористы мастерски упакуют цветы в крафтовую бумагу, украсят зеленью или другим декором. Это позволит немного снизить стоимость, — рассказала Валентина Сафронова.

Также вместо упаковки можно использовать картонные коробки или корзинки. Благодаря таким хитростям букет получится оригинальным и стильным.

— И не забывайте спрашивать у любимой, какие цветы она предпочитает, — напоминает флорист. — Ведь если девушка любит ромашки или хризантемы, зачем тратиться на букет алых роз? Ее любимые цветы обойдутся намного дешевле.

По словам Сафроновой, накануне праздника флористы традиционно добавляют в ассортимент готовые и бюджетные композиции с сезонными цветами.

Оригинальной альтернативой обычному букету могут стать стабилизированные цветы. Это не искусственные, а настоящие растения, у которых с помощью специальной технологии природный сок заменяется раствором на основе глицерина. Простоять такой цветок может от трех до восьми лет.

— За счет этого цветок не теряет своей тактильной мягкости и остается в первозданном виде на протяжении нескольких лет, — рассказала основатель студии стабилизированной флористики Тамара Лерман.

По ее словам, это удовольствие не из дешевых.

— Стоимость букета из стабилизированных цветов в 3–4 раза выше. Но такой подарок будет напоминать о приятных событиях еще долгие годы. Необязательно выбирать большие премиальные и дорогие букеты по 50 000 рублей, достаточно небольшой композиции стоимостью до 10 000 рублей, — добавила Лерман.

Собрать в букет можно не только из растения. Магазины подарков предлагают сделать композиции из ягод, сладостей, орехов, сухофруктов, фруктов и овощей.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от наполнения — в среднем от 3000 рублей.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

Сдержанность оттенков

Разнообразные яркие цветы, собранные в букет, уже не в тренде. Опытные флористы составляют композиции из цветов, близких по тону. Например, яркие розовые пионы можно разбавить нежными альстромериями.

Небрежность в оформлении

Букеты, где все розы одной длины и плотно прижаты друг к другу, уже не в моде. Современные композиции выглядят так, будто их не касалась рука флориста. Правильным считается букет, который имитирует природный луг.

Экоповестка

В последние годы флористы отказываются от целлофановой упаковки для букетов, отдавая предпочтение крафтовой бумаге, плетеным корзинам или деревянным ящикам.

Фото: pixbay.com

Вместо роз — северное сияние

До Дня влюбленных почти неделя, и вместо дорогостоящих подарков можно успеть запланировать романтическое путешествие на выходные. Причем по очень демократичным ценам. Аналитики Ozon Travel сделали подборку самых интересных мест в России.

Например, можно быстро организовать поездку в Калинингра д. Перелет по маршруту Москва — Калининград — Москва обойдется в сумму от 4 тысяч рублей (без багажа). Цена на трехзвездочный отель в Калининграде — от 2 тысяч рублей в сутки. Дополнительные траты будут на еду. В городе много памятников архитектуры и интересных мест. Например, Домский собор на острове Канта, Королевские ворота, кирха Святого семейства.

Подышать морским воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами можно в поселке Янтарный. Здесь же можно прогуляться по литературно-янтарной тропе в парке Морица Беккера, посетить замок Пальмникен XIV века. Если хочется чего-то необычного, то можно рвануть в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние.

— Авиабилет на одного из Москвы в Мурманск и обратно — от 9500 рублей (без багажа). Ночь в трехзвездочном отеле стоит от 3500 рублей в сутки, — подчеркивают эксперты.

Здесь можно отправиться в Териберку, чтобы запечатлеться на фоне заброшенных кораблей. Также можно успеть прокатиться на горных лыжах в Кировске, причем снежный покров наместных курортах будет лежать до лета.

Если вы мечтали съездить в Сибирь, то Тюмень для отдыха на пару-тройку дней — прекрасный вариант. Авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно — от 5200 рублей (без багажа). Ночь в отеле с тремя звездами — от 1700 рублей. В Тюмени можно плавать в термальных бассейнах прямо под открытым небом, неспешно прогуливаться по набережной реки Туры, которая сегодня считается одной из самых живописных в стране. И, конечно, нужно обязательно загадать желание на вантовом мосту.

Еще одним супердешевым, но хорошим в ариантом станет Казань. Авиабилет из столицы туда-обратно обойдется всего в 3500 рублей. Трехзвездочный отель — от 2500 за сутки. В городе есть десятки музеев, парков и, конечно, свои традиции.