11 пар проекта «Московское долголетие» рассказали о том, как общие увлечения влияют на семейную жизнь

Фото: Pexels

14 февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных. В «Московском долголетии» насчитывается более 2 тысяч супружеских пар, которые вместе посещают занятия проекта. В честь праздника 11 семей столицы поделились тем, как общие интересы влияют на супружескую жизнь и какие увлечения они открыли в «Московском долголетии».

Супруги Мельниковы Анатолий Юрьевич и Елена Васильевна из Восточного административного округа столицы — поклонники здорового образа жизни, в проекте «Московское долголетие» вместе посещают занятия по скандинавской ходьбе.

Фото: Из личного архива

— Самое важное в жизни — это выработать привычки здорового образа жизни. Физическая активность и здоровое питание — это то, что поддерживает здоровье и настроение. Мы с супругой выбрали именно занятия скандинавской ходьбой, потому что это уникальный вид спорта, не имеющий противопоказаний и возрастных ограничений, а во время тренировки задействовано около 90 процентов мышц, — говорит Анатолий Юрьевич.

Супруги отмечают, что в первую очередь они единомышленники и все свободное время проводят вместе. Помимо занятий в «Московском долголетии», посещают экскурсии, ходят в походы и с нетерпением ждут возобновления соревнований по скандинавской ходьбе в проекте.

Фото: Из личного архива

Скандинавская ходьба — один из самых популярных видов спортивных активностей в проекте. Как и супруги Мельниковы, пара из Северо-Восточного административного округа Колдоба Елена Валентиновна и Александр Васильевич посещают занятия по скандинавской ходьбе. По их словам, увлечение сплотило семью.

— Мы заметили, что благодаря совместному хобби стали больше разговаривать друг с другом на совершенно разные темы, — говорит Елена Валентиновна.

Также помимо скандинавской ходьбы женщина посещает онлайн-занятия по рисованию и английскому языку. Она с детства увлекалась этими направлениям, но время на более углубленное изучение появилось только сейчас.

Фото: Из личного архива

Участники проекта из Западного округа столицы Ковалевы Нина Ивановна и Владимир Иванович в этом году отметят 60-летие совместной жизни. Секретом своего счастливого брака считают любовь, уважение и общие интересы.

Нина Ивановна и Владимир Иванович оба врачи. В молодости семья много путешествовала — ходили на байдарках, прошли по горам Средней Азии. Сейчас супруги на пенсии. В период пандемии уехали на дачу и вместе занимаются в проекте онлайн. Нина Ивановна посещает 7 активностей — занятия по истории, рисованию, суставной гимнастике, рукоделию, осваивает мобильные устройства и изучает английский язык. Владимир Иванович поклонник скандинавской ходьбы, сейчас занимается самостоятельно. Еще супруги заядлые путешественники и вместе подключаются к онлайн-экскурсиям «Московского долголетия».

Фото: Из личного архива

А вот у участников «Московского долголетия» Фомичевых Вячеслава Александровича и Зинаиды Ивановны из Зеленограда разные интересы. Муж творческая личность, в проекте посещает занятия по пению и танцам, а супруга выбрала для себя спортивные активности. По словам пары, они радуются успехам друг друга. До пандемии Зинаида Ивановна с удовольствием посещала концерты мужа, а он радовался ее спортивным успехам. А вот секретом долгих отношений, по мнению супругов, является уважение.

Фото: Из личного архива

Заядлые садоводы и огородники — супружеская пара Захаровы Татьяна Викторовна и Александр Викторович из Северного округа вместе подключаются к онлайн-занятиям по «Садоводству», а полученные знания применяют на дачном участке. По признанию пары, земельными работами увлеклась Татьяна Викторовна, которая посещала занятия по «ландшафтному дизайну» и преобразила участок. Сейчас Александр Викторович не только поддерживает жену, но и активно помогает, вместе они выбирают какие посадки сделать в грядущем весеннем сезоне и в феврале уже готовят рассаду.

Фото: Из личного архива

Общие увлечения помогают больше времени проводить вместе и семье Сарычевых Сергею Петровичу и Наталье Геннадьевне из Северо-Западного округа.

— Совместные занятия сплачивают нашу семью, добавляют темы для обсуждения. Мы с супругом всегда все делаем вместе и в проект «Московское долголетие» решили записаться одновременно. До пандемии я занималась немецким, а муж выбрал итальянский язык. Сейчас живем на даче и подключаемся онлайн. Я открыла для себя еще много интересных увлечений и сейчас занимаюсь оздоровительной гимнастикой и посещаю курсы по правильному питанию, а Сергей Петрович возобновил обучение итальянскому, — говорит участница.

Супруги уверены, что залог крепких отношений — это дружба и взаимная поддержка, а активная жизненная позиция и хобби, которые они открыли для себя в проекте «Московское долголетие», дарят положительные эмоции и укрепляют брак.

Фото: Из личного архива

Еще одним примером того, что общее хобби может сплотить семью, стала пара из Троицкого и Новомосковского округов Островский Владимир Викторович и Старикова Елена Викторовна. Вместе супруги занимаются танцами. По словам Владимира Викторовича, совместное участие в проекте не только сделало их семью крепче, но обогатило творчески и духовно. Они стали внимательнее друг к другу, проводят больше времени вместе, а кроме быта появились еще и общие интересы.

Фото: Из личного архива

А вот супруги Бондаревы Юлия Сергеевна и Виктор Григорьевич из Южного округа столицы уверены, что занятия проекта «Московское долголетие» не только помогают семьям поддерживать теплые отношения, но и являются очень важным фактом в такой сложный период пандемии.

— «Московское долголетие» — это панацея от старости, которой так все боятся и лучшее «лекарство» от пандемии, кстати. Благодаря проекту мы можем говорить не только о болезнях, но о любви и новых знаниях, — говорит Юлия Сергеевна.

Фото: Из личного архива

Для семейной пары из Юго-Восточного округа Москвы Бутрямовых Светланы Александровны и Александра Вениаминовича общим увлечением стала съемка видеороликов, они вместе посещают онлайн-занятия по видеомонтажу. У супругов сложился крепкий тандем, а роли в команде четко разделены. Светлана Александровна отвечает за творческую составляющую: придумывает сюжет, выбирает музыку, а муж делает монтаж, накладывает звук и доводит картинку до совершенства. Сейчас они снимают видеоролики для семьи и друзей, готовят видеоотчеты с отдыха для близких. Общее увлечение, по словам пары, сделало их более терпеливыми, ведь работа в команде научила их слушать и уважительно относиться к другому мнению.

Фото: Из личного архива

Семья Должиковых Инга Ремовна и Виктор Николаевич из Юго-Западного административного округа стали посещать занятия, чтобы улучшить состояние здоровья, в том числе ментального. Сейчас пара занимается дистанционно суставной гимнастикой, чтобы поддерживать физическую форму, для развития мозга и памяти выбирают английский язык и нейрогимнастику, а для души подключаются к онлайн-экскурсиям. Секретом крепких и дружеских отношений пара считает общие интересы — вместе они работали в милиции, а теперь у них одни увлечения на двоих.

Фото: Из личного архива

Позицию семьи Должиковых разделяет супружеская пара из Центрального округа Куликовы Галина Андреевна и Валерий Николаевич, которые также занимаются всегда вдвоем.

— Вместе уже 54 года. Познакомились в институте, искали аудиторию в первый день занятий. И по сей день занимаются вместе в «Московском долголетии». Получается такая совместная учеба длиною в жизнь, — говорит Галина Андреевна.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

Напомним, что в рамках проекта «Московское долголетие» проходят занятия в онлайн-формате и офлайн. Очные занятия для москвичей проходят на свежем воздухе с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, по QR-коду.