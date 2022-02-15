Как рост цен на импортные фрукты и овощи отразится на отечественной продукции

Москвичка Екатерина Яковлевская выбирает грейпфруты в магазине / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

14 февраля торговые сети заявили о сложностях с поставками импортных овощей и фруктов в Россию и, как следствие, росте их стоимости. «Вечерняя Москва» выяснила, как ситуация отразится на ценах отечественного производителя.

Проблемы с поставками могут быть вызваны тем, что импортные фрукты и овощи проходят усиленный досмотр на границе, который ввел Роспотребнадзор. Об этом рассказал председатель комитета Московской торгово-промышленной па латы по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Сергей Скоморохов.

— Страны всегда соблюдают условия договора между собой, — отмечает эксперт. — А значит, и процедуры проверки все проходят в прежнем режиме. Просто они стали медленнее. В любом случае ничего плохого в таком внимании к ним нет. Мы же хотим, чтобы импортная продукция была полностью безопасной.

Сергей Скоморохов отметил, что увеличение цен на западную продукцию повлияет и на отечественных производителей:

— На рынке фруктов ситуация практически не изменится, конкуренция и так не наблюдается. Из-за границы в основном везут то, что у нас не производят или выращивают в небольшом количестве: мандарины, апельсины, киви. А что касается овощей, наши фермеры, увидев новые цены, будут подтягивать к ним и цены на свою продукцию. В этом сегменте рынка конкуренция есть.

Проблемы с поставками импортных овощей привлекут внимание покупателей к отечественной продукции.

— У наших товаров есть большое преимущество: они попадают на прилавок прямиком с грядки, а не переживают долгую транспортировку. Значит, в них меньше химикатов, которые нужны для длительного хранения, — объясняет Скоморохов. — В целом у нас наблюдается хорошая тенденция: москвичи покупают овощи и фрукты у наших фермеров, чтобы поддержать местных производителей. Важно, чтобы эта традиция сохранялась. Ведь доход от продажи идет гражданину России, и, значит, налоги остаются в стране.