Автостопом по кинематографу: гид для тех, кто хочет облегчить себе выбор идеального фильма для просмотра

Федор Федотов в роли Матвея и Софья Присс в роли Алисы в кадре из режиссерского дебюта Михаила Локшина «Серебряные коньки», который получил шесть «Золотых орлов», в том числе как лучший фильм, за сценарий, работу оператора, художника-постановщика, костюмы и монтаж, а представлен он был в 12 номинациях / Кадр из фильма «Серебряные коньки» / 2020 год

До 20 февраля Кинофестивальный совет при Министерстве культуры России рассмотрит заявки от организаторов мероприятий, которые проводятся на территории страны и претендуют на господдержку. «Вечерняя Москва» предлагает читателям, интересующимся отечественным кинематографом, разобраться, за какими событиями стоит следить, а также среди каких победителей и номинантов фестивалей и премий искать запоминающиеся ленты, столь различные по содержанию и исполнению.

Кино как произведение искусства едва ли может состояться без зрителя. Для кого-то из создателей фильмов важны массовость и сборы, другому ценен тот самый один человек, чья жизнь изменится после просмотра ленты. Но, пожалуй, каждому хочется, чтобы его творение не «легло на полку», а «прокатилось по экранам », большим и малым.

Чтобы точечно выделять киноленты из потока, который в России хоть и в разы меньше, чем в Голливуде, но все же обилен, и существуют премии и фестивали. В чем разница? Премии традиционно вручают по итогам года. Победителей определяют специалисты путем голосования в несколько этапов. Сами фильмы не показывают.

У фестивалей же кинопросмотры — едва ли не основная задача. Иногда «фестивальные фильмы» можно увидеть только на таких событиях. Обычно длятся они по нескольку дней. А награды распределяет экспертное жюри.

Достойнейшие из лучших

Начнем с кинопремий. В России есть две ключевые для кинематографистов награды, статуэтки: «Золотой орел» и «Ника». Также действуют несколько более узко специализированных премий: премия АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения), премия «Белый слон» (ранее ее вручали от Гильдии киноведов и кинокритиков России, теперь судьбу награды решает экспертный совет премии), премия «Белый квадрат» (в числе учредителей — Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов РФ), премия сценарного мастерства «Слово» имени Валентина Черных и другие. «Золотой орел» Награду Национальной академии кинематографических искусств и наук России отчасти можно считать нашим аналогом «Оскару», который является премией Американской академии кинематографических искусств и наук. Правда, у нас на премию могут претендовать только российские фильмы.

Как решают ее судьбу? Сперва экспертный совет формирует рекомендательные списки по всем номинациям, которых за 2021 год было 22. Так, в прошлом году в списке на лучший фильм было 34 ленты, в остальных основных номинациях — около 10–20 кинолент. В этот совет входят режиссеры Сергей Мирошниченко и Владимир Хотиненко, композитор Юрий Потеенко, киновед Сергей Лаврентьев, актер Николай Бурляев и другие. Всего 15 человек во главе с председателем. Состав год от года меняется, но некоторые имена остаются.

Из предложенных вариантов тайным голосованием каждый из членов Академии выбирает по три номинанта, кроме «лучшего фильма», где таковых пять. За день до церемонии проводится голосование уже среди номинантов, которое и определяет победителей. Награда — статуэтка в форме золотого орла из позолоченного серебра на мраморном основании.

— Такие яркие, торжественные мероприятия служат консолидации кинематографического сообщества, имеют особое значение для глубокого, заинтересованного обсуждения актуальных профессиональных проблем, — зачитал в начале церемонии приветствие президента РФ Владимира Путина его помощник Владимир Мединский. — И, конечно, это настоящий праздник для всех присутствующих и отличная возможность поздравить коллег с присуждением престижной премии, отметить их выдающийся вклад в развитие замечательных традиций отечественного киноискусства.

Вот фильмы, которые признавала лучшими премия «Золотой орел»: «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Текст» Клима Шипенко, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Салют-7» Клима Шипенко и другие. Интересно: здесь наравне с авторскими сложными картинами участвуют и массовые развлекательные киноленты. И хотя распределение номинантов и наград порой вызывает бурное обсуждение в киносреде и у зрителей, в целом можно сказать, что премия показывает некое среднее состояние и ценности, откликающиеся у кинематографистов. Кстати, премию вручает с 2002 года и ее учредитель — Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

«Ника»

А вот бронзовые статуэтки с позолотой в виде богини победы Ники вручает Российская академия кинематографических искусств. Основатель и художественный руководитель премии — Юлий Гусман. Впервые награду вручали в 1988 году за фильмы, снятые за прошлый календарный год. Первым президентом Национальной кинематографической премии «Ника» был сценарист и актер Виктор Мережко. Сейчас эту должность занимает Андрей Кончаловский.

Премию «Ника» вручают в 17 номинациях, среди которых есть «Честь и достоинство», а также «За вклад в кинематографические науки, критику и образование». По основным, кроме этих, номинациям голосование происходит среди членов киноакадемии в два этапа. В первом туре каждый может выбрать по три фильма в номинацию, во втором — одного победителя.

И этот тур завершается не позднее чем за пять дней до проведения церемонии. В прошлом году на XXXIV торжественной церемонии награды вручили сразу за два года — 2019-й и 2020-й.

— Ностальгия по настоящему — не только по времени, но и по настоящим фильмам, настоящей дружбе, настоящим лучам солнца, которые, надеюсь, скоро, с весной, придут, — тогда сказал после прозвучавшей в начале вечера песни «Ностальгия по настоящему» бессменный ведущий церемонии Юлий Гусман. — По тому, что сделал наш настоящий кинематограф за эти два года, мы и хотели пройтись.

Отметим, в 2001–2002 году вокруг премии «Ника» возник конфликт, который и привел к расколу, а также появлению «Золотого орла» и другой киноакадемии. Вероятно, в связи с этим в регламенте «Ники» есть пункт о том, что обладатель прав на работу, участвующую в конкурсе, может письменно отказаться от этого в течение двух недель после публичного объявления. Так, от участия в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» отказался Никита Михалков с лентой «12», ранее Александр Сокуров — от любых номинаций с «Александрой», а до этого с «Солнцем», но сделал это поздно, и картина была представлена в четырех номинациях и получила «Нику» за лучший сценарий.

Глянем на «лучшие игровые фильмы» прошлых пяти лет: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Француз» Андрея Смирнова, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Рай» Андрея Кончаловского. Тут можно заметить, что ценят не только художественные достоинства картины, но и остроту проблематики, которую та поднимает.

Кадр из фильма «Ника» / 2015 год

Решают специалисты

Что касается других наград, связанных с конкретными кинематографическими специальностями, тут тоже можно дать некие советы.

Хотите найти успешный российский фильм или сериал — посмотрите лауреатов премии АПКиТ (вручается с 2013 года), в прошлом году в победителях были «Чики», «Мертвые души» и другие. Хотите необычных впечатлений и тонких смыслов — идите по списку премии кинокритиков «Белый слон». Там за 2021 год увидите «Капитан Волконогов бежал», «Разжимая кулаки» и прочие. Ищете красивое изображение, радующее глаз, — приглядитесь к победителям премии кинооператоров «Белый квадрат».

В 2021 году главный приз получил оператор фильма «Дорогие товарищи» Андрей Найденов, а в 2020-м за ленту «Сестренка» Михаил Агранович. Нужна история — вот премия сценарного мастерства «Слово». В прошлом году это «Дорогие товарищи», «Чики» и другие.

Один за другим

Фестиваль — слово, которое произошло из латыни и имеет значение «праздничный». Кинофестивали — это несколько дней показов, зачастую дискуссий и мастер-классов, вечерних мероприятий. Программа всегда обширна.

Как и география. Если вышеуказанные премии вручают в Москве, то фестивали проводятся по всей стране, притом самой разной направленности и специфики. Возможность посмотреть хорошее кино и увидеть любимых кинематографистов — чем не повод для внутреннего туризма.

На нашей карте мы обозначим лишь некоторые кинособытия, по той или иной причине играющие ключевую роль: «Кинотавр» в Сочи, ММКФ (Московский международный кинофестиваль) и Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, духовно-нравственных и семейных фильмов «Святой Владимир» в Севастополе, нового российского кино «Горький Fest» в Нижнем Новгороде, фестиваль короткометражного кино «Короче» в Калининграде и многие другие.

Курортная программа

Море, солнце, пальмы, светлые здания, кино и звезды повсюду — над головой и на красной дорожке. Нет, это не Каннский кинофестиваль, а сочинский «Кинотавр». Здесь его проводят с 1991 года. Основатели — Марк Рудинштейн и Олег Янковский. А с 2005 года президент фестиваля — Александр Роднянский. Программный директор «Кинотавра» сейчас — Ситора Алиева.

— Фестиваль — это не только красная дорожка и красивые актрисы в вечерних платьях. Это возможность для авторского, некоммерческого, сложного кино прозвучать громко, — подчеркивал в обращении к участникам «Кинотавра 32» Роднянский, — а значит, попасть в кинозалы, найти свою аудиторию, вызвать интерес отборщиков международных фестивалей и постепенно стать полноправной частью индустрии. И шире — общественной жизни.

Кстати, в прошлом году в рамках деловой программы фестиваля провели мастер-класс, как попасть артисту в зарубежные проекты. Этот фестиваль — в основном радость для самих кинематографистов, этакое место встречи, которое изменить можно, но не хочется. Обычному зрителю на конкурсные показы не попасть. Однако если вы будете в дни проведения «Кинотавра» в Сочи, на площади перед Зимним театром по вечерам показывают масштабное жанровое кино под открытым небом.

Конечно, подведение итогов фестиваля сопровождается вручением призов по целому ряду номинаций. Их судьбу решает жюри, «состоящее из ведущих мастеров отечественной культуры и кино», не менее чем из семи человек, а у председателя жюри два голоса. Эксперты каждый раз разные и судят по-своему, порой непредсказуемо. В прошлом году главный приз кинофестиваля «Кинотавр» получила лента режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз». В целом с уверенностью можно сказать, что все фильмы, попавшие в основную программу этого кинофестиваля, заслуживают внимания и оказываются весьма интересными.

Кадр из фильма «Море волнуется раз» / 2005 год

Мировой уровень

Самыми престижными кинофестивалями мира являются те, которые имеют аккредитацию FIAPF Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В мире таких 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов и 5 документального и короткометражного кино. Среди них — ММКФ (Московский международный кинофестиваль) и Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

Впервые Московский кинофестиваль провели в 1935 году, но тогда еще под другим названием. Свою историю непосредственно он ведет с лета 1959 года. Сюда съезжаются участники и гости из самых разных стран, показы ведутся как для жюри, гостей, прессы и причастных, так и для зрителей по билетам, на разных кинотеатральных площадках Москвы. Во время фестиваля можно увидеть редкие авторские фильмы на языке оригинала с субтитрами, побывать на обсуждениях, почувствовать, как прикасаешься к истории мировой культуры.

Кроме основного конкурса проводят внеконкурсные показы и ретроспективы. Сориентироваться в них помогают довольно объемные каталоги. Зрителям-любителям, чтобы не разбираться, стоит обратить внимание на подборки кинокритиков и журналистов.

До прошлого года более 15 лет программным директором ММКФ был киновед и кинокритик Кирилл Разлогов. Теперь же эту должность занял киновед и кинокритик Петр Шепотинник. Напомним, что президентом ММКФ является Никита Михалков.

— Как мы теперь понимаем, стабильность — это отнюдь не всегда застой. А консерватизм не ругательное слово, — обращался к гостям фестиваля в 2021 году Никита Сергеевич. — Консервативный и стабильный Московский кинофестиваль, несмотря на все напасти, проходит в Москве в 43-й раз. По-моему, это серьезный повод для гордости.

Судьбу наград, главная из которых «Золотой Святой Георгий», решает жюри. В прошлом году эту награду получил румынский фильм «Засранка ». Сходить на что-то из программ ММКФ стоит хотя бы для того, чтобы понять, насколько богата палитра мирового кинематографа. Есть те, что щекочут нервы и тешат эго, есть те, что следуют традициям и взрывают их. Большинство все же рассчитано на киногурманов.

ТОП ФЕСТИВАЛЕЙ

Игровые кинофестивали

в Берлине

в Москве

в Каннах

в Шанхае

в Карловых Варах

в Локарно

в Монреале

в Венеции

в Сан-Себастьяне

в Варшаве

в Токио

в Мар-дель-Плата

в Таллине «Темные ночи»

в Каире

в Индии (Гоа)

Документального и короткометражного кино

в Санкт-Петербурге «Послание к человеку»

в Тампере

в Оберхаузене

в Кракове

в Бильбао

ЦИТАТА

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

— Наши фильмы участвовали в программах всех значимых кинофестивалей мира. 23 картины представлены, 12 наград получено. Это беспрецедентный международный успех, какого не было.