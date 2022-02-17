Три кита молодости: врач рассказал, как «отложить» старение организма

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Попробуйте забить в поисковике слово «старость». Система выдаст фотографии пожилых людей, чьи лица покрыты морщинами. Но всегда ли только они — печать возраста? Конечно, нет. Есть люди, которые выглядят старше своих лет, не имея морщин. И вовсе не из-за консервативного стиля одежды и неудачного макияжа.

Как стареют российские женщины, «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, кандидат медицинских наук, автор методики естественного омоложения «Фейспластика», основатель первой клиники остеопатии и фейспластики в Москве Алесь Улищенко.

Почему деформируется лицо?

Есть разные типы старения — усталый, мелкоморщинистый, мускульный (мышечный) и гравитационный (деформационный). По мнению специалиста, последний присущ большинству наших соотечественниц.

— Признаки деформационного типа старения мы видим повсеместно, — констатирует эксперт. — Контуры лица заметно деформируются за счет чрезмерного подкожно-жирового слоя. Появляются брыли — складки на шее и в районе декольте, мешки под глазами, нависшее веко. Постепенно теряется эластичность кожи и тонус мышц. А вот морщины и пигментные пятна — скорее, редкость.

В зону риска попадают женщины с крупными чертами лица, склонные к полноте, с плотной кожей и хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой. А еще катализатор процесса — возраст. После 35 лет эти признаки встречаются реже, а после 40 у каждой третьей россиянки.

В ход идут разные способы скрыть досадные изъяны. От макияжа до уколов красоты и хирургических подтяжек. Но эффект от них, как правило, недолговечен, считает врач, добавляя, что эти методики не затрагивают глубинные причины старения.

Три кита молодости: питание, спорт, фейспластика

По признанию собеседника «ВМ», именно возрастные изменения для многих женщин становятся стимулом принимать меры. А ведь чтобы сохранить свежесть и цветущий вид в 40, профилактику нужно начинать гораздо раньше.

— Речь не идет о дорогостоящих кремах и регулярных визитах к косметологу. Достаточно соблюдать здоровый образ жизни, базирующийся на трех китах молодости, — питании, спорте и фейспластике, — рассказывает Улищенко.

В питании не следует злоупотреблять сладким и соленым. Эти продукты вызывают отеки. Они провоцируют птоз, при котором мягкие ткани лица опускаются. Если хотите похудеть, делайте это постепенно, рекомендует врач. Иначе кожа может обвиснуть.

Йога, фитнес, плавание — для сохранения молодости следует выбрать занятие по душе. По словам специалиста, регулярные физические нагрузки помогут телу и лицу сохранить форму.

Фейспластика является авторской методикой Улищенко. Она направлена на естественное омоложение и выравнивание асимметрий через коррекцию причин возрастных изменений.

Врач обратил внимание на то, что для деформационного типа старения важен баланс одновременного гипо- и гипертонуса мышц. По его словам, необходимо расслаблять лобно-затылочную мышцу, мышцу гордецов и мышцы, опускающие уголки рта и нижнюю губу; подтягивать скуловые и щечные мышцы; работать над контуром и овалом лица; прорабатывать двойной подбородок и диафрагму рта.

— Но первостепенно следует работать именно с телом, прорабатывая мышцы, связки, внутренние органы, позвоночник, мышечно-фасциальные цепи тела, сосуды, нервы. Такой целостный подход позволяет не просто работать с проблемой локально, а запускает мощные процессы самооздоровления и самоомоложения организма, — заверил Улищенко.

Отеки — враги молодости

Когда мы говорим о гравитационном типе старения, многие думают, что основная причина того, что кожа обвисает, — это отеки. Но откуда они берутся? Давай посмотрим на проблему глубже, предлагает эксперт.

Отек формируется там, где есть напряжение. По словам специалиста, жидкость скапливается в организме, потому что механические блоки, которые могут провоцировать и эмоциональные факторы, в теле мешают ей нормально циркулировать.

Появление зажимов врач объяснил следующим: помимо твердого каркаса — костей, наше тело имеет и мягкий — фасции. На любое раздражение они мгновенно реагируют спазмами, со временем накапливаясь.

— Нашу кожу устилает подкожно-жировая клетчатка. В ней есть отсеки, обособленные друг от друга перегородками. Со временем гармония нарушается, — рассказывает Улищенко. — Возникает патология: жидкость застаивается — жир начинает выступать — перегородки деформируются — образуются кожные складки (носогубные, в носослезной борозде, между бровями, на щеках, под глазами, в зоне декольте).

Напряжение в позвоночнике, органах, мышцах блокирует кровообращение и лимфоток. В результате появляется отек. А, по словам врача, это прямой путь к застоям, тяжести в голове, синякам под глазами.

Омоложение с помощью фейспластики

— В нашем теле все взаимосвязано. Если позвоночник и тело полны накопленных блоков и зажимов, это отражается на лице, — отмечает специалист.

Из-за скопившегося напряжения, идущего от тела, разрушение костей может начаться гораздо раньше, предупреждает он. Этому процессу подвержены и кости черепа. С возрастом череп словно «складывается» внутрь, лицо теряет «опору», а все мягкие ткани, которые прикрепляются к костям черепа, теряют основу и «плывут» вниз.

Фейспластика помогает устранить асимметрию, удлинить шею, выровнять осанку, убрать второй подбородок и, как следствие, подтянуть ткани лица и разгладить морщины. Дальше остается только поддерживать эффект от процедур.

— Помните: душевные переживания провоцируют блоки и зажимы в теле. И тогда — привет, отеки и одутловатое лицо. Так что больше оптимизма, заботы о себе, и молодость еще долго не захочет вас покидать, — напутствовал читателей «Вечерки» Улищенко.