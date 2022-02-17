За сообщение ответишь: какое наказание предусмотрено за ложные сигналы о минировании

Оперативные службы отрабатывают в школе действия при обнаружении взрывных устройств / Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Москве задержали очередного «минера». 33-летний уроженец Саратовской области рассылал сообщения о готовящихся взрывах на объектах транспорта в Санкт-Петербурге.

Через электронную почту и мессенджер он отправил шесть ложных сообщений об актах терроризма.

— Большая часть таких преступлений, по данным спецслужб, все же совершается с территории Украины, — рассказывает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. — Наказать таких преступников затруднительно. А вот если отправитель ложного сообщения живет в России, сделать это намного проще.

Как пояснил эксперт, российские мобильные операторы и владельцы почтовых сервисов активно сотрудничают с полицией и ФСБ. Поэтому вычислить, кто настоящий владелец того или иного почтового адреса либо аккаунта, возможно.

— Есть, конечно, и международные почтовые сервисы. Но по вопросам борьбы с терроризмом их владельцы тоже, как правило, сотрудничают с правоохранительными органами разных стран, — пояснил Урван Парфентьев.

Еще одна мера противодействия лжетеррористам — блокировка зарубежных почтовых сервисов. Так, с января 2020 года Роскомнадзор последовательно заблокировал сервисы, которые использовал один из «минеров». Только в Москве из-за его сообщений с конца ноября 2019 по январь 2020-го были эвакуированы около 1,7 млн человек!

— В деле о ложном минировании главное — задержать подозреваемого, — рассказывает эксперт по кибербезопасности Андрей Добренко. — Дальше проводятся исследования мобильных телефонов и планшетов. В ходе экспертиз легко найти следы активности пользователя в интернете. Не так трудно и сличить голоса, если он звонил, даже если подозреваемый менял голос.

Юрист Московской коллегии адвокатов Денис Верещагин рассказал, что за ложные сообщения о готовящихся терактах сейчас наказывают достаточно жестко.

— Абсолютное большинство сообщений о минировании попа дают под часть 3 статьи 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), — уточняет эксперт. — Санкции по этой статье серьезные. Минимальная — штраф в размере от 700 тысяч до миллиона рублей. Максимальная — срок от шести до восьми лет лишения свободы.

Почему же лжеминеры до сих пор не переводятся?

— Если не брать экстремистский след, то это скорее вопрос к психологам, — рассуждает кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — Большинство «минеров» — люди психологически неустойчивые. Сейчас и так все непросто: коронавирус, инфляция, международная обстановка, поэтому часть людей находится в нервозном состоянии и свой стресс «перебрасывает» на других. Кто-то, например, перенервничав на работе, срывается на жену и детей, а кто-то начинает «мстить» всем и сразу, сообщая о якобы готовящихся терактах.

Еще одна категория «минеров» — это школьники. Ситуация, когда кто-то боится идти на контрольную и сообщает о минировании школы, тоже, к сожалению, довольно обыденная. Дети так поступают от недомыслия. По мнению эксперта, если «шутники» будут знать, что их ждет разоблачение, желание что-то «минировать» у них сразу поубавится.

КСТАТИ

С 2019 года к ответственности по статье о заведомо ложной информации о теракте в России привлекали в среднем по 500 человек в год. Большая часть из них — люди с низким уровнем образования. Во многих приговорах есть фраза «находясь в состоянии алкогольного опьянения». Так, сейчас расследуют дело москвича Дмитрия Ц., оператора котельной, который, развлекаясь, «минировал» аэропорты.