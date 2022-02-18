Опасность на кухне. 10 самых распространенных источников отравления

Рецепты / Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Знаете ли вы, какие продукты являются наиболее частыми причинами тяжелых пищевых отравлений? Ежедневно, готовя еду на собственной кухне, мы даже не осознаем, насколько опасно мыть или готовить продукты, которые являются средой обитания различных патогенов. Правильная гигиена и обработка могут значительно снизить риск заражения.

Зеленые листья — сюда входят различные виды салата и капусты, а также шпинат. Зеленые листья являются причиной до 30% отравлений. Они являются источниками таких инфекций, как бактерии E. coli, норовирусы и сальмонеллы. Отравления обычно фиксируются в ресторанах и школьных столовых. Яйца, в частности, яичная скорлупа, могут содержать сальмонеллу, хотя один из ее видов может отравить яйцо еще до того, как оно покроется скорлупой. Большинство случаев заболевания фиксируется в ресторанах. Тунец — часто говорят об отравлении этой рыбы ртутью. А еще она может быть источником заражения различными патогенами. Чаще всего речь идет об отравлении скомбротоксином, который появляется в тунце, если его хранить при температуре выше 15 градусов по Цельсию. При правильном хранении рыба не представляет опасности, но, если токсин начинает выделяться, он не может быть уничтожен путем приготовления, замораживания, копчения или консервирования. Устрицы — могут быть источником заражения норовирусами и вирусом вибрион. Вирус вибрион, относящийся к тому же семейству, что и холера, гораздо опаснее — отравление им может привести к смерти. Картофель — хотя его в основном едят в вареном виде, он также может стать источником отравлений кишечной палочкой, сальмонеллами, шигеллами и листериями. Это объясняется возможным переносом данных бактерий на приготовленный картофель с сырых продуктов (например, салатов) или кухонной утвари. Сыр. Обычно причиной отравлений является сальмонелла. Хотя в настоящее время сыры изготавливаются из пастеризованного молока, они могут быть загрязнены во время производства. Следует избегать сыров неизвестного происхождения. Мягкие сыры, такие как фета, бри и камамбер, также могут содержать листерию. Мороженое — может быть источником отравления сальмонеллой или стафилококком, а также листерией. В основном это касается мороженого, сделанного дома, из сырых яиц, хотя были случаи отравления целыми партиями мороженого, произведенного на фабриках. Помидоры — могут быть источником сальмонеллы, реже — норовирусов. Сальмонелла может проникнуть в помидоры через легкие повреждения кожицы, поэтому избавиться от нее без надлежащей термической обработки будет сложно. Более 70 % отравлений помидорами происходит в ресторанах. Проростки — сырые ростки могут быть источником заражения сальмонеллой и кишечной палочкой. Чаще всего оказывается, что семена уже были заражены, а при выращивании ростков тепло и влажность создали идеальные условия для роста бактерий. Если вы выращиваете рассаду, выбирайте семена из проверенных источников, только те, которые предназначены для проращивания. Ягоды(включая клубнику, малину, чернику) — наиболее частым источником отравлений является простейшее Cyclospora, вызывающее кишечные паразитарные заболевания. Его главный симптом – сильная диарея. Требуется лечение антибиотиками.

Следует отметить, что большинство описанных отравлений происходит в ресторанах и других местах, где пища готовится в больших количествах. На собственной кухне мы гораздо четче контролируем гигиену и правильное приготовление еды. Тем не менее, следует соблюдать следующие рекомендации.

Подвергайте термической обработке мясо и яйца. Температуру более крупных кусков мяса рекомендуется проверять с помощью термометра. Не кладите продукты, которые будут съедены сырыми, на доску, на которой вы нарезали сырое мясо. Используйте отдельный нож. Храните продукты в холодильнике. Большинству бактерий для роста требуется комнатная температура. Если вы не собираетесь употреблять конкретный продукт в течение ближайших 4 часов, держите его в холоде. Мойте фрукты и овощи под проточной водой. Удаляйте и выбрасывайте внешние листья салата или капусты.

Держите свою кухню в чистоте:

1) мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности, включая столешницы, раковины, полки холодильников, ручки шкафов. Используйте для этого горячую мыльную воду или дезинфицирующее средство (например, с хлором);

2) мойте и дезинфицируйте кухонную утварь — разделочные доски, губки, щетки для овощей, ножи (достаточно вымыть в посудомоечной машине);

3) меняйте разделочную доску на новую, если на старой появились трещины, которые трудно очистить;

4) выбирайте программу посудомоечной машины с минимальной температурой 60 градусов Цельсия;

5) дезинфицируйте многоразовые хозяйственные сумки, тряпки и кухонные полотенца;

6) губки, щетки и неметаллическую кухонную утварь можно обеззараживать в микроволновой печи или мыть в посудомоечной машине.

Материал подготовлен: povar.ru

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