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Певец Николай Расторгуев: Отдыхать я так и не научился

Вероника Ушакова

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Общество
Певец Николай Расторгуев: Отдыхать я так и не научился
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев встретился с поклонниками. Он рассказал, как будет праздновать свой юбилей. 21 февраля ему исполнится 65 лет.

— Николай Вячеславович, как планируете отметить юбилей?

— День рождения я не люблю. Да, у меня будет юбилей, но весь день уже забит работой. Застолья точно не планирую. Сколько можно гулять? Пора работать! Это такое преодоление себя, своей силы воли.

— А время на отдых вы все же находите? Как расслабляетесь?

— Я так и не научился отдыхать. И очень жаль. Смотрю иногда на своих коллег в социальных сетях: кто-то на Мальдивы летает, на морях отдыхает. А я дома сижу. Но я как представлю этот долгий перелет в самолете, желание путешествовать сразу пропадает. Несколько часов в дороге ради пяти дней отдыха, стоит ли это того? А больше пяти дней я на одном месте и не смогу, надоедает, скучно. У меня даже нет ни одной фотографии в шезлонге под пальмами, с прохладительными коктейлями.

— А к рабочим поездкам вы как относитесь?

— По работе путешествовал много: и на Дальний Восток, и в Америку. В целом же поездки, аэропорты, перелеты... я их терпеть не могу. Это самая муторная часть гастрольной жизни. А все остальное мне в радость. Да и сам концерт — это не очень тяжело. В отличие от дороги.

— 22 и 23 февраля состоятся юбилейные концерты группы «Любэ». Чем порадуете слушателей?

— В Москве второй раз за всю историю группы «Любэ» мы будем играть первое отделение с симфоническим оркестром. Второе отделение концерта исполним традиционно. Пока готовимся, репетируем с музыкантами по отдельности. Большой сводный прогон концерта с оркестром запланировали на 17 февраля.

— К юбилею вы подготовили и выпуск нового сборника песен «Свое». В чем особенность альбома?

— Это сборник наших лирических песен. Такая задумка у меня была давно, и буквально недели две назад вновь пришла эта мысль: издать двустороннюю виниловую пластинку с хитами. Я выбирал песни, которые мне близки. Я к лирике отношусь трепетно. Да и с возрастом мы, думаю, все становимся более сентиментальными.

— Современные технологии как-то повлияли на качество записи песен? Отличается ли звучание?

— Безусловно! Вспомните звучание ламповых микрофонов 1950–1960-х годов! Это было здорово, не сравнить с цифровыми технологиями. Для сборника мы старые песни не переписывали, это не ремейки. Это старые записи. Там и голоса наши еще молодые.

— Вы не пишете свои песни сами. Как удается проживать их, делать их «своими»?

— Литературной частью занимаются поэты Александр Шаганов и Михаил Андреев. Иногда на записи в текст вносятся коррективы, уже в студии. Как песни становятся моими? Надо просто иметь наглость ее присвоить. Я воплощаю песню в жизнь своим голосом, интонацией. К тому же у нас прекрасные аранжировщики, отличный продюсер Игорь Матвиенко. В частности, благодаря им получается узнаваемое звучание артиста.

— А сколько времени у вас уходит на то, чтобы прочувствовать песню?

— Я записываю быстро, у меня богатый опыт. Нет такого, чтобы я писал песню больше чем два–два с половиной часа, и это с учетом перекуров. Я стою у микрофона, а за стеклом — автор Игорь Матвиенко, который может меня поправить, если я переиграл, пережал где-то. У нас происходит обоюдная работа. Получается, что я присоединяюсь в конце создания песни. Делаю свою часть работы и уезжаю на концерты. Моя жизнь — гастроли.

ДОСЬЕ

Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в Лыткарино Московской области. Народный артист России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета. Имеет премию ФСБ России за цикл военно-патриотических песен и заслуги в области искусства в условиях, максимально приближенных к боевым.

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