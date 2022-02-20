А жених-то ненастоящий: мошенники обманывают москвичей, ищущих вторую половинку

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В феврале, накануне Дня всех влюбленных, в Москве на 20 процентов вырос спрос на услуги брачных агентств. Одновременно активизировались и мошенники, зарабатывающие на сфере знакомств. «Вечерня Москва» узнала, как не стать жертвой обмана.

В субботу утром москвичка Юлия Новикова зашла в приложение для знакомств. И увидела фото Андрея — симпатичного, ухоженного парня в рубашке и пиджаке. Девушка нажала на изображение, сдвинула его вправо — в данном сервисе этот жест означает знак симпатии. Пока она думала, что написать молодому человеку, тот прислал сообщение первым:

— Привет! Меня зовут Светлана. Я личный помощник Андрея Владимировича. Он очень занятой человек, руководитель крупной IT-компании. Дал мне поручение — познакомиться с умной, воспитанной, порядочной девушкой. По фото вижу, что вы — такая. Поэтому предлагаю встретиться вживую.

В конце был указан адрес ресторана в центре Москвы. После недолгой переписки и уточнения деталей Юлия собралась и к 19:00 приехала на встречу.

— Меня ждала Светлана, она пила воду из стакана. Рядом с ней на столе стоял открытый планшет. Во время беседы выяснилось, что Андрей мне может не подойти. По ее словам, он скупой на подарки, изменяет и все время проводит на работе. Но она готова помочь мне найти более достойного человека, потому что подрабатывает в брачном агентстве, — вспоминает Юлия. — Тут же она начала за меня заполнять какую-то анкету в планшете, попутно задавая вопросы. Тогда я поняла: никакого Андрея не существует. Я попрощалась и убежала к гардеробу.

Член Ассоциации юристов России Марина Астаева отмечает, что такие ситуации не редкость, особенно среди молодежи. Но, к сожалению, привлечь к ответственности девушку, которая сначала выдала себя за Андрея, не получится. Потому что Юлия сама зарегистрировалась в соцсети и согласилась на встречу в ресторане. Более того, анкету она не заполняла и документы не подписывала, что, конечно, очень хорошо, но в суде предъявлять нечего.

— Можно обратиться к пользовательскому соглашению сайта для знакомств, но я могу предположить, что приложение не несет ответственности за размещенную в нем информацию, — отмечает юрист. — Хочется дать несколько советов девушкам и мужчинам, зарегистрированным на таких сайтах. Прежде всего нужно снять «розовые очки» и объективно отнестись к размещенной в приложении информации. Если человек пишет, что он сотрудник солидной организации, можно его «пробить » в сети. Наверняка в общем доступе есть какие-то данные. Перед встречей желательно попросить номер телефона молодого человека или девушки, если он не указан в профиле.

Лучший вариант, по словам эксперта, — связаться с новым знакомым по видеозвонку.

— Стоит опасаться людей, которые уже спустя несколько дней знакомства просят у вас большие деньги под разными пред логами. Очевидно, что любой состоявшийся мужчина или умная девушка не будет просить деньги у малознакомых людей, — добавляет Марина Астаева. — Если говорить про брачные агентства, то мужчина или женщина может столкнуться, например, с тем, что их предложат сфотографировать для анкеты, не предупредив, что это платная услуга. Подобное очень часто случается.

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Познакомимся поближе

Правозащитник Сталина Гуревич рассказала «Вечерке», на какие еще схемы идут мошенники с сайтов знакомств ради наживы.

Мертвые души

Одна из самых распространенных схем — вас просят оплатить услугу, которая не принесла результата.

— Вы приходите в брачное агентство, скрестив пальцы на удачу, платите им кругленькую сумму денег, они в ответ предоставляют список женихов или невест, — рассуждает Сталина Гуревич. — Но в итоге может оказаться, что кто-то из тех, кто вам понравился, уже нашел вторую половинку. А агенты скажут, что за это не отвечают и взяли деньги только за предоставление контактов клиенту.

Фальшивые свидания

Нередко в услуги агентов входит организация свиданий. Штатные свахи убеждают: кто-то из претендентов обязательно ответит вам взаимностью. Однако в числе потенциальных женихов или невест могут быть подставные люди, которые вовсе не заинтересованы в отношениях. Они просто выполняют задания агентов за деньги.

— В этом случае сотрудники брачного агентства тоже сошлются на то, что свою работу в плане организации свиданий выполнили, а гарантии на дальнейшее развитие отношений, разумеется, не давали, — добавила Сталина Гуревич.

Ложные страницы

Аферисты имеют свои признаки. Во-первых, специфический профиль. Не стоит доверять пользователям, в чьих аккаунтах мало фото, а также собеседникам, которые ищут романтики в вашем городе, но живут в другом.

Моментальная влюбленность

Многие мошенники также имеют склонность быстро переходить к эмоциональному развитию событий: признаниям в привязанности или любви с целью быстрее добиться необходимого результата. А, как выясняется, нужны им чаще всего только деньги. Стоит иметь в виду и то, что мошенникам свойственно искать различные предлоги, чтобы избежать личной встречи. Что ни говори, а знакомство без посторонней помощи и подозрительных услуг куда безопаснее и приятнее.