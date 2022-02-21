Художник-модернист Борис Гусев: Творчество — это отражение души

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

До 8 марта в Деловом центре Торгово-промышленной палаты России проходит персональная выставка художника Бориса Гусева. «Вечерняя Москва» поговорила с ним о творчестве.

— Борис, у вас было много персональных выставок, чем знаменательна эта?

— Эта 33-я персональная выставка. Приятно, что пригласили выставиться в престижном месте. Я представил зрителям более 90 лучших работ: живопись, графику и бронзовые маски, расписанные маслом. Горжусь, что ныне больше никто не делает такие, подобные были только в Древней Греции.

— Борис, отбор на выставку в Гостином Дворе сложный?

— Из 5 тысяч претендентов отбирают всего 80 художников. Но туда приезжают представители различных музеев, после чего поступают интересные предложения по продвижению творчества.

— Борис, если бы вы попали на необитаемый остров, где есть все для творчества, вы бы стали создавать новые картины или графику?

— Творить начал бы точно. Не важно — живопись или графика. Скорее и то, и другое. Но начал бы создавать обязательно что-нибудь максимально большое. Может, даже скульптуру бы попытался сделать. Но первым делом выложил бы SOS — спасите наши души.

— А зачем? Представьте, вероятность, что ваше творчество когда-либо увидят, — нулевая.

— Писать картины стал бы потому, что писать в принципе самое большое удовольствие для меня. Нашел себя в творчестве. Я вполне осознаю фразу: «Если можешь не писать, не пиши». А я вот без этого не могу.

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

— А какую бы книгу взяли с собой на необитаемый остров?

— Из художественных — «Вой ну и мир» Льва Толстого, а так — Библию, полное издание с иллюстрациями графика Гюстава Доре. А еще я бы обязательно взял с собой все семейные фотографии. Это наши воспоминания. На мой взгляд, любое творчество — это отражение души творца. Если это его, он быстро схватывает основные навыки и может дальше слагать стихи, писать картины... Чтобы творец ни говорил, он изображает только свою собственную душу.

— Кстати, встречал много анекдотов о врачах, полицейских, а о художниках есть? Мне практически не попадались…

— Тоже не знаю. Больше всякие забавные случаи. Например, у живописца Константина Коровина посреди мастерской была большая гора всего — краски в тюбиках, тут же белая рубашка, рядом сапоги и все вперемешку! Но стоило кому-то попробовать разложить что-то по своим местам, как он начинал кричать, что все хотят внести в его жизнь беспорядок и хаос.

— А какая у вас любимая станция метро?

— «Маяковская». Там любимые мозаики советского художника-живописца Александра Дейнеки.

ДОСЬЕ

Борис Гусев родился 17 марта 1963 года в Риге. Окончил механико-технологический техникум. Затем работал инженером на Рижском опытном заводе технологической оснастки, алтарщиком в рижском храме и художником в театре-студии АВ OVO Юрмалы. Женился в 1988 году и переехал в Москву. Недолгое время жил в Америке.