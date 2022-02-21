Как московские добровольцы помогают городу

Сотрудница ресурсного центра «Мосволонтер» Мария Ганина опускает в «Коробку храбрости» игрушки для детей, находящихся на лечении в больницах. Сделать доброе дело и принести подарки может любой желающий / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

21 февраля ресурсный центр «Мосволонтер» отметил свою восьмую годовщину. Как столичные добровольцы продолжают помогать городу, узнала «Вечерняя Москва».

Каждый день в столице проходят сотни мероприятий, добрых акций, встреч, соревнований. Все они не могли бы состояться без помощи неравнодушных граждан. Волонтеры встречают гостей, сажают деревья, заботятся о пожилых людях, ездят в приюты для животных, помогают мамам с детьми и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Важнейшим звеном, связующим тысячи добровольцев по всему городу, вот уже восемь лет является центр «Мосволонтер». Практически на всех значимых событиях присутствуют волонтеры центра, прошедшие обучение и отбор.

За восемь лет, по словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, удалось оказать помощь тысячам москвичей.

— Мы провели более 900 мероприятий и акций. Благодаря поддержке волонтеров Москвы столица окружена заботой и каждый знает, что не останется без помощи. А лучшая благодарность для добровольцев — доверие жителей города. Акция «Мы вместе», которая в столице уже два года проводится силами волонтеров, стала для всех примером добра и взаимовыручки, — подчеркнула она.

Екатерина Драгунова отметила, что те, кому нужна помощь, всегда найдут ее в «Мосволонтере».

В комитете добавили, что сегодня в базе ресурсного центра зарегистрированы более 130 тысяч волонтеров, а всего в городе в добровольчество вовлечены около 700 тысяч человек.

Примечательно, что 2021 год стал особенным для центра, ведь у него появился свой дом. Правительство Москвы передало «Мосволонтеру» целое здание, в котором сделали современный ремонт. Теперь там размещается и штаб акции «Мы вместе», и проводятся мероприятия с волонтерами.

Немало было и интересных активностей с участием добровольцев. По данным комитета, за 2021 год было проведено 210 событий, в которых приняли участие свыше 32 367 волонтеров и было оказано 143 897 часов помощи.

Также в седьмой раз прошел главный волонтерский конкурс столицы «Доброволец Москвы», его участниками стали свыше 10 тысяч человек. В честь праздника ресурсный центр подготовил целую серию добрых акций, которые пройдут в течение недели.

Так, например, в рамках акции «Сытые птицы» москвичи могут помочь пернатым и присоединиться к сбору корма для зимующих птиц. Семена подсолнечника, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника можно принести в здание центра по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Конструкторы, наборы для творчества, настольные игры, альбомы для рисования, фломастеры и другие подарки для детей, находящихся на лечении в больнице, можно опустить в «Коробку храбрости», которая также находится в «Мосволонтере». А 23 февраля в 12:30 состоится прямой эфир «Вызовы современного человека», на котором добровольцы вместе с психологом смогут найти новые источники энергии для добрых дел.

КСТАТИ

При поддержке волонтеров Москвы в 2021 году прошла акция «Помощники вакцинации». Ее 10,5 тысячи волонтеров, они оказали более 62 тысяч часов помощи. Волонтеры помогали москвичам в местах работы выездных бригад вакцинации, контролировали соблюдение соцдистанции и использование масок, отвечали на вопросы, помогали сориентироваться в пункте вакцинации.