Чем удивить мужчину в Москве на 23 февраля: восемь бюджетных идей

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Согласно статистике, меньше 10 процентов мужчин считают традиционные носки и нижнее белье хорошим подарком на День защитника Отечества. «Вечерняя Москва» собрала восемь необычных и бюджетных идей, как оригинально порадовать близкого человека в честь 23 февраля.

Полет в аэротрубе

Такое развлечение подойдет любителям активного отдыха и тем, кто давно хотел попробовать новое и экстремальное. Аэротруба — это аттракцион, позволяющий имитировать свободное падение в воздушном потоке. Полет подарит чувство невесомости и безграничной свободы. Для кого-то такой опыт станет подготовкой к прыжку с парашютом. В Москве есть несколько точек, где можно полетать в аэротрубе.

Стоимость: от 1800 рублей

Квест

Еще один вариант подарка — сертификат на прохождение квеста. Такое развлечение поможет мужчине сменить обстановку и попробовать себя в новой роли. Москвичам доступны сотни квестов на разную тематику. В игровом пространстве можно научиться колдовать, раскрыть преступление как настоящий детектив или даже совершить ограбление. Остается выбрать квест, который придется по вкусу именно вам.

Стоимость: от 1500 рублей

Музей «Бункер-42»

«Бункер-42» — один из самых необычных музеев Москвы. Это подземный бункер, который функционировал с 1956 по 1986 год. Сейчас форпост работает как музей. Он расположился на глубине 65 метров под землей в центре столицы.

В бункере для посетителей работает музей Холодной войны, проводятся экскурсии и мастер-классы. Все желающие могут посетить подземный ресторан. Сертификат на посещение бункера станет оригинальным подарком для мужчины.

Стоимость: от 1000 рублей

Рисование в виртуальной реальности

В Москве растет популярность развлечений в виртуальной реальности. Одна из таких активностей — VR-рисование. Это возможность создавать картины в трехмерном пространстве: штрихи и линии будут появляться из-под руки художника и застывать в воздухе у него на глазах. Свое творение можно обойти вокруг, чтобы взглянуть на него с разных сторон. Все, что вам нужно, — надеть очки виртуальной реальности и дать волю фантазии.

Стоимость: от 1600 рублей

Мастер-класс

Научиться чему-то новому — значит, получить яркие эмоции. Подарите мужчине возможность посещения оригинального мастер-класса. В Москве найдутся уроки на любой вкус. Пивоварение, кулинарное мастерство, гончарное дело, битбоксинг, искусство завязывания галстуков или что-то еще — выбор за вами.

Стоимость: от 1500 рублей

Дегустация

Другой вариант подарка — устроить мужчине гастрономический праздник. Для этого совсем не обязательно проводить часы на кухне. Хороший вариант — посещение дегустации в кафе или ресторане. Самые распространены дегустации в Москве — винные. Но для гурманов есть и другие варианты: дегустации сыров, кофе, шоколада, мороженого и многого другого.

Стоимость: от 2000 рублей

Арт-вечеринка

Если вы хотите сделать подарок творческому человеку, пригласите его на арт-вечеринку. Этот досуг понравится тем, кто хочет отдохнуть и попробовать себя в роли художника. За несколько часов можно создать собственную картину на холсте и провести вечер в приятной обстановке.

Часто творческие вечера сопровождаются новым интересными знакомствами, винопитием, квизами и фотосессиями. Остается определиться с тематикой мероприятия.

Стоимость: от 1900 рублей

Авиатренажер

Еще один вариант — сертификат на сеанс на авиатренажере. Такой подарок понравится тем, кто в детстве мечтал о профессии пилота. Кабина тренажера аналогична настоящей кабине пилота. Каждый гость может почувствовать себя за штурвалом лайнера. Если хочется особенно ярких эмоций, можно выбрать режим тяжелых погодных условий.

Стоимость: от 3000 рублей