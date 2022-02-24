Бизнес можно зарегистрировать дистанционно

Предприниматель Евгений Анучкин готовится к запуску своей платформы и решил создать компанию. Благодаря новому бесплатному сервису ГБУ «Малый бизнес Москвы» все необходимые регистрационные документы и разрешения он получил онлайн в течение пяти дней / Фото: Из личного архива

На портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис для дистанционной регистрации бизнеса. «Вечерняя Москва» выяснила, как он работает.

Новый сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» разработан для предпринимателей. С его помощью можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет.

Причем сервис сделан так, чтобы все было понятно даже тем, кто только начинает свое дело и пока не может полностью разобраться во всех необходимых регистрационных документах.

— Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников, — отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателю необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru. Там представлена подробная инструкция о том, как воспользоваться этой функцией.

«Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» подразумевает несколько этапов, на каждом из которых предприниматель может получить поддержку специалиста ГБУ «Малый бизнес Москвы», если у него возникнут какие-либо сложности. На первом этапе пользователю нужно выбрать подходящий для его дела налоговый режим и его организационно-правовую форму.

А затем — подобрать банк для открытия счета и дождаться подтверждения регистрации бизнеса. Главное преимущество сервиса в том, что банковские сотрудники оформят все документы за предпринимателя, что существенно экономит его время.

— Помимо этого, наши банки-партнеры предоставляют различные бонусы для предпринимателей. Например, это размещение вакансий на специализированных сайтах для поиска сотрудников, ведение онлайн-бухгалтерии, — рассказывает руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Одним из первых, кто смог зарегистрировать свой бизнес благодаря новому сервису, стал москвич Евгений Анучкин. Сейчас он вместе со своей командой активно готовится к запуску специальной платформы, которая поможет разведенным родителям грамотно управлять своими расходами на содержание общих детей.

— Главная идея нашего проекта — помочь родителям повысить уровень доверия к друг другу, а не тратить время на выяснение отношений. Они смогут уделять гораздо больше времени своим детям, которые очень в этом нуждаются, — отмечает Анучкин.

О новом сервисе Евгений узнал благодаря рекламе в интернете. Практически сразу он решил попробовать эту функцию и не ожидал, что все пройдет так быстро и легко.

— У меня сразу появилось доверие к этому сервису. Сразу видно, что власти столицы очень заинтересованы в том, чтобы бизнес в городе развивался, и создают все необходимые условия для поддержки предпринимателей, в том числе и начинающих, — говорит Евгений Анучкин.

Вся процедура регистрации нового юридического лица заняла у предпринимателя пять дней. Его очень радует, что не пришлось ходить по многочисленным кабинетам, ждать своей очереди в налоговой инспекции или у юристов для заверения документов. А самое важное — платить за все это. Ведь, как правило, подобная процедура стоит определенных денег.

— Очень приятно, что есть такая реальная помощь для начинающих проектов в виде экономии времени и средств. Я был приятно удивлен, когда потребовалась всего пара кликов для того, чтобы дать старт своему делу и начать полноценно готовиться к его запуску, — отметил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве:

— Коммуникация бизнеса и власти была выстроена еще в период пандемии. Мы видим, что она работает на практике до сих пор — для столичных предпринимателей появляются новые меры поддержки, образовательные сервисы, а также упрощается система регистрации бизнеса. Более того, в городе создаются все условия для комфорта и защиты прав предпринимателей. Мы планируем и дальше работать в этом направлении.