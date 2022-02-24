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Сражаясь и выстояв

Вечерняя Москва

Сюжет: 

23 февраля
Общество
Сражаясь и выстояв
2 мая 1945 года. Экипаж танка ИС-2 № 434 «Боевая подруга» 7-й отдельной гвардейской тяжелой танковой бригады у Рейхстага / Фото: Михаил Мельник / РИА Новости

23 февраля мы отмечает День защитника Отечества. Письма с пометкой «наши герои» — о судьбах тех, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Наши герои» была объявлена «Вечеркой» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но письма с рассказами о людях, прошедших дорогами той страшной войны, редакция продолжает получать и по сей день. Сегодня мы публикуем два из них.

Внуки могут им гордиться

Любовь Сергеевна Наумова, постоянный читатель:

— Здравствуйте! Мой отец, Наумов Сергей Федорович, участник Великой Отечественной войны, фронтовик. Окончив в 1941 году Архитектурный институт, был призван в армию и поступил в Военно-воздушную академию. Воевал на многих фронтах по подготовке аэродромов для наших летчиков, участвовал в военных операциях, в частности в прорыве блокады Ленинграда, в наступлении на Берлин. После окончания войны был переброшен на Дальний Восток для освобождения Маньчжурии.

Был награжден орденами и медалями, которые теперь бережно хранятся в нашей семье. В мирное время работал архитектором, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание заслуженного архитектора России. Он автор многих книг и научных трудов. В свободное время увлекался фотографией и писал стихи.

Хотелось бы, чтобы в вашей газете, которую мы с интересом читаем, были опубликованы стихи моего отца-ветерана. Надеемся, что это надолго останется в памяти наших детей и внуков.

У стен Ленинграда

Мы победили, сражаясь и выстояв.

Вражья блокада разорвана, сброшена.

Небо над городом снова чистое.

Нет артобстрелов, сигналья тревожного.

К Пскову и Нарве пришельцев со свастикой

Гнать беспощадно, как мерзкое гонится!

Гнусный разгул их, глумленье над классикой

Нам, воевавшим, надолго запомнится.

Фронт далеко шагнул — в Эстонию

Взято обратно, что кровно, что наше.

Будни войны уходят в историю.

Где были схватки, теперь уже пашем.

Но безмолвно взирают, как судьи,

Статуй осколки, пробитые плиты.

Зодчих творенья — те же в них судьбы:

С судьбами нашими спаяны, слиты.

Подвиг бессмертится в свитках и в камне.

Камни... их скоро поставят где надо.

Пусть оживают в них смелые парни,

Вставшие грудью у стен Ленинграда.

Топливо было всегда

Наталья Швидко, Москва:

— Здравствуйте. В еженедельнике «Вечерняя Москва» № 7 2021 года была опубликована статья о моем дяде Анатолии, родном брате моего отца. Теперь я хочу рассказать о моем отце Викторе Гавриловиче Швидко (1911– 2008). Он прошел долгий трудный боевой и славный жизненный путь. Был в числе многих соотечественников-героев, судьбы которых коренным образом изменила Великая Отечественная война. В 1936 году он окончил Московский горно-нефтяной институт (ныне академия) им. И. М. Губкина, затем в течение трех лет был директором (по путевке ЦК ВЛКСМ) Ухто-Печерского горно-нефтяного техникума, в условиях Крайнего Севера успешно занимался подготовкой специалистов нефтяной отрасли.

В мае 1941 года Народный комиссариат нефтяной промышленности откомандировал его обратно в альмаматер для продолжения учебы в аспирантуре, но война помешала осуществлению этих планов.

В сентябре 1941 года мой отец был призван в действующую армию и направлен в Беломорскую флотилию, входящую в состав Северного флота (главная база в Архангельске) для защиты коммуникаций в Белом море и Арктике. Отец служил в органах топливоснабжения Северного и Балтийского флотов, принимал непосредственное участие в обеспечении передовых военно-морских баз твердым топливом, маслами и спецпродуктами. Немецкие крейсеры и подводные лодки доставляли немало проблем караванам судов, перевозивших по Северному морскому пути (СМП) грузы военного и хозяйственного назначения.

На счету Беломорской флотилии — охрана 2500 транспортов от германских подводных лодок и авиации, кораблями было перевезено 900 тысяч тонн грузов, 90 тысяч человек личного состава. В декабре 1944 года Виктор Гаврилович был награжден за заслуги в обеспечении бесперебойного снабжения действующих кораблей и авиации медалью «За оборону Советского Заполярья».

В июне 1943 года, как один из лучших и опытных специалистов-нефтяников, отец был переведен в Управление технической службы (УТС) ВМФ в Москву, где продолжал трудиться и после окончания войны вплоть до выхода в запас (апрель 1967-го). За успехи в планировании и совершенствовании топливоснабжения в военное, а затем и мирное время Виктор Гаврилович был дважды награжден орденом Красной Звезды, в августе 1945-го и сентябре 1951 года.

Имеет на своем счету 23 награды. В апреле 2000 года приказом ВГК ВС РФ моему отцу было присвоено воинское звание «полковник» в отставке. Он неоднократно получал юбилейные поздравления от руководства страны и города с теплыми словами и пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.

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