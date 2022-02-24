Коварная зависимость

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Зима в Москве — время депрессий. Короткий световой день, мало солнца. Как результат — многие ищут спасения в рюмке водки. Как вовремя распознать депрессию.

Московскую зиму не зря считают серой, унылой. По данным синоптиков, в ноябре, например, всего бывает в среднем три солнечных дня. В декабре — четыре. В январе и феврале 8–9, но нынешней зимой было намного меньше. Неудивительно, что от недостатка солнца и вообще света многие впадают в депрессию.

— Депрессия проявляется пониженным настроением, пропадает мотивация, может развиться раздражительность, пропадают силы заниматься делами, могут нарушаться аппетит и либидо, — рассказывает психолог-консультант Олег Климаков. — В общем, человек не живет и радуется жизни, а мучается, страдает, начинает ненавидеть сам процесс существования. И тут в качестве нормализующего лекарства от тоски и упадка сил он может начать употреблять алкоголь. Это средство быстродействующее, доступное, имеющее выраженный антидепрессивный эффект. То есть алкоголь может сыграть роль временного антидепрессанта».

Зимняя напасть

Александр Немцов, доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии, уточняет, что, как показывает практика, употребление крепкого, опасного для организма, алкоголя вырастает именно зимой.

— Если в теплое время года увеличивается продажа пива, то в холодное — водки и других спиртных напитков, — рассказывает Александр Немцов. — При этом меняется и сама причина употребления спиртного. Человек хочет не повеселиться, не поднять себе в хорошей компании настроение, а напиться так, чтобы вообще отключиться.

В результате он пьет больше, отчего резко вырастает вероятность алкогольных психозов. Впрочем, даже если человек выпивает умеренно, алкоголь все равно опасен.

— Спиртное имеет свойство вызывать привыкание, — пояснил Олег Климаков. — Человек, который использует алкоголь как антидепрессант, быстро привыкает к нему, развивается алкоголизм — труднопреодолимая зависимость от спиртного.

Как пояснила психотерапевт Юлия Дворянцева, к алкоголизму нередко приводит депрессия хроническая.

— Она отличается от остальных продолжительностью. Причем выраженность признаков может быть не такой интенсивной, как при большой депрессии, — рассказывает Юлия Викторовна. — Человек не лежит на кровати, уткнувшись лицом в стену.

Он может контактировать с родственниками и знакомыми, выполнять работу по дому и вполне нормально исполнять свои профессиональные обязанности.

Но в то же время, по словам эксперта, его настроение почти всегда будет сниженным, он будет быстро уставать, у него будут отмечаться нарушения сна, проблемы с аппетитом, частые головные и суставные боли.

Когда идти к врачам

Больные, которые находятся в хронической депрессии, постоянно угнетены, замкнуты, могут думать о самоубийстве и даже предпринимать попытки совершить его. Но чаще, как пояснила Юлия Дворянцева, они начинают прикладываться к рюмке. Сначала они начинают выпивать перед ужином, ограничиваясь рюмкой крепкого спиртного, банкой пива или бокалом вина. Потом дозы спиртного начинают расти. При этом человек не выглядит пьяным, он адекватен, даже весел. Близкие не понимают, что у него уже сформировалась серьезная зависимость.

Одна из проблем, как пояснила эксперт, в том, что больной начинает хуже спать.

— После ужина человек хорошо засыпает — потому что спиртное дает расслабление, зато ночью просыпается и не может уснуть совсем. Наутро он хмур, раздражителен, днем — в плохом настроении, а вечером опять — после выпивки — весел, — рассказывает Юлия Дворянцева. — В этот момент на самом деле у него прогрессируют и депрессия, и алкоголизм. И если не остановиться, то будет только хуже.

На этой стадии, как пояснила эксперт, нужно обязательно обращаться к наркологам.

КСТАТИ

В ходе многочисленных исследований ученые доказали, что алкоголь только усиливает депрессию. Дело в том, что он сначала отравляет, а потом обезвоживает организм, т. е. существенно ухудшает его физиологические параметры. Химический состав крови меняется, в результате больной страдает еще больше .