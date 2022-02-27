Дважды проигравшие: как попытка из преступников сделать национальных героев привела к беде

Александр Дюков во время пресс-конференции «Сотрудники спецслужб Литвы и нацистской Германии в 1940 году: неизвестные документы из зарубежных архивов» / Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сегодня важно знать правду о событиях и явлениях, последствия которых привели к необходимости проведения специальной операции на Украине. В нашей стране скрупулезным исследованием недавней истории занимаются профессионалы. Среди них — историк Александр Дюков. Ему удалось собрать множество свидетельств преступлений против мирных жителей, которые провоцировала идеология украинского национализма. Непростые вопросы задает историку корреспондент «Вечерней Москвы».

В прошлом веке Украина не раз становилась полем боя, на котором встречались не только регулярные армии, но и подогретые пропагандой ненависти банды националистов всех мастей. От действий этих бандитов страдали не только русские, но и поляки, евреи, белорусы, цыгане — представители многих народов, живших в советской Украине. После крушения СССР наиболее одиозные лидеры националистов, которые повинны в гибели десятков тысяч мирных людей, уничтоженных в ходе карательных акций, стали официальными национальными символами на Украине. Почему так случилось, что убийцы стали кумирами?

— Александр Решидеович, вы и ваш фонд «Историческая память» немало сил потратили на восстановление картины немецкой оккупации Белоруссии и Украины, а также действий карателей во время Великой Отечественной войны. Восемь лет назад на Украине к власти пришли силы, которые решили вспомнить «подвиги» бандеровцев. А вы занялись теперь и современностью, почему?

— Во время нашей работы мы опрашивали людей, которые были очевидцами карательных акций оккупационных властей на территории Украины. За это время был накоплен большой фактический материал, выработаны методики, чтобы не только описывать те ужасы и страдания, которым подвергалось мирное население, но и устанавливать тех, кто нес за это ответственность. Фонд «Историческая память» занимался не только сбором воспоминаний о немецкой оккупации и преступлениях нацистов, но и собирал сведения о нарушении прав человека на Донбассе в 2013–2014 годах. Волонтеры записывали рассказы тех, кто подвергался пыткам, был незаконно задержан и находился в местах незаконного же содержания — в подвалах, ямах и проч. И это не просто собрание интервью, а глубокий мониторинг ситуации, по результатам которого фонд издал книгу о нарушениях прав человека, происходивших с 22 февраля до 22 мая 2014 года.

— Волонтеры, которые вам помогают, — это кто?

— Разные люди. Часто это журналисты, которые аккредитованы в Донбассе от своих СМИ. Они занимаются своей работой, но помогают и нам со сбором материала.

Фото: Нина Зотина / Вечерняя Москва

— Понятно, что происходившее в Донбассе еще в 2014 году — это трагедия в целом. Но все-таки что вы выяснили в подробностях?

— Когда происходили обмены пленными, Украина передала около полутора тысяч человек. Причем это число оказалось больше, чем было задержано, по официальным документам. Многие люди находятся в плену незаконно, и нигде их пребывание не регистрируют. И хорошо еще, если они в тюрьме или в следственном изоляторе, где хотя бы есть хоть какие-то бытовые условия. Многие сидели просто в технических помещениях, например, такое было в Изюмском аэропорту. Могло быть так, что человека просто хватали на улице какие-то люди в камуфляже и увозили. Его родственники ничего не могли узнать о его судьбе. Человек сидит, прикованный к батарее где-нибудь в подвале Мариупольского СБУ, но при этом нигде не значится. Его нет среди задержанных, арестованных. На него не заведено уголовное дело.

Он просто там находится. И часто сами эсбэушники не могут сказать, сколько у них народа вот так сидит. Некоторые были схвачены в буквальном смысле просто так. Вышел человек в огород, а его увезли, чтобы потом обменять. Но! И это важно! Если те, кто был схвачен СБУ, хотя бы теоретически могут рассчитывать на какие-то прокурорские проверки, то задержанные так называемыми добровольными батальонами даже этой призрачной надежды не имеют.

— Неужели может помочь прокурорская проверка?

— Могу привести в пример один случай. СБУ задержало и посадило под стражу женщину старше 30 лет якобы за пророссийскую агитацию. Она несколько месяцев сидела в одном из городов в управлении СБУ. Вместе с ней была еще одна женщина, 19-летняя, которая тоже была задержана. Так вот. Старшую отпустили по обмену, а ту, что моложе, оставили. И та, что вышла на свободу, связалась с родственниками той, что осталась. Родственники писали запросы в СБУ, прокуратуру и другие структуры украинские, и действительно, СБУ обнаружило ее у себя, отпустило, а потом сразу арестовало для соблюдения формальностей, чтобы избежать вопросов при проверках. Вообще о таких случаях можно очень долго говорить. Люди просто исчезали.

Были случаи, что человек пропадал просто за то, что у него был российский паспорт и это обнаружилось при проверке на блокпосту ВСУ или добробатов. Были случаи, когда человек исчезал, а на его машине потом ездили украинские военные, их видели разные свидетели и очевидцы. Родственники обращались в украинскую полицию, писали запросы в СБУ, но безответно. Мы переправляли эти свидетельства, оформленные в документы, нашим диппредставителям в Киев. Украинская сторона ничего не делала по этим запросам.

— То есть получается, что это просто акции устрашения?

— А как еще можно назвать случаи, когда людей держат в ямах, подвалах домов, школ? Туда не придут никакие правозащитники. Их туда просто не пустят. Тем более из кого состоят эти парамилитарные формирования? Это активисты майдана, радикалы и уголовники. Добробат «Торнадо» как раз и состоял в основном из членов одной из местных ОПГ. У этих парамилитариев есть свои незаконные места содержания под стражей людей. Большинство из них, как мы установили, подвергалось пыткам. И я полагаю, что если создать карту тех мест, где добробаты держали пленных, то они совпадут с картой мест массовых захоронений убитых и казненных людей. Когда человек переставал быть нужен и чтобы избавиться от лишних свидетелей.

— Александр Решидеович, вы привели случай, когда человек исчез только потому, что у него был российский паспорт. По сути это этнические чистки. У Бандеры была такая же стратегия?

— В разные периоды своей биографии Бандера придерживался разных взглядов. Польские власти еще в тот период, когда Западная Украина была частью их страны, арестовали его за террористическую деятельность. Когда в Польшу пришли нацисты, Бандера был освобожден и стал придумывать планы, как устранить на территории Украины нелояльное население, когда туда придут немцы. Нелояльными были практически все — поляки, русские, евреи и другие. Эти планы стали реализовываться после нападения Германии на СССР, когда летом 1941 года по Украине прокатились погромы и начались убийства нелояльных наций.

Организация украинских националистов ОУН (запрещенная в России организация), по сути, взяла на себя охрану тыла и коммуникаций немецкой армии и обеспечение спокойствия на территориях, которые оставались в глубоком немецком тылу. Все это сторонники Бандеры делали очень добросовестно, поскольку они рассчитывали, что им предоставят возможность создать независимое государство, похожее на Хорватию, которое было как бы независимо, но находилось под германским протекторатом. Но в планы самих немцев это не входило. Так что за призывы к украинской независимости Бандера скоро оказался снова арестован, как и многие его сторонники. Впрочем, немцы не торопились от них избавляться.

— Получается, образ жертвы, пострадавшего борца за независимость?

— Не выходит никак! С одной стороны, Бандера мало имел непосредственного влияния на действия националистических формирований в 1942–1943 годах. Но именно его идеи об этнических чистках легли в основу действий организаций украинских националистов и карательных частей. Так что он несет за это полную ответственность. Дело в том, что еще до войны немцы рассчитывали, что украинское националистическое подполье поможет поднять восстание в Польше и развязать войну.

Собственно, именно из этих планов растут корни «Волынской резни». Об этом мы можем говорить точно, поскольку сегодня уже есть рассекреченные документы немецкой разведки — абвера, которые изобличают сотрудничество националистов и нацистов. Да, был период, когда немецкие архивы были недоступны, а на Украине считали, что это все подделки, инспирированные спецслужбами Советского Союза. Но теперь мы видим доказательства, что сотрудничество с нацистами было, и довольно давнее. По большому счету можно сказать, что Бандера с нацистами никогда серьезно и не воевал. Да он и вообще не воевал. Собственно, боевого опыта у него не было.

— А как сложились отношения у националистов с Красной армией, когда она освобождала Украину?

— Тут нужно понимать, что внутри этого подполья не было единого мнения, не было четкой дисциплины. После окончания войны часть отрядов националистов перешли на сторону советской власти и включились в борьбу против тех, с кем еще вчера воевали плечом к плечу. Нельзя сказать, что отряды эти были многочисленны, но они играли свою роль в борьбе с подпольем. Хоть советская власть и не была склонна проявлять к националистам излишнюю мягкость, но кроме силовых мер борьбы активно использовалась и практика амнистий, когда боевикам, добровольно вышедшим из леса и сложившим оружие, прощали их участие в отрядах националистов. И многие из этих людей потом начинали активно помогать НКВД. Понимаете, на Украине была очень непростая ситуация. Можно сказать, что она напоминала гражданскую войну.

Было много тех, у кого родственники пострадали от действий боевиков только потому, что кто-то служил в Красной армии, работал в советских учреждениях. Это были обиды личного плана, желание разобраться, отомстить. Не стоит забывать и о сложных отношениях националистов с польским населением. Это было связано с тем, что, когда Западная Украина была в составе Польши, правительство заселяло эти территории поляками, которые, в общем-то, были ни в чем не повинны, но они попали под удар националистов.

— Так у Польши сегодня должен быть счет к Бандере?

— И он есть, о чем периодически говорят на официальном уровне, но, скажем так, не очень громко. Поляки как бы забывают об этой проблеме, если так складывается политическая обстановка, например, когда нужно говорить об опасности со стороны России, тут польская сторона поддерживает Киев. Хотя не всем в Польше это нравится, да и в Европе есть силы, хоть и не многочисленные, которые были обеспокоены ростом националистических настроений на Украине и реабилитацией пособников фашизма. А тут еще и Ющенко подлил масла в огонь, сделав Бандеру Героем Украины, когда прощался с президентским креслом.

— Получается, что человек совсем не знаменитый и вдруг стал кумиром?

— Стал скорее не Бандера, а созданный миф о Бандере. Он предстает сегодня в образе идеального политического лидера, гражданина, борца, кого угодно. По сути, это уже не биография, а описание жизни некоего святого. Все, что делали Бандера и его сторонники, объявлено полезным для Украины. А о неприглядных деталях биографии, например о призывах к массовым чисткам, предпочитают молчать или даже выдавать их за благо, что так велась борьба с врагами независимой Украины. Я полагаю, что оправдывать убийства ни в чем не повинных людей борьбой за независимость нельзя и преступно.

— Собственно, это сегодня делают и делали украинские власти на Донбассе.

— Да. Идея этнических чисток, призывы выгнать всех русских или истребить их очень удобна для мобилизации радикалов и маргиналов. Не случайно добробаты состоят из социально опасных элементов. Причем не только из украинских. Туда едут из других стран те, кто хочет безнаказанно убивать людей. Соответственно, из этого же контингента набирались и карательные части, которые расправлялись с мирным населением в рамках так называемой политики пацификации территорий. Это были те же самые рецепты.

Причем, и это важно помнить, никаких амнистий и прощений пацификация не предусматривала. Прощать тех, кто решил стать лояльным власти, никто не собирался. Всех нелояльных ждала только гибель, которая в лучшем случае могла быть немного оттянута. Тот же сценарий добробаты готовили и для Донбасса, о чем они не раз открыто говорили. Да, возможно, не все в руководстве Украины и ВСУ были согласны с этим, но едва ли они смогли бы помешать осуществить этот план. Правительство в Киеве предпочитало смотреть сквозь пальцы на действия Азова, Айдара и проч.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

— Можно ли ответить на вопрос, почему же получилось, что радикализм стал официально одобряемой государством идеологией?

— Украина ведь не уникальна в этом отношении. В странах Прибалтики сегодня проходят шествия ветеранов местных формирований СС. Думаете, что в Европе не знают, чем они занимались на территории Белоруссии и Украины, как жгли целые деревни? Прекрасно знают, но пока это политически выгодно, предпочитают закрывать глаза. Другое дело, что на этой основе новые страны строят свою национальную идентичность. Во время майданных событий в Киеве Ярош прямо так и заявлял, что бандеровщина — это не прошлое, а настоящее и будущее Украины. Что и подтвердило поведение нацбатов и ВСУ в Донбассе. Никаких точечных ударов, никаких прицельных акций против лидеров тех, кого они называли сепаратистами, не было. Врагами были все жители тогда еще не признанных республик. Так что каждый снаряд, выпущенный украинской артиллерией по Донецку или Луганску, попадал в цель.

Собственно, в немецких документах мы видим формулировки, что в ходе карательной акции было истреблено столько-то партизан и их сторонников. А в число сторонников попадали вообще все — старики, грудные дети. И если призывы возрождать бандеровщину были на самом высоком уровне, стоит ли удивляться тому, что происходило в Донбассе. И тому, что происходит сейчас? Это закономерный результат.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50–60 тысяч человек стали жертвами Волынской резни, проведенной отрядами украинских националистов весной 1943 года.

Свыше 10 тысяч человек стали жертвами карательной операции «Зимнее волшебство» на территории России, Белоруссии и Украины, в которой принимали активное участие украинские и прибалтийские карательные подразделения. Многие населенные пункты были уничтожены полностью вместе с жителями.

ДОСЬЕ

Александр Дюков — директор фонда «Историческая память», историк, публицист. Автор более 70 научных и научно-популярных публикаций, опубликованных на русском, английском, польском, венгерском, литовском и эстонском языках, а также энциклопедических статей, опубликованных в «Энциклопедии холокоста на территории СССР».

В Латвии и Литве историк объявлен невыездным, и в отношении его ведутся информационные компании. Причиной служат книги, в которых рассказывается о преступлениях карателей из числа жителей прибалтийских республик и сотрудничестве властей стран Прибалтики с фашистскими спецслужбами накануне Второй мировой войны.

Широко известна книга Александра Дюкова «За что сражались советские люди», описывающая преступления нацистов с опорой на документы.