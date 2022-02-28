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Победителей лыжных соревнований в парке «Лосиный остров» наградили ценными призами

Рената Лебедева

Общество
Победителей лыжных соревнований в парке «Лосиный остров» наградили ценными призами
Префект ВАО Николай Алешин (слева) награждает победителя «Гольяновской лыжни» среди детей в возрасте от 6 до 13 лет Петра Трофимова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

27 февраля на территории нацпарка «Лосиный Остров» прошли лыжные соревнования на кубок префекта ВАО. В мероприятии приняли участие около тысячи человек. Самые спортивные и быстрые из них получили награды и памятные призы.

«Гольяновская лыжня» проходит в столице в конце февраля. Организаторами мероприятия выступают ГБУ «Культурно-спортивный центр «Форвард» совместно с префектурой Восточного округа и управой района Гольяново.

На протяжении всего дня у Бабаевского пруда проходят лыжные забеги среди самых разных возрастных категорий — от 5 до 7 лет. А для тех, кто хочет просто хорошо провести время, организованы мастер-классы, а также специальные зоны, где желающие могут перекусить и попить чай.

— Участвуем в «Гольяновской лыжне» второй год подряд. Надеемся в этом году занять одно из призовых мест, — рассказывает мама одного из участников Любовь Егорова.

В середине мероприятия стали известны первые имена победители среди детей. Так, среди мальчиков возрастной категории от 6 до 13 лет первое место занял Петр Трофимов, второе — Алексей Леонтьев, а третье — Владислав Зайцев. Ребят лично наградил памятными грамотами префект Восточного округа столицы Николай Алешин. Он также вручил им еще несколько призов — настольные игры и умные часы.

— Очень приятно, что в Гольяновской лыжне принимают участие все больше и больше людей. Мы стараемся делать это мероприятие красивым и интересным для всех наших гостей и активно поддерживать спорт в округе, — рассказал Николай Алешин.

СПРАВКА

«Гольяновская лыжня» проходит в парке «Лосиный Остров» с 2004 года. Юные участники состязания соревнуются между собой на дистанции в 1 километр, а старшие — на дистанции 3 километра. Каждый участник, независимо от занятого места, получает сувенир с логотипом.

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