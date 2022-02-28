Торговые центры ищут способы привлечения покупателей

Администратор столичного торгового центра Лилия Кретинина проводит экскурсию для гостей форума «MosIntelCon: дни торговых центров». Она рассказала, что дизайн помещений выполнен в соответствии с экологической повесткой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве состоялся форум «MosInterCon: дни торговых центров». Предприниматели обсудили, как пандемия COVID-19 повлияла на работу ТЦ и потребительское поведение.

Высокая конкуренция между предприятиями, снижение посещаемости, слабый спрос на аренду помещений в торговых залах, уменьшение площади вновь открываемых супермагазинов. Именно с такими проблемами столкнулись бизнесмены в период пандемии.

— Посещаемость объектов так и не достигла уровня 2019 года, — говорит руководитель отдела разработки концепций торговых центров крупной консалтинговой компании Иван Артемов. — Большую конкуренцию торговым центрам составляет онлайн-торговля. Все это заставляет делать неблагоприятные прогнозы. Или использовать новые методики ведения бизнеса. Одно из возможных решений — анализ рынка с помощью большого массива цифровых данных и уже на этой основе разработка изменений в бизнес-плане.

По словам эксперта, на основе трафика операторов сотовой связи, денежных переводов в магазинах внутри каждого ТЦ и другой информации можно проанализировать предпочтения целевой аудитории, определить, какие места пользуются популярностью, сколько денег тратят люди в торговых точках, в какие часы они чаще всего посещают ТЦ.

Это позволяет выстроить стратегию бизнеса.

Во время пандемии изменились отношения между арендатором и арендодателем, отмечает директор консалтинговой компании, работающей в сфере недвижимости, Дмитрий Томилин.

— У нас три тысячи торговых помещений по всей России. За 2020–2021 годы их собственники подписали восемь тысяч дополнительных соглашений с клиентами, чтобы внести изменения в условия аренды. Особенно много таких договоров было во втором квартале 2020 года — арендаторы попросили тогда о снижении цены. Падение ставок в этот момент было максимальным, — говорит Томилин.

По его словам, 840 торговых центров по всей России так и не повысили арендную плату с того момента.

— Торговые центры не вернулись к допандемийному уровню выручки. Но есть положительный момент: арендаторы и арендодатели наконец-то научились договариваться, пошли навстречу друг другу, — отмечает Томилин.

Пандемия повлияла и на потребительское поведение. Люди стали чаще покупать онлайн, а потому торговые центры должны привлекать людей впечатлениями, которые не закажешь в два клика.

— Набирают популярность небольшие центры в спальных районах Москвы, — говорит директор по продажам строительной компании Анна Папаскири. — Там на 24 процента сокращена площадь помещений под продуктовые точки. А их место заняли фитнес-клубы, клиники, кинозалы. Мы эксплуатируем крыши — проводим тренировки, устраиваем кинопоказы. Это дает 20–30 процентов дополнительного трафика в теплое время года. Мы хотим, чтобы горожане могли найти в своих районах здоровый досуг в 15 минутах ходьбы от дома.

Во второй день форума участники провели экскурсии по столичным ТЦ, познакомились с новыми технологичными и дизайнерскими решениями для помещений.

— В торговом центре все сделано с учетом экоповестки. Тут много комфортных зон отдыха. Рядом Павелецкий вокзал, люди могут комфортно расположиться здесь до или после поездки, — сказала администратор торгового центра Лилия Кретинина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Москаленко, президент Российского союза торговых центров (РСТЦ):

— За полтора года у РСТЦ появились представительства в 17 регионах РФ. Это позволяет столице сообща с другими субъектами решать проблемы отрасли. Одно из последних достижений РСТЦ — мы добились, чтобы коронавирусные ограничения вводились, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах, а не были общими для каждого субъекта. Это позволило сохранить количество посетителей во многих ТЦ.