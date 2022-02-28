Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инженеры Московского политехнического университета презентовали новый электробайк

Александр Зосимов

Общество
Инженеры Московского политехнического университета презентовали новый электробайк
Разработчица новой модели MIG R2 Лиана Тугушева презентует мотоцикл для езды по льду / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Московском политехническом университете презентовали электромотоцикл модели MIG R2, предназначенный для участия в фестивале скорости на льду в экстремальных условиях «Байкальская миля». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался со столичными инженерами и выяснил, чем новая версия супермотоцикла 2022 года отличается от предыдущей модели MIG R 2020 года.

Студенты Московского политехнического института выкатывают на презентационную площадку мотоцикл в черной карбоновой «броне». Почти вся рама и кузовные детали мотоцикла изготовлены из углеродного волокна, что придает байку одновременно и легкость, и прочность. На шинах — титановые шипы, обеспечивающие надежное сцепление со скользкими поверхностями.

— Когда мы делали кронштейны крепления аккумуляторов для нашего супербайка, мы использовали технологию 3D-печати. И учли пожелания наших пилотов по эргономике, сделав упор на удобство для водителя, — говорит заведующий лабораторией «Смарт Мото» Московского политехнического университета Семен Земцев, — Посадка на байке, созданном в 2020 году, — спортивная, пилот управляет машиной почти лежа, приникнув к рулю. Но некоторым нашим пилотам, например мотогонщице Анастасии Нифонтовой, было неудобно держаться за руль, что называется, рук не хватало. Поэтому новому байку мы решили сделать прямую классическую посадку, — говорит начальник Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Нововведения позволяют кататься практически по любому типу дорожного покрытия и по природным грунтам. Даже лед помехой скорости не будет.

— Новый электромотоцикл гораздо маневреннее и быстрее своего предшественника MIG R и может ездить по городским дорогам, по бездорожью и даже участвовать в экстремальных ралли, — отмечает инженер Сергей Земцев.

— Над проектом супербайка работала команда из 20 человек, большинство из них — студенты Московского политехнического университета. Чтобы сделать мотоцикл, такой команде, как эта, в среднем нужен один учебный год. Но в этот раз мы справились примерно за пять месяцев, устранив все недочеты прошлого года, связанные с электроникой, — гордится Пабло Бакеро.

По словам разработчиков, MIG R2 испытают на выживаемость в экстремальных условиях Сибири во время фестиваля «Байкальская миля», который пройдет 9–13 марта. В свое время MIG R побил рекорд скорости на льду — 210,6 километра в час. Посмотрим, будет ли улучшен этот результат. В 2022 году пилотами байка, как и в предыдущие годы, станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова.

— На самом деле нам есть куда стремиться, у студентов так много идей, что их просто нельзя реализовать в одном проекте. В дальнейшем будут новые разработки, — уверен Пабло Бакеро.

Читайте также:
Транспорт изобретения Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте