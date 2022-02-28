Инженеры Московского политехнического университета презентовали новый электробайк

Разработчица новой модели MIG R2 Лиана Тугушева презентует мотоцикл для езды по льду / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Московском политехническом университете презентовали электромотоцикл модели MIG R2, предназначенный для участия в фестивале скорости на льду в экстремальных условиях «Байкальская миля». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался со столичными инженерами и выяснил, чем новая версия супермотоцикла 2022 года отличается от предыдущей модели MIG R 2020 года.

Студенты Московского политехнического института выкатывают на презентационную площадку мотоцикл в черной карбоновой «броне». Почти вся рама и кузовные детали мотоцикла изготовлены из углеродного волокна, что придает байку одновременно и легкость, и прочность. На шинах — титановые шипы, обеспечивающие надежное сцепление со скользкими поверхностями.

— Когда мы делали кронштейны крепления аккумуляторов для нашего супербайка, мы использовали технологию 3D-печати. И учли пожелания наших пилотов по эргономике, сделав упор на удобство для водителя, — говорит заведующий лабораторией «Смарт Мото» Московского политехнического университета Семен Земцев, — Посадка на байке, созданном в 2020 году, — спортивная, пилот управляет машиной почти лежа, приникнув к рулю. Но некоторым нашим пилотам, например мотогонщице Анастасии Нифонтовой, было неудобно держаться за руль, что называется, рук не хватало. Поэтому новому байку мы решили сделать прямую классическую посадку, — говорит начальник Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

Нововведения позволяют кататься практически по любому типу дорожного покрытия и по природным грунтам. Даже лед помехой скорости не будет.

— Новый электромотоцикл гораздо маневреннее и быстрее своего предшественника MIG R и может ездить по городским дорогам, по бездорожью и даже участвовать в экстремальных ралли, — отмечает инженер Сергей Земцев.

— Над проектом супербайка работала команда из 20 человек, большинство из них — студенты Московского политехнического университета. Чтобы сделать мотоцикл, такой команде, как эта, в среднем нужен один учебный год. Но в этот раз мы справились примерно за пять месяцев, устранив все недочеты прошлого года, связанные с электроникой, — гордится Пабло Бакеро.

По словам разработчиков, MIG R2 испытают на выживаемость в экстремальных условиях Сибири во время фестиваля «Байкальская миля», который пройдет 9–13 марта. В свое время MIG R побил рекорд скорости на льду — 210,6 километра в час. Посмотрим, будет ли улучшен этот результат. В 2022 году пилотами байка, как и в предыдущие годы, станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова.

— На самом деле нам есть куда стремиться, у студентов так много идей, что их просто нельзя реализовать в одном проекте. В дальнейшем будут новые разработки, — уверен Пабло Бакеро.