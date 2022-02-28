Как бизнесу настроить продажи через социальные сети и мессенджеры

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Без клиентов нет бизнеса. Поэтому компании пристально изучают свою целевую аудиторию: кто эти люди, что их волнует, интересует, чего они хотят и где их найти. Не нужно быть детективом, чтобы заметить, как сильно изменилось поведение покупателей за последние 5-7 лет. Клиенты всех возрастов все реже звонят в компании и предпочитают общаться в мессенджерах и социальных сетях. Deloitte сообщает, что подавляющее большинство жителей крупных городов России (76% в 2021 г.) используют различные приложения для общения ежедневно, и если бизнес не освоит новые средства коммуникации, то потеряет клиентов и прибыль.

Как бизнесу использовать мессенджеры?

Компании могут использовать мессенджеры и социальные сети для публикации контента и продвижения, настраивать рекламный кампании, использовать инфлюенсеров, общаться с клиентами и осуществлять продажи. Это удобный и простой инструмент как для крупного бизнеса, так и для малого, ведь мессенджеры не требуют больших бюджетов.

Для организации продаж и поддержки пользователей в социальных сетях и мессенджерах компании необходимы сотрудники, которые будут обрабатывать заявки, и оборудование (смартфоны, компьютеры). Если компания ставит перед собой цель не просто осуществлять клиентский сервис через приложения, но и продавать, то также необходимо автоматизировать работу с обращениями.

Представьте, компания начала принимать заявки через популярные каналы: WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram, ВКонтакте. Ее сотрудники будут вынуждены постоянно переключаться между разными интерфейсами. В таком режиме сложно контролировать все заказы, быстро отвечать клиентам и еще успевать продавать.

Автоматизация работы с обращениями клиентов

Многие компании подключают для работы CRM-системы, например, NetHunt, Sales Creatio и другие. Они помогают управлять лидами и продажами, организовать документооборот, каталоги товаров, хранить историю обращений клиентов и сегментировать базу. Такое решение хорошо подходит для крупного бизнеса, а вот средний и малый бизнес просто переплатят за ненужный функционал.

Альтернативой дорогим CRM-системам выступают агрегаторы мессенджеров и социальных сетей. Например, коммуникационная платформа Umnico. Для небольших компаний ее можно назвать доступной коммуникационной платформой с возможностями CRM.

Umnico располагает достаточно обширным функционалом. Сервис собирает все обращения клиентов из разных каналов в одном окне и систематизирует их. Компании могут использовать настраиваемую и встроенную в систему воронку продаж,, перемещать обращения по её этапам и отслеживать эффективность работы сотрудников и объем продаж на каждой стадии. Сервис также дает возможность подключать любое количество продавцов, давать им разный уровень доступа, отслеживать работу всей компании и каждого сотрудника в отдельности. Все обращения клиентов хранятся в системе, менеджеры всегда могут посмотреть историю переписки.

Агрегатор мессенджеров будет полезен как менеджерам по продажам, так и менеджерам клиентского сервиса, маркетологам, и, конечно же, руководителям разного звена. Такое решение позволит отслеживать аналитику, не раздувать штат сотрудников, снизить время обработки входящих сообщений и увеличить продажи на прежних бюджетах.

Учитывая, что темпы роста аудитории социальных сетей и мессенджеров растут быстрыми темпами, компаниям необходимо осваивать современные способы коммуникации и внедрять новые технологии уже сейчас.

Продажи через социальные сети и мессенджеры — это не сюжет из рассказов о будущем, а самая настоящая реальность и даже необходимость для бизнеса, который хочет наращивать прибыль. Помогут в этом как всегда технологии, а именно коммуникационные платформы.