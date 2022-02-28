Пенсионеры становятся актерами театра и кино

Пенсионерка Светлана Кукарина держит в руках статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Серебряная астра», который снимался на основе реальных историй участников проекта «Московское долголетие». Женщина посещает занятия по актерскому мастерству / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Тысячи пенсионеров посещают творческие занятия проекта. «Вечерняя Москва» встретилась с участниками, которые записались в театральную мастерскую.

Москвичка Светлана Викторовна Кукарина по профессии — преподаватель английского языка, но сейчас уже вышла на пенсию. Несмотря на возраст, она живет активной жизнью: встречается с детьми и внуками, ходит в театр, музеи, кино, парки и на экскурсии. А в 2019 году она записалась на занятия в «Московское долголетие».

— Сначала интересовалась йогой, танцами, — поделилась она.

Потом Светлана узнала об открытии курсов «Театр у микрофона».

— Я пишу стихи и всегда хотела научиться их красиво, правильно читать на публику, поэтому захотела участвовать, — рассказала пенсионерка.

Тренировка голоса помогла Светлане Викторовне почувствовать себя уверенно, раскрепоститься. Но финальную роль сыграли занятия в «Московском театрале», на которые она стала ходить в сентябре 2021 года.

— Начав заниматься сценической речью, я и подумать не могла, что вскоре окажусь на сцене, а потом еще и на съемочной площадке, — отметила москвичка.

Узнав о фестивале «Серебряная астра», который в том году проходил в киноформате, Светлана Кукарина отправила свою видеоанкету. И каково же было ее удивление, когда ей перезвонили и пригласили на пробы.

— В детстве у меня была мечта попасть на сцену, но потом я выросла, появились другие дела и заботы, семья, было совсем не до этого, — рассказала она. — Проект помог исполнить мою мечту, обрести уверенность в себе, сделал меня счастливой!

Участница «Московского долголетия» по итогам кастинга получила одну из главных ролей в фильме. А на премьерном показе ей вручили приз за лучшую женскую роль. Эта награда вдохновила ее еще больше.

Вместе со Светланой в кино снялась еще одна участница проекта — Елена Васильевна Соколова. Она исполнила главную роль в новелле «Первый день на пенсии», сыграв пенсионерку, в которую влюбляется участник проекта.

— Я никогда не думала, что стану актрисой, хотя мне нравится кино, — поделилась она.

В «Московское долголетие» Елена пришла в начале 2020 года, когда началась пандемия.

— Мы все оказались дома, появилось много свободного времени, а в проекте открылись интересные курсы, которые можно было посещать онлайн, — пояснила москвичка.

Больше всего ей понравились направление «Московский театрал» и занятия физкультурой.

— Проект помог пережить мне эти непростые тревожные времена, — отметила Елена Соколова. — Я даже и не заметила, как прошла самоизоляция, потому что все время была занята на курсах, общалась с другими участниками.

Помимо этого, Елена Васильевна начала учить французский язык и признается, что теперь это ее большая любовь.

— Я по жизни активный человек, но с приходом на проект стала ощущать, что настроение и самочувствие лучше. Я познакомилась с интересными людьми и живу интересную жизнь, — сказала Елена Соколова.

СПРАВКА

Кино с участниками проекта было снято за два месяца, сценарий состоит из четырех новелл и основан на собирательных образах реальных пенсионеров. В онлайн-кастинге артистов приняли участие 353 столичных жителя старшего поколения. В картине были задействованы более 150 представителей «Московского долголетия», 17 из которых получили главные роли.