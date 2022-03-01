Спеши рулить: стоит ли сейчас покупать автомобиль в России и что будет с авторынком дальше

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Из-за санкций в Россию временно не будут поставлять свои автомобили Volkswagen, Volvo, BMW, Skoda, Audi и другие марки. Недешевым удовольствием становятся и российские машины: АвтоВАЗ поднял цены до рекордного уровня, в результате чего некоторые модели подорожали сразу на 250 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась, стоит ли сейчас покупать автомобиль в России, что будет с авторынком дальше и как будут решаться проблемы с нехваткой запчастей.

Цены вырастут

Ситуация на российском авторынке меняется каждый день, поэтому даже краткосрочные прогнозы могут оказаться ошибочными, отметил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

— Маловероятно, что машины будут каким-то образом дешеветь, отыгрывая подорожание. Очевидно, что будет дефицит еще больше. Поэтому в целом, если есть возможность купить, прямо сейчас нужно покупать. Что будет в среднесрочной перспективе, пока никто сказать не готов, — уверен эксперт.

По словам собеседника «ВМ», ситуация на авторынке не приведет к тому, что все автолюбители пересядут на каршеринговый транспорт: такой способ передвижения востребован только в крупных городах, а общее количество машин не так велико. Кроме того, каршеринг связан с банковскими схемами, и точно неясно, что с ним будет сейчас, заметил Гудков.

Он также подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах лучше отказаться от автокредита.

— Пока ситуация непонятна. Некоторые эксперты рекомендуют сейчас, наоборот, брать кредит, потому что ставка, скорее всего, будет ниже реальной инфляции. Но банки тоже не дураки. Они себе в ущерб это делать не будут и наверняка сейчас начнут изменять договоры в пользу более гибких ставок или просто их поднимут. Ясно, что доля автомобилей, проданных в кредит, скорее всего, уменьшится. Я бы не сказал, что нужно сейчас броситься за автокредитом: нужно очень тщательно изучать условия. Можно брать кредит, если там фиксированная ставка. Если прямо или косвенно указано про возможности банка менять эту ставку, то нужно трижды подумать, — уверен специалист.

Как отметил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, из-за введенных санкций прекратятся поставки микроэлектроники в Россию и импортные машины неизбежно вырастут в цене. Он также подчеркнул, что если сейчас стоит вопрос покупки автомобиля, то откладывать это не стоит.

Нехватки автомобилей в России не будет, уверен Юденков.

— Я не верю, что будут проблемы с дефицитом. По поводу машин у меня меньше всего беспокойства. Я больше беспокоюсь за микроэлектронику и хорошие компьютеры, — резюмировал специалист.

Запчасти будут делать в России

Сильно беспокоиться о том, будет ли возможность отремонтировать автомобиль, не стоит, уверен Гудков.

— Если вы собираетесь покупать машину, то подразумеваем, что она вам нужна, чтобы ездить. Соответственно, эксплуатационные проблемы придется решать, и странно не покупать машину из-за боязни, что этого сделать не получится. Ясно, что с запчастями ситуация со временем стабилизируется. Чуть раньше. Потому что появятся местные и китайские заменители (отчасти они уже есть). Произойдет возврат к технологиям советских времен, когда запчасти отечественного производства приспосабливали на иномарки и так далее. Технологии ремонтного восстановления снова станут важны, — отметил он.

По словам Юденкова, драматизировать ситуацию не стоит: с доставкой запчастей ситуация будет обстоять проще, чем с машинами. Многие компании смогут поставлять детали для автомобилей, уверен специалист.

Чем проще, тем лучше

Как отметил Гудков, отечественный автопром из-за санкций также оказался в непростом положении: часть комплектующих поставляется из других стран.

— Все зависит от политики: будет разрыв с альянсом Renault, Nissan и Mitsubishi или нет. Дальше все зависит от того, как эти цепочки конкретно устроены. Об этом информации в публичном доступе нет, можно только догадываться. У нас что АвтоВАЗ, что УАЗ в технологическом смысле далеко не совсем наши. Мы радовались тому, что за счет этого повышалось качество автомобилей, но это все благодаря применению импортных деталей. Все зависит от того, как быстро АвтоВАЗ сумеет отыграть все обратно или ситуация изменится, — рассказал эксперт.

Он отметил, что под наименьшей угрозой находятся автомобили, которые производятся достаточно долго. Прежде всего «Нива» с минимумом электроники и, возможно, Granta, которая тем не менее сейчас уже устроена не так просто. Однако многие технологии могут упростить, отказавшись от антиблокировочной тормозной системы и других опций, из-за чего автомобили станут проще и доступнее, подчеркнул собеседник «ВМ».

Юденков уверен: российский автопром сможет наладить производство в достаточном объеме.

— Мы все можем, просто цель нужно поставить. Главное, чтобы нас не подвели иностранные партнеры: часть комплектующих нам поставляют из-за рубежа, — заметил экономист.

Машин из Китая станет больше

Складывающаяся в России ситуация приведет к резкому увеличению количества автомобилей из Азии, спрогнозировал Юденков.

— Китай сейчас открывает рынок. Китайских машин сейчас станет много — это неизбежно. Мало того что Китай уже частично свои машины у нас собирает, но уход европейских марок неизбежно приведет к тому, что у нас будут преобладать китайские марки. Индия тоже начала наращивать свои мощности, а у них машины вообще дешевые. Они низкого качества, но дешевые, — уверен эксперт.

Гудков также отметил, что китайские автомобили могут уверенно выйти на российский рынок. Сейчас позиции китайских производителей выглядят даже выигрышнее, чем позиции АвтоВАЗа: их комплектующие и логистические цепочки никак не зависят от Европы.

В будущем крупные автопроизводители вернутся в Россию, уверен Гудков.

— Я думаю, что рано или поздно все будут возвращаться, потому что Россия — огромный рынок, здесь большие деньги и большой спрос: большая страна без автомобиля не может никак. Конечно, все будут посматривать в сторону России. Мировому авторынку Россия нужна, если говорить не в политическом, а в экономическом смысле, — заключил эксперт.