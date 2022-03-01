Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после коронавируса

Фото: Pexels

1 марта врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19.

Специалист отмечает, что разным людям требуется на возвращение вкусовых привычек разное время. По ее словам, для кого-то запах тухлых яиц или вкус прогорклого масла от свежеприготовленных блюд проходит в течение месяца, а у кого-то искажения вкуса и запаха остаются и спустя полгода. Иногда жизнь без вкуса и запаха может затянуться до года.

— Чтобы ускорить процесс восстановления межнейронных связей и вернуть вкус, не стоит менять доковидный рацион, даже если пища кажется безвкусной. Наоборот, следует постоянно тренировать рецепторный аппарат — нюхать, пробовать прежнюю пищу, использовать для таких тренировок в том числе чеснок, ароматные масла и прочее, — говорит Маргарита Королева.

По ее мнению, поменять привычный рацион можно и нужно только в том случае, если его регулярное использование привело к возникновению проблем со здоровьем и ослаблению иммунитета.

— Отдайте предпочтение натуральным продуктам и щадящей их обработке — так, из их состава можно получить всю гамму полезных компонентов, необходимых для восстановления организма, — советует она. — Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что наряду с постковидной терапией позволит вам восстановить обоняние и вернуть или обновить вкусовые ощущения.

Гастроэнтеролог Дарья Елиневская советует съедать 500 граммов овощей и фруктов. Выбирать стоит те, которые нравятся.

— В рационе должны присутствовать полезные жиры: сливочное масло, авокадо, рыба, — говорит она. — Также нужно включить цельнозерновые и кисломолочные продукты. Питание должно быть разнообразным, пробуждать аппетит и не вызывать симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.

А невролог Владислав Елиневский добавляет, что даже после перенесенной болезни у пациентов могут сохраняться длительное недомогание и ощущение нездоровья. Именно поэтому стоит озадачиться и рационом, и умеренными физическими нагрузками.