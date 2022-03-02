Александр Кофман: Мы находимся на небывалом духовном подъеме

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал «Вечерней Москве», чем занимается организация во время активных военных действий и почему малороссы не ненавидят украинцев.

Чиновника или госслужащего в костюме в Донбассе сегодня встретить сложно. Почти все мужчины щеголяют в камуфляжной форме, словно подчеркивая: так или иначе сегодня в ДНР воюют, и помогают фронту все — от мала до велика. Председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана удается поймать между выездами на позиции в самом Донецке.

— Я представляю, чем Общественная палата должна заниматься в мирное время. А во время войны — не очень...

— В мирное время мы выступали связующим звеном между властью и обществом, занимались экспертной оценкой законопроектов. Но случилось то, что случилось. Общественная палата резко изменила свою деятельность. Большая часть мужчин, входящих в ее состав, собрали вещи и поехали на передовую. Я сейчас мотаюсь между двумя батальонами — «Север» и «Юг», где служат наши.

— Многое успели сделать за последние три года, когда для региона был относительно спокойный период?

— Создали самый крупный на территории постсоветского пространства литературный форум «Звезды над Донбассом». К нам приезжали свыше 150 писателей. Мы создали несколько сборников фантастических рассказов, в каждом из которых так или иначе фигурирует Донецк. Москвичу просто: открываешь почти любую книгу — и там упоминается Москва. Тем самым подпитывается патриотизм. А Донецк не так избалован этим. Мало где можно прочитать про Донбасс-Арену, Крытый рынок, улицу Артема. Сейчас выходит третий сборник. Во все эти издания пишут мэтры российской фантастики: Лукьяненко, Злотников, Дьяченко, Дивов.

— Вы только с «передка». Как моральная обстановка?

— Очень хорошая. Мы поняли, что спустя считаные дни все наши беды кончатся. Поэтому сейчас все мы на небывалом духовном подъеме. При этом физически тяжело. Конфликт снова перешел в острую фазу. Да вы и сами видели, как вчера обстреливали Донецк. Один из снарядов взорвался прямо около роддома, погибли люди. Но все это скоро закончится. Донбасс заживет нормальной жизнью.

— Я в Донецке впервые, был удивлен, в каком порядке поддерживается прифронтовой город...

— Когда в 2014 году я впервые приехал в Ростов, с грустью подумал: до чего же Донецк ярче, чище и красивее. Спустя пять лет я увидел другой Ростов, который расцвел, как эдельвейс. А Донецк все эти годы медленно скатывался в пропасть войны. Но как только нам дадут нормально работать и жить, Донбасс всеми силами попытается вернуть то, что у него украли. Все это время Украина рассказывала о нас как о «быдло-регионе», в котором живут одни зэки да безграмотные шахтеры. При этом Донбасс на самом деле — индустриально и интеллектуально развитый, грамотный, читающий регион. И мы это докажем.

— Я много общаюсь с жителями Донецка и вижу: у них нет ненависти к украинцам, несмотря на восемь лет войны...

— Нет и не будет. У нас у всех братья, сестры, племянники, родители живут на той территории. Недавно наш боец вошел в станицу Луганская, откуда он родом. Он восемь лет не видел родителей. Какая может быть ненависть к украинцам? Хотя не совсем правильно, по-моему, так их называть. Я предпочитаю термин «малороссы». Потому что украинцы — это австрийское «изобретение». Задолго до Ленина Грушевский активно педалировал эту тему. А большевики уже воспользовались этим для создания своего рода буферной зоны.

— Многие критикуют российские войска за излишнюю осторожность во время проведения спецоперации. А вы что скажете по этому поводу?

— Поверьте, если бы они использовали ту тактику, которую силы НАТО использовали, например, в Югославии, мы бы давно жили на полностью зачищенной, но дотла выжженной земле. Это было бы очень быстро. Но ведь надо как-то и потом жить. Поэтому российские войска действуют аккуратно, точечно и лояльно.

К сожалению, при этом на освобожденных территориях остается множество спящих агентов врага. И мы, Общественная палата, призываем их сдаваться, пока не поздно. Украинские власти совместно с СБУ регулярно присылают нам списки этих людей. Многие хотят продемонстрировать свою лояльность, полезность. Мы знаем про всех. Но даем им возможность сдаться добровольно, чтобы не судить их. Тем же, кто этого не сделает, придется отвечать по всей строгости закона за шпионаж.

ДОСЬЕ

Александр Кофман родился 30 августа 1977 года в Макеевке. В 1999 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «инженер-строитель». В 2014 году возглавил Министерство иностранных дел ДНР. 20 июня 2019 года единогласно избран председателем Общественной палаты ДНР.