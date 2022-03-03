Как правильно выбрать одеяло для идеального сна

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уют в доме создают самые обычные вещи, которыми мы пользуемся каждый день – полотенца, подушки, постельное белье и многое другое. На сегодняшний день существует большое количество интернет и офлайн-магазинов, предлагающих подобные товары, поэтому не только банное, но и пляжное полотенце купить в Москве не составит большого труда. То же самое относится и к такому важному предмету в спальне как одеяло. О том, как правильно организовать гигиену сна, выбрав подходящее одеяло, — читайте в этой статье.

Каждый человек может выбрать для себя идеальное одеяло, главное учитывать несколько факторов. Во-первых, нужно ориентироваться на размер одеяла. Рекомендуется к своему росту прибавить до 30 сантиметров, тогда получится подходящая длина. Людям, которые беспокойно спят, советуют отдать предпочтение квадратным одеялам.

Во-вторых, важное значение то, как сшито изделие. Чаще всего покупают стеганые или кассетные одеяла. В первых при пошиве наполнитель пробивают насквозь, пришивая его к чехлу. Второй вид одеял разделен на равные квадратики, каждый из которых заполнен наполнителем. Это позволяет не сбиваться наполнителю в одном углу.

В-третьих, от места жительства зависит сезонность. В российских регионах лучше приобретать несколько одеял в зависимости от сезона — летом полегче и зимой потеплее. Наконец, в-четвертых, важное значение имеет наполнитель.

Он может быть натуральным или синтетическим. Чтобы понять, как выбрать одеяло, следует ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого наполнителя.

Шерсть — хорошо сохраняет тепло, не накапливает статическое электричество и обладает антибактериальным эффектом. Минусы: привлекает моль, при иногда может неприятно пахнуть, большие одеяла из этого материала много весят. Пух — плюсы: легкость, хорошая теплоизоляция, долговечность, не накапливает статического электричества и такое одеяло очень теплое. Минусы: высокая цена, сложный уход, в пухе могут завестись пылевые клещи. Бамбук — из плюсов: небольшой вес, простота ухода, не заводятся вредители, пропускает воздух, не вызывает аллергию. Из минусов: одеяло с этим наполнителем не такое теплое, как одеяла из пуха или шерсти. Также сложно найти не подделку, часто вместо бамбукового волокна в одеяле дешевый полиэстер. Шелк — плюсы: долговечность, приятный материал, летом под таким одеялом не жарко, отводит излишки тепла, не портится вредителями. Минусы: высокая цена. Лен — из плюсов: антибактериальный свойства, долговечность, гипоаллергенность, хорошая вентиляция, из минусов — высокая стоимость и жесткий материал. Хлопок — одеяла с этим наполнителем не стоят дорого, хорошо сохраняют тепло, гипоаллергенны. Однако они много весят, могут отсыреть во влажных помещениях и не такие долговечные как пуховые, шерстяные или шелковые одеяла. Искусственные наполнители — эти одеяла легкие, недорогие, гипоаллергенные, не отсыревают, за ними легко ухаживать, хорошо переносят перепады температуры. Однако они не очень теплые, для холодных месяцев не подойдут.

Все популярнее становятся одеяла и подушки из ткани лиоцелл. Это искусственное волокно, которое делают путем переработки натурального сырья — древесины эвкалипта. Поэтому это постельное белье подойдет аллергикам. Также ткань хорошо впитывает влагу, поэтому под таким одеялом будет комфортно спать круглый год. Лиоцелл довольно износостойкий, поэтому прослужит долго. Наконец, эта ткань обладает бактерицидным и асептическим свойствами, а значит – бактерии и пылевые клещи в этих волокнах не поселятся. Однако стоит понимать, что такие одеяла дорогие и за ними непросто ухаживать — они могут сесть после стирки.

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