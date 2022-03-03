Предприниматели просят поддержки властей и сообщают о фактах взломов сайтов своих предприятий

Учредитель группы компаний Андрей Павлов на своем рабочем месте. Предприниматель рассказал, что два сайта компаний по продаже обуви, которые входят в этот холдинг, уже подверглись хакерским атакам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

3 марта столичные власти рассказали о предложениях по мерам поддержки предпринимателей и предупредили о тех угрозах, которые могут поступать им извне.

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов обратился к предпринимателям с предложением принять участие в оценке текущей экономической ситуации и выработке антикризисных мер.

— Противозаконные западные санкции резко изменили картину во многих сферах предпринимательской деятельности, — отмечает он. — От государства и делового сообщества сейчас требуются точные и адекватные ситуации меры, которые позволят нам сохранить имеющийся экономический потенциал, продолжить развитие.

По его словам, власти полностью готовы к работе по поддержке экономики и предпринимательства в самых тяжелых ситуациях. Решения принимаются в тесном контакте с деловым сообществом.

— Москва четко реагирует на динамично меняющуюся ситуацию и оперативно вносит в пакеты мер поддержки бизнеса необходимые корректировки, — отметил Платонов.

Сами предприниматели готовы защищать свой бизнес, в том числе от угроз извне. Они говорят, что сейчас на сайты их компаний участились нападки со стороны хакеров. Так, учредитель группы обувных компаний Андрей Павлов рассказал «ВМ», что DOS-атаки вполне могут стать причиной имиджевых потерь компании в интернет-сегменте. Сайты двух компаний по продаже обуви холдинга уже подверглись взломам со стороны хакеров.

— Клиенты, переходя на сайты компании, видели антипатриотический текст, призывающий к действиям против военной операции, — рассказал он. — Для компании, оперирующей европейскими марками, данный текст несет очень плохие последствия. Часть клиентов выразила недовольство, звоня в кол-центр. Претензии озвучивались следующие: якобы мы идем против правительства страны, в которой развиваем свой бизнес.

После размещения негативных призывов работа сайтов была остановлена. При этом покупатели не могли оформить свои заказы.

— Наши сотрудники поддерживают решения президента России, и им очень неприятно читать подобный текст на сайте компании, в которой они работают, — пояснил позицию компании Павлов.

Что касается западных санкций, то, по мнению столичных предпринимателей, они, конечно, определенным образом скажутся на экономике, но ситуация не критическая: предприятия работают в прежнем режиме.

— Какого-то глобального дефицита продуктов я не прогнозирую, — говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров страны Сергей Миронов. — Те страны, которые сейчас ввели санкции, продукты нам и так не поставляли — все ехало из других мест. А к новым условиям российский рынок рано или поздно адаптируется.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз.