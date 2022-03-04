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Весна начинается с подготовки подарка для женщин

Вечерняя Москва

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Общество
Весна начинается с подготовки подарка для женщин
Продажа мимозы на Центральном рынке Москвы на Цветном бульваре / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем готовиться к столетию нашего издания, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника в рубрике «Решения власти» представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

К празднованию Международного женского дня в Москве готовятся заранее, как и больше полувека назад. Тем временем в промышленности и строительстве продолжают бить рекорды, обеспечивая москвичей всем необходимым.

Цветы к празднику

«В оранжереях завода «Калибр» сейчас весна. Цветут нежные нарциссы, циннерарии, примулы. Хороший подарок работницам на 8 Марта приготовили заводские садоводы. По традиции женщинам будут вручены живые цветы».

7 марта 1960 года

В Москве вырастили больше трех миллионов цветов к Международному женскому дню.

— Уже расцвели тюльпаны, розы, гортензии, примула и различные комнатные растения. В городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах, — сообщили в столичном Департаменте ЖКХ.

2 марта 2022 года

Лучшие показатели

«В первый день весны началась трудовая вахта в честь 90-летия со дня рождения Ленина. Показать высокую производительность, проявить максимум творческой инициативы — вот задачи, которые сейчас решают коллективы предприятий».

1 марта 1960 года

В минувшем, 2021 году, производители пищевых продуктов значительно увеличили объемы производства.

— Рост произошел за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыров и рыбной продукции.

Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году был 540 миллиардов рублей. Это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019-м, — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

28 февраля 2022 года

Квартиры — горожанам

«На заседании президиума горкома обсуждался вопрос о почине коллектива треста «Мосстрой», решившего осуществить застройку девяти кварталов на юго-западе и в Новых Черемушках поточно-скоростными методами. Горком профсоюза одобрил инициативу».

1 марта 1960 года

В Москве строится и проектируется около 400 домов общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров.

— С начала года уже построили по программе реновации девять домов. Всего в 2022 году по реновации планируется сдать около 80 домов жилой площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Это больше 20 тысяч квартир. Темпы строительства позволят передать под заселение 71 жилой дом, а ключи от квартир получат около 37 тысяч человек, — сказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

28 февраля 2022 года

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