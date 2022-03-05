Вместо цветов — яблоки, киви, хурма: дети собрали необычные букеты к 8 марта
4 марта молодые парламентарии из Метрогородка вместе с арт-кластером «Восток» организовали мастер-класс для детей — с ребятами они сделали букеты из фруктов для мам к 8 Марта.
На столе — яблоки, апельсины, киви... Все это станет не просто вкусным угощением, но и оригинальным подарком — съедобным букетом.
— Кроме фруктов, нам понадобятся деревянные шпажки, скотч, искусственные зеленые листья и сушеные цветы для украшения, — говорит ведущая мастер-класса, член молодежного парламента района Метрогородок Ксения Мынкина. — Букет завернем в упаковочную бумагу и перевяжем розовой лентой.
Ребята повторяют каждое действие за Ксенией.
— Сначала выбираем большой фрукт. Это основа букета, — инструктирует девушка.
Одиннадцатилетняя Ева Вольнова берет деревянную шпажку, накалывает на нее большое ярко-красное яблоко.
— В большие фрукты вставляйте несколько шпажек, чтобы те крепко держались, — объясняет Ксения. — Вокруг центра выстраивайте остальные.
Девятилетний Рома собрал букет из киви, хурмы и апельсинов и украсил его зефиром. Мальчик вручает букет своей маме Галине и обнимает ее.
— Съедобные букеты — это красиво, вкусно и доступно, — добавляет Ксения, наблюдая за трогательной картиной.
КСТАТИ
Помимо фруктов, для создания оригинального букета можно использовать шоколадные фигурки, глазированные ягоды, разные сладости. Можно даже собрать в виде букета несколько упаковок с разными чаями или кофе. И это далеко не окончательный список. Выбирайте тот материал, который точно понравится вашей даме.