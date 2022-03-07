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Утомил меня ковид: названы опасные последствия «омикрона»

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Утомил меня ковид: названы опасные последствия «омикрона»
Медсестра Елена Елистратова берет анализ крови у москвички Антонины Дворецкой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус, вызванный штаммом «омикрон», в 97 процентах случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно. «Вечерка» узнала, насколько опасны последствия этого варианта ковида.

Реабилитолог Анатолий Бобринский считает, что основным отличием коронавируса от гриппа и ОРВИ является инкубационный период заболевания.

— Респираторные вирусы и грипп дают о себе знать уже на первые-четвертые сутки. В среднем их инкубационный период составляет два-три дня, — говорит эксперт. — Коронавирус размножается в организме намного дольше. Его инкубационный период может длиться в течение 14 дней. При этом выраженные симптомы у многих пациентов заметны уже на пятый день. Однако они могут появиться и куда позже.

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Олеся Иванова, в свою очередь, отмечает, что первые симптомы коронавируса некоторые пациенты путают с аллергическими проявлениями. Однако ковид отличают лихорадка и одышка. Несмотря на часто легкое течение «омикрона», часть пациентов отмечают длительную слабость и усталость после выздоровления. Некоторые жалуются на потерю волос, а другие сетуют на бессонницу.

Врачи советуют в таких случаях сдать общие анализы. Проверить состояние своего организма поможет и биохимический анализ крови.

— По статистике, каждый пятый переболевший испытывает на себе долгосрочные последствия коронавирусной инфекции. К основным симптомам постковидного синдрома относят: повышенную утомляемость, одышку, когнитивную дисфункцию и другие, — говорит терапевт, кардиолог крупной клиники Татьяна Федосеева.

Восстановление после коронавируса должно содержать несколько компонентов: сбалансированное питание, лекарства, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, полноценный сон.

— Восстановить работу мозга помогают умственные нагрузки. Полезными, например, будут шахматы, сканворды и изучение языков, — считает эксперт.

КСТАТИ

Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости ковидом. Почти 11 процентов случаев приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6 процента ниже, чем на прошлой неделе.

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