Очистить душу, тело исцелить: как питаться во время поста без вреда для здоровья

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В России начался Великий православный пост — самый продолжительный и строгий. И продлится он до 23 апреля. «Вечерка» узнала у протоиерея Максима Первозванского. как питаться в эти дни без вреда для своего здоровья.

Самое главное, о чем нужно помнить, — пост это не просто ограничение в пище или развлечениях. Не есть какие-то продукты — это не самоцель поста. Ограничения нужны для того, чтобы отодвинуть мирские заботы на второй план и сосредоточиться на духовном, думать о Боге, молиться. Так что, кроме еды, стоит отказаться от чрезмерного увлечения компьютером, телевизором, а освободившееся время заполнить чтением Евангелия.

Еще один немаловажный аспект — пост одного человека не должен превращаться в испытание для его близких. Ограничения для одного человека не должны касаться всей семьи. Непременно нужно находить время для молитвы, для посещения храма не только по воскресеньям. Это поможет проникнуться духом Великого поста. Что же касается употребления продуктов, то правила эти есть во множестве православных календарей. Но еда — не самое главное в пост. Об этом нужно помнить в первую очередь.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, то нужно обязательно обратиться к врачу за консультацией. Послабления касаются беременных женщин и детей, людей с тяжелой физической работой.

Не кефир, а компот

Любителям кисломолочных напитков приходится непросто, но и тут стоит вспомнить любимый бабушкин компотик из сухофруктов, кисели, морсы, соки. Если вы активно занимаетесь спортом, то можно и протеиновые коктейли, но без молочной сыворотки в составе. Также пьем чай и кофе.

Рыба: иногда можно

В рыбные дни выбирайте жирные сорта рыбы: скумбрию, сардину, сельдь, лосося, семгу. Потому что нехватку жиров, омеги, полезных жирных кислот в рационе восполнить быстро как раз помогут они.

Каша на обед и ужин

Отличный способ вспомнить, что помимо гречки, овсянки и риса у нас есть каша перловая, кукурузная, льняная, пшенная, полбенная, ячневая. Плюс модные булгур и кускус. Все они очень сытные и насыщенные аминокислотами. Вы сможете разгрузить организм от потребления живот-ной пищи без потери в полезных веществах.

Грибов много не бывает

В пост можно употреблять в пищу любые грибы в любом виде — жареные, маринованные, соленые. Суперценный источник белка, при этом вкусный и низкокалорийный.

От макарон худеем

Макароны можно есть в пост, если они приготовлены только из муки и воды. Многие диетологи включают сегодня макаронные изделия в рацион для тех, кто хочет сбросить вес! А все потому, что паста содержит много клетчатки и аминокислот, которые создают ощущение сытости. Старайтесь выбирать макароны из твердых сортов пшеницы — в них мало жира, зато много растительного белка.

Фото: Рixabay/Engin_Akyurt

Заправить маслицем

Про сливочное масло придется на время забыть, при этом не стоит себя ограничивать только подсолнечным и оливковым. Разнообразьте рацион льняным, кукурузным, соевым, рапсовым, облепиховым маслом, ореховым, горчичным, кунжутным. Все они супернасыщены аминокислотами, вы сможете укрепить иммунитет и поэкспериментировать со вкусами.

Орехи с семечками

Орехи в Великий пост можно есть любые: кедровые орешки, арахис, грецкие орехи, фундук, кешью, миндаль, бразильский орех . Они очень сытные, поэтому всегда держите под рукой. Употребляя ежедневно орехи, вы сможете обогатить свой организм белками и жирами. Добавляйте их в блюда, каши, закуски.

Фасоль вместо курицы

Больше всего наш организм страдает, если начинается дефицит белка. Если вы привыкли есть куриное мясо, то не переживайте: фасоль, горох, чечевица, соя в любых вариациях смогут возместить этот пробел — растительный белок отлично усваивается организмом. В них же огромное количество других витаминов и незаменимых аминокислот.

Если хочется сладенького

Во время поста самое время вспомнить про джемы, варенье, халву, козинаки, пастилу с зефиром, мармелад, рахат-лукум, горький шоколад — список того, чем себя можно побаловать, огромен. В каждой из сладостей свой набор минералов и микроэлементов. Обратите внимание на простые рецепты конфет из сухофруктов с медом. Если все это еще обвалять в орешках, то получится витаминная бомба!

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Черный хлеб, да с чесночком

Конечно, в пост нужно убрать практически всю выпечку. Но кусочек черного хлебушка съесть можно, пополнить запас витаминов группы B. Вспомните, как раньше отрезали кусочек свежего черного хлеба, посыпали солью и смазывали растительным маслом, да с чесночком — в пост это лучший деликатес, да и очень полезный.

Соленое для пищеварения

Соленые огурчики. маринованные перцы, квашеная капуста, помидоры, моченые яблоки и все, что только можно посолить или замариновать, активизируют процессы обмена веществ в организме и облегчают пищеварение. Весной даже те, кто не постится, тянутся к ферментированным овощам: ослабленный организм нуждается в очищении и защите.

Сытные сухофрукты

Сушеные яблоки, изюм, чернослив, курага и урюк, финики, натуральные фруктовые конфеты, сушеные ягоды малины, смородины вишни. Эти продукты употреблять в пищу во время поста необходимо: они богаты ценными витаминами и другими полезными веществами, которые укрепляют иммунитет.

РАСПИСАНО ПО ДНЯМ

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. В понедельник, среду, пятницу — сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота, воскресенье — пища с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2022 году — 17 апреля). В Лазареву субботу (в 2022 году — 16 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2022 году — 22 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.