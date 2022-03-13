Семь недель, очищающих душу

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Все недели Великого поста проходят по особым правилам, с соблюдением давно устоявшихся традиций.

Первая неделя называется Сборной. В понедельник (Чистый) люди ходили в баню, очищаясь. А воскресенье Первой недели по-особенному встречали в Москве — тут существовала необычная традиция в этот день устраивать торги певчими птицами: их и продавали, и показывали зевакам на базарах «говорящих» скворцов, соек-пересмешниц и поющих дроздов.

На Второй неделе Великого поста особо выделялся только понедельник, когда женщины занимались рукоделием, приводили в порядок украшения.

На Третьей неделе прославляют Крест Господень, вынося его из алтаря. По пятницам и субботам, не нарушая, конечно же, традиций поста, устраивали все же «обжорные» дни — пекли постные блины и варили кисели.

В Четвертую, Средокрестную, или Крестопоклонную, неделю, самой важной считается ночь со среды на четверг — это самая середина поста. В среду пекли постное печенье в виде креста и по одному в этот же день и съедали. Скармливали угощение и скотине, чтобы та была здорова. Часть печенья хранили до времени посадок и съедали в поле, чтобы урожай был на зависть.

Пятую неделю часто называли Похвальной, поскольку в субботу в храмах читали «Похвалы Пресвятой Богородице». Из-за всенощного бдения с каноном Андрея Критского день называли «Андреевым стоянием».

Вербная неделя, Шестая по счету, именовалась также Вербницей. По приметам, если она выдалась холодной, урожай будет богатым. Субботу этой недели, «Лазареву», встречали вербой, за которой утром ходили в лес, а затем освящали в храме. В этот день пекли постные хлебцы, в один из которых запекали монетку: кому такой хлебец достанется, тот будет счастлив. В воскресенье дома украшали вербой.

Седьмая неделя поста — Страстная — как известно, считается самой строгой. С понедельника наводят порядок в доме, перестирывают белье, а в Великий (Чистый) четверг обязательно идут к причастию. В самый скорбный день церковного года, Великую пятницу, день распятия Иисуса Христа, в храмах выносят из алтаря плащаницу. Главное же событие Страстной субботы — сошествие благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, которого так ждут верующие.