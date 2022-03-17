Москва накопила огромный опыт проведения клинических исследований еще до начала пандемии

фармацевт елена маслова. аптека / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин принял ряд мер поддержки фармацевтических предприятий, в частности, им будет оказана поддержка, включая финансирование за счет городского бюджета, проведения клинических исследований лекарственных препаратов и апробации расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.

В свою очередь главный врач Городская поликлиника №2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала, что у Москвы накоплен огромный опыт проведения клинических исследований.

— Поликлиника №2 является клинической базой ведущих медицинских вузов, которые длительное время участвуют в клинических исследованиях и накопили большой опыт. Врачи и медицинские сестры поликлиники также активно вовлечены в этот процесс. Клинические исследования — это ответственная работа, требующая скрупулезности. Проводя исследование, каждый участник совершенствуется, как специалист. Имея опыт, команду специалистов, мы были рады быть в авангарде и 07.09.2020 года первыми принять добровольцев в клиническом исследовании российской вакцины Спутник V, — поделилась она.

По ее словам, данное исследование проходило на базе 25 центров, расположенных в стенах городских поликлиник.

— По числу включенных добровольцев (более 30.000) оно самое масштабное в мире, также как по длительности набора и включения участников (3 месяца), — подчеркнула Шиндряева. — Затем мы продолжили исследовательскую работу в рамках исследования вакцины Спутник Лайт.

В настоящее время, напомнила главврач, стартовала работа по исследованию назальной формы введения вакцины Спутник V.

— Нужно отметить вклад в успех клинических исследований не только сотрудников исследовательских центров поликлиник, но и центра телемедицинских технологий, которые помогали в сопровождении добровольцев. Благодаря такой слаженной командной работе мы получили великолепный быстрый результат. Москва накопила огромный опыт проведения клинических исследований медицинских препаратов еще до начала пандемии, который был чрезвычайно полезен в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — добавила Наталья Шиндряева.