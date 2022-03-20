Москвичам рассказали, какие направления для путешествий будут популярны весной

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Стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Путешественникам, которые приобрели тур по России с 15 марта по 30 апреля, оплатив его картой «Мир», вернется 20 процентов стоимости путевки. «Вечерняя Москва» узнала у турагентов, какие направления будут популярны этой весной.

Краснодарский край

Сочи, Анапа, Геленджик традиционно считаются самыми популярными направлениями весной и летом.

— В марте в этих местах намного теплее, чем в городах Центрального федерального округа. Люди чаще начинают приезжать туда даже просто на выходные, чтобы погреться. Однако множество южных аэропортов закрыты до 20 марта, не стоит забывать об этом, — говорит менеджер отдела продаж столичного турагентства Алина Мельникова.

Популярность потерял Крым. Из-за сложной внешнеполитической ситуации и режима повышенной готовности, который был введен на полуострове пару недель назад, туристы опасаются ехать туда.

— Думаю, к лету спрос снова нормализуется, — добавила Мельникова.

Цена билета на самолет в города Краснодарского края: от трех до пяти тысяч в одну сторону.

Калининград

Несмотря на то, что российским авиакомпаниям пришлось поменять маршрут до Калининграда и лететь дольше, город не потерял своей туристической привлекательности.

— Путешествие в Калининград — еще одна прекрасная возможность провести время у моря. В последние годы город пользуется огромным вниманием туристов, — добавила Мельникова.

Цена билета на самолет: от двух до четырех тысяч в одну сторону.

Северные промыслы и традиции

В России реализуется проект «Серебряное ожерелье России», который объединяет субъекты Северо-Западного федерального округа: Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.

— Когда туристы выбирают северные направления, первое, что приходит на ум — Санкт-Петербург. А мы хотим показать, как много всего интересного находится в СЗФО! Вы можете отправиться в Карелию и увидеть потрясающую северную природу, посетить Вологду и познакомиться с народными промыслами и традициями региона, добраться до Соловецких островов в Архангельской области, — рассказала менеджер проекта Ольга Чашина.

Стоимость туров из Москвы: от 18 до 60 тысяч за четыре дня (цена зависит от выбранного направления).

По воде

В теплое время года некоторые туристы предпочитают путешествовать на теплоходе. Этот вид отдыха только набирает популярность у москвичей, считает руководитель отдела продаж круизной компании Наталья Курочкина.

— Из столицы путешественники смогут отправиться на комфортабельном теплоходе в Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Казань,— говорит Курочкина. — Это отличная возможность увидеть привычные маршруты с другого ракурса, изучить реки родной страны.

Стоимость путешествия на теплоходе зависит от продолжительности тура, комфортабельности кают.

— Цены начинаются от 20 тысяч рублей за три дня. На теплоходах есть все необходимое: кафе и рестораны, караоке, детские игровые зоны, на некоторых есть даже бассейны, — рассказала Наталья Курочкина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В АТОР назвали страны, куда россияне могут полететь без пересадок: Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Алтай

Набирает туристическую популярность Алтайский край. В 2021 году там отдохнули почти два миллиона туристов, что на 40 процентов больше, чем в 2020 году. Что посмотреть: Чуйский тракт, долину реки Кызылчин, которую называют марсианской долиной, гейзерное озеро.

Цена билета на самолет из Москвы до Горно-Алтайска: от 10 тысяч рублей.

Казань

Город позволяет насладиться восточной эстетикой, при этом не уезжая далеко. Главные достопримечательности: мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, Казанский кремль.

Цена билета на самолет: от двух тысяч рублей.

Ярославль

Один из самых красивых городов Золотого кольца находится всего в 250 километрах от Москвы. Что посмотреть: Волжскую набережную, Митрополичьи палаты, Казанский женский монастырь, Волжскую башню.

Цена билета на самолет: от двух тысяч рублей.