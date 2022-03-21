Бремя трат: почему культ потребления загнал нас в долговую яму

Москвичка Анастасия Давыдова предпочитает совершать покупки в крупных столичных магазинах / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 8,5 тысячи раз москвичи воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей, заработавшим на портале mos.ru всего полгода назад, сообщил недавно мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что эта новая услуга поможет сформировать у горожан привычку осознанного потребления и заставит задуматься, стоит ли делать культ из вещей, на покупку которых мы порой необдуманно тратим немалые средства.

Всякое разное, купленное впрок, спонтанно, для радости и просто так, похоже, скоро начнет вываливаться с антресолей, балконов и из стенных шкафов. И с этой точки зрения помощь города в избавлении горожан от ненужных вещей переоценить сложно. А вот вопрос, откуда все это, ставшее хламом, берется, сегодня ставит в тупик даже самых маститых экономистов. Несмотря на очевидные риски, связанные с платежеспособностью, туманными перспективами и повышением цен, потребительская активность, особенно в мегаполисах, продолжает парадоксально расти по всем фронтам — от покупки бытовых мелочей до предметов роскоши.

И хотя каждый пятый гражданин страны заявляет о значительном падении доходов из-за пандемии, оборот розничной торговли в прошлом году, по данным Росстата, вырос на 7,3 процента.

Больше половины приобретенных товаров — непродовольственные и не входящие в список первой необходимости. В частности, это и то самое «разное», которое потом приходится вывозить и утилизировать городу, оказывая жителям неоценимую услугу. А мы тем временем вновь спешим в магазин за новеньким телевизором, брендовым аксессуаром или модным гаджетом, движимые непреодолимым желанием непременно что-то купить, вне зависимости от наших реальных потребностей и возможностей. И, кажется, культ потребления изжить невозможно, в какой бы глубокой долговой яме ни оказалось по его вине общество.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Берем все

У современного культа потребления есть свои особенности. И если классическая схема этого явления заключается в нездоровом стремлении иметь все больше и больше вещей, ибо обладание ими и есть счастье, то в наши дни страсть к покупкам все чаще объясняется психологическими проблемами эмоционально нестабильного населения. О том, что ситуация с коронавирусом повлияла на ментальное здоровье масс, ученые говорят постоянно. Вот и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус недавно заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов. Отсюда, мол, и обострение всевозможных синдромов и комплексов.

— Мы действительно довольно долго живем по непривычным правилам, связанным с теми или иными ограничениями, — комментирует социальный психолог Илья Суровцев. — Одни потеряли работу, другие практически безвылазно засели на удаленке. В гости ходить стали реже, да и вариативность развлечений резко сократилась. Не говоря уже о том, что вообще скорость нашей жизни существенно снизилась. А для среднестатистического жителя мегаполиса это как белку, крутящуюся в колесе, остановить.

Оглядываемся, а чем забить пустоту освободившегося времени, не знаем. Тоска, депрессия, рефлексия об утраченных возможностях, страх «выпасть из обоймы», отстать в карьере — вполне закономерное следствие сбоя жизненного ритма. И тут на помощь приходят защитные механизмы человеческой психики, компенсирующие отрицательные переживания, купирующие тревожность. Проще говоря, мозг ищет удовольствия, которые помогут справиться с негативным фоном окружающей действительности. Для многих во время локдаунов таким вспомогательным средством стала еда.

Действительно, по статистике во время локдаунов около половины жителей столицы стали больше тратить на продукты питания и всевозможный фастфуд. В тех условиях, как провокационно отмечали на своих сайтах агрегаторы, оказывающие услуги по доставке еды на дом, это развлечение было самым доступным. И, по мнению эксперта, неудивительно, что после снятия жестких ограничительных мер в стране начался невиданный ажиотаж покупательского спроса на непродовольственные товары.

— Шопинг в нашей стране и до пандемии был признан многими одним из вариантов приятного времяпрепровождения и семейного отдыха, — продолжает психолог. — Засидевшись дома, народ рванул по магазинам. Развлекаться и компенсировать так называемый синдром отложенного счастья, которое, к сожалению, многие воспринимают через приобретение.

Отсюда и стремительный рост скорости потребления, который сейчас констатируют маркетологи: соблазнов много, хочется всего и сразу. Мода меняется не раз в пять лет, а чуть ли не каждый сезон. Да и реклама подгоняет: популярный слоган «бери от жизни все!» сейчас особенно ложится на благодатную почву. Планировать что-либо стало сложно, жизнь в моменте становится яркой приметой нашего времени. Потребность в быстрых удовольствиях подстегивает покупательский спрос. В процессе покупки организм подпитывается гормоном радости, дофамином, оттого и отвыкнуть от привычки тратить в удовольствие сложно.

Дорогие смартфоны, бытовая техника всех мастей и брендов, люксовые иномарки скупались в невероятных количествах сразу после отмены карантинных мер. И еще год назад эксперты прогнозировали спад покупательской активности. Но не случилось. Напротив, в 2021 году резко возросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования, свидетельствует Росстат.

— Скупают все, причем люди с самым разным уровнем дохода, — комментирует экономист Андрей Демин. — Одни приобретают по десять пар обуви, меняют как перчатки бытовую технику, другие решают обзавестись новеньким авто или вкладываются в недвижимость. Причем импульсивный шопинг по принципу «увидел — захотел — купил» сегодня в равной степени характерен для покупок низкой и высокой ценовой категории.

Фото: Pexels

Не отходя от кассы

Кстати, согласно недавнему исследованию, проведенному одним из российских банков, спонтанные покупки в основном делают жители мегаполисов. А вот точную сумму своих ежемесячных расходов смог назвать лишь каждый пятый респондент. При этом, как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины граждан страны (64 процента) не имеют никаких финансовых сбережений. То есть живут сегодняшним днем, не имея возможности отложить средства на будущее или непредвиденные расходы. Зато, как утверждает Центробанк, сегодня 57 процентов экономически активного населения нашей страны имеют займы и кредиты. Минувший год был особенно «урожайным»: по оформлению кредитов россияне побили рекорд, взяв у банков в долг более 14 триллионов рублей.

Еще полгода назад аналитики объясняли причину возросшего интереса к кредитам отложенным спросом из-за ограничительных карантинных мер и ростом инфляции: мол, граждане стараются приобрести всевозможные товары до их подорожания на фоне инфляции. Обещали эксперты в скором времени и затишье — как потребительской активности, так и в сфере кредитования. Однако исследование, проведенное Международной конфедерацией обществ потребителей, прогнозы эти не оправдало. Объемы потребительских кредитов продолжают расти, причем почти половина новых заемщиков (45 процентов) берут их на то, чтобы внести платеж по старым финансовым обязательствам. А по оценке Центробанка, треть новых кредитов получают граждане, которые платят по долгам более 80 процентов своих доходов. Около 50 процентов заемщиков признаются, что не могут погасить кредит без просрочек.

— В истории с кредитами у нас сейчас наблюдается колоссальный перебор, — говорит экономист Андрей Демин. — То, что самой частой причиной для взятия ссуд стала непосильная долговая нагрузка, говорит о критичной ситуации. И неизвестно, что хуже: если банк откажется выдать новый кредит или примет положительное решение, загнав человека еще глубже в долговую яму.

Банки, кстати, чаще не отказывают. А мы все берем. Недавно сервисом по подбору финансовых услуг обнародованы данные, согласно которым в январе уже этого года банки выдали россиянам 1,37 миллиона кредитных карт. «Число предоставляемых кредиток увеличилось на 60 процентов», — говорится в исследовании. Объясняется это, к слову, «ростом потребительского спроса». Неслучайно ведь даже объемы онлайн-продаж в кредит или в рассрочку за последнее время в нашей стране выросли на 39 процентов.

— Обычная история, когда человек, решивший взять кредит, чтобы расплатиться по предыдущему займу, берет больше, чем ему на это нужно, — комментирует консультант по кредитованию населения одного из столичных банков Анна Калашникова. — Клиенты часто мне об этом сами говорят при оформлении документов. Долги долгами, а жизнь-то не стоит на месте: на море поехать хочется или ремонт в квартире делать пора. Нередко и размер кредита, и срок его выплат просят увеличить.

А проблема закредитованности населения тем временем продолжает усугубляться. В начале нового года эксперты Национального бюро кредитных историй заметили еще одну тревожную тенденцию: с начала нового года растет спрос на микрозаймы «до зарплаты» и миникредиты в магазинах. Тратят их сразу, как говорится, не отходя от кассы: на новый утюг, смартфон, одежду, обувь и прочие совсем уж сиюминутные «радости».

Фото: Pexels

Купил и выкинул

Список самых востребованных товаров на российском потребительском рынке с годами практически не меняется. В топе, не считая одежды и обуви, по-прежнему мебель , бытовая техника, всевозможные компьютеры и гаджеты. Пандемия лишь слегка изменила приоритеты, заставив ноутбуки, компьютерные столы в компании с игровыми приставками обогнать в рейтинге продаж диваны и телевизоры.

— Люди чаще стали проводить время дома, многие ведь до сих пор работают дистанционно, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Поэтому и хочется купить прежде всего то, что создаст комфорт и уют в квартире. Когда долго сидишь в четырех стенах, хочется новизны. И культ потребления здесь сработал на все сто. Но сейчас уже очевидно, что, поддавшись эмоциям, мы перебрали не только кредитов, но и всяких разных вещей, без которых вполне могли обойтись. Было скучно — купил «игрушку». Неважно даже что: кому-то шарфик в радость, а иному для счастья одного авто мало, надо, чтобы непременно было два. А потом, опомнившись, задаем себе вопрос: зачем я вообще потратил на это деньги.

Действительно, отвечая на опрос одного из российских банков, порядка 70 процентов россиян признают, что в последнее время приобретали «на эмоциях» вещи и предметы быта, которые впоследствии им не пригодились. Проблему, связанную с тем, куда деть зря купленный товар, признают около половины респондентов.

По статистике работы нового столичного сервиса по вывозу ненужных вещей, чаще всего горожане просят избавить их от крупной бытовой техники и старой мебели. А недавно с помощью сервиса в городе был утилизирован первый автомобиль. Что на фоне проблемы с кредитами тоже очень символично: более 70 процентов иномарок, купленных в нашей стране в последнее время, были приобретены в кредит. По данным Департамента информационных технологий города Москвы, координирующего работу сервиса вывоза ненужных вещей, за полгода на переработку отправлено более 160 тонн вторсырья. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам, по идее, должна сформировать у горожан привычку осознанного потребления. Холодильник, диван и уж тем более автомобиль на помойку просто так не отнесешь. Одежда и обувь — совсем другое дело. По статистике, только из столицы на свалки ежегодно вывозится более 360 тонн текстиля. Чьих-то шапочек, платьев, костюмов, юбок и прочих шмоток, купленных «в моменте».

Однако легко расстаются с ненужными вещами, согласно опросу исследовательского центра SuperJob, лишь 12 процентов респондентов. Около трети опрошенных заявили, что не готовы избавиться от старой одежды, белья или обуви, предпочитая хранить их в кладовках, на балконах и антресолях в надежде, что мода вернется. При этом 81 процент граждан отмечают, что испытывают положительные эмоции, выбрасывая ненужные вещи. «Это дает возможность освободить шкаф для новых покупок», — один из самых популярных аргументов в ответах респондентов.

И, кажется, круг замкнулся.

— Когда ребенок видит в магазине понравившуюся ему игрушку, он тут же просит, чтобы ее ему купили, — говорит психолог Людмила Федотова. — Быстро добившись желаемого, поиграет в нее минут пять и бросит. А вот ожидание заветного подарка может гарантировать, что малыш долго с ним не расстанется. Куклы, паровозики и солдатики именно так становятся самыми любимыми. Взрослый, сказавший себе «хочу это прямо сейчас!», похож на капризного ребенка. Захотел, купил, выкинул. Не дай бог, еще и влез в долги, поддавшись эмоциям. И все зачем? Неужели чтобы не быть, а казаться — успешным, преуспевающим, модным? На самом деле, чтобы быть по-настоящему счастливым, не надо скупать все подряд, ведясь на рекламу. Берите лучшее! То, о чем мечтали и на что долго копили. Такой подход поможет совершить разумную покупку и избавит от возможной долговой ямы. А заодно, вполне вероятно, даст время на раздумье, чтобы понять, что вам действительно важно и ценно.

Несмотря на потребительский азарт, подавляющее большинство граждан из года в год главным условием для счастья называют семейное благополучие, наличие детей и здоровье близких. Вот за это, считает эксперт, и нужно держаться, а не за вещи, которые, как известно, все равно рано или поздно превратятся в мусор, сколько бы денег они ни стоили.

ЦИТАТА

Рэй Брэдбери (1920-2012), писатель-фантаст:

— Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением — пить пиво и смотреть сериалы.

КСТАТИ

Зарубежные аналитики утверждают, в ближайшее время в мире приобретут популярность так называемые свопы — мероприятия, направленные на обмен ненужными вещами. Тренд, помогающий избежать лишних трат, уже вовсю завоевывает интернет-пространство. На онлайн-площадках поменять можно что угодно: компьютер на холодильник, машину на мотоцикл, джинсы на свитер и так далее. В Москве, к слову, свопы уже существуют: горожане в соцсетях создают группы, в которых активно меняются книгами, комнатными растениями и, конечно, одеждой.

ЦИФРА

57 процентов экономически активного населения России, по данным Центробанка, имеют займы и кредиты.