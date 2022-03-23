«Конкуренты есть всегда»: как живут страны, в которых заблокированы популярные соцсети

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В России заблокированы популярные соцсети Instagram* и Facebook**. При этом РФ — не первая страна, в которой введены подобные ограничения. О том, как и чем живут в странах, где заблокированы популярные соцсети, — в материале «Вечерней Москвы».

Альтернативы есть

Блокировка отдельных социальных сетей никогда не приводила к катастрофическим последствиям, уверен эксперт по информационной безопасности Александр Власов.

— Не бывает такого, что нет конкурирующих каналов для ведения информации, всегда есть конкуренты. Поэтому отключай — не отключай, всегда будут альтернативные предложения. У нас есть «ВКонтакте», сейчас «Одноклассники», и ICQ возрождают, — отметил собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что Facebook** был легко заблокирован в России благодаря наличию альтернатив. Запретить в стране доступ к YouTube не получается, так как пока непонятно, чем его заменить, заметил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что российские соцсети могут заменить зарубежные.

— Нам несложно с ними конкурировать: у соцсети «ВКонтакте» было больше пользователей, чем у Facebook**. Просто в Facebook** были всякие звезды. Если бы товарищи селебрити поддерживали наши аналоги, все было бы хорошо, но почему-то они этого не делали, — резюмировал специалист.

Как отметил эксперт, основные российские аналоги Instagram* и Facebook**: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Несмотря на меньшую популярность последнего, он также представляет хорошую альтернативу зарубежным соцсетям, заключил Власов.

Китай

С 2009 года в стране подвергнуты блокировке Twitter и Facebook**. В 2014 году заблокирован Instagram*, а в 2017-м — WhatsApp.

В стране разработаны собственные соцсети и мессенджеры. Так, китайская соцсеть Qzone — третья в мире по количеству пользователей, при этом она практически неизвестна за пределами страны. Большой популярностью пользуется мессенджер WeChat, который также имеет функции социальной сети и сервиса платежей.

Примечательно, что в Китае недоступен TikTok, который был разработан китайской компанией. Альтернативой для него служит приложение Douyin, которое имеет ограничения на использование детьми, а также блокируют международный контент.

Иран

В стране запрещены Facebook**, YouTube и Twitter. В Иране популярна соцсеть Facenama, имеющая интерфейс, очень похожий на Facebook**. Есть и собственная альтернатива YouTube: Aparat.

Apple полностью заблокировала Ирану доступ к AppStore в 2017 году. В следующем году в стране появился местный вариант магазина, получивший название Sib.

В Иране есть провайдеры VPN, которые одобрены правительством и не предоставляют доступ к заблокированным сайтам. Использование прочих программ незаконно. Интернет-цензура в Иране — одна из самых жестких в мире, во время протестов доступ к интернету отключается целиком.

Индия

Летом 2020-го в Индии был заблокирован ряд мобильных приложений, в том числе TikTok, пользовавшийся популярностью. Правительство объяснило запрет деятельностью, наносящей ущерб безопасности государства и общественному порядку. Сейчас в стране распространен MX TakaTak, имеющий много сходств с TikTok.

В Индии распространены Facebook**, Instagram*, Twitter, Pinterest, Linkedln. Instagram* является самой популярной социальной сетью в 2022 году.

Туркменистан

Туркменистан отличается жесткой интернет-цензурой: в стране заблокирован доступ к Facebook**, YouTube, WhatsApp, WeChat и ряду других сайтов и соцсетей, в том числе российских. Активно блокируются сервисы VPN, за их использование предусмотрен штраф.

Нигерия

Летом 2021 года в Нигерии был заблокирован доступ к Twitter. Перед этим платформа удалила твит президента Мухаммаду Бухари, посчитав его нарушающим правила.

В начале 2022 года доступ к платформе был восстановлен после того, как Twitter пообещал открыть на территории страны официальное представительство и соблюдать все налоговые обязательства.

Венесуэла

В 2019 году в стране был заблокирован ряд соцсетей после заявления оппозиционного лидера о финальной стадии свержения режима. В 2020 году многочисленные блокировки СМИ и соцсетей наблюдались в процессе выборов в законодательные органы.

Несмотря на блокировки, в стране пользуется популярностью Facebook** и Twitter. При этом в Венесуэле нет собственных соцсетей, которые могли бы составить конкуренцию иностранным.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.