Первая семейная «СМ-Клиника» в ЦАО

Фото: Пресс-служба «СМ-Клиника»

23 марта в Москве открылся новый медицинский центр «СМ-Клиника» для взрослых и детей. Он расположился в районе Пресни на 2-й Звенигородской улице. Мы задали несколько вопросов главному врачу центра, доктору медицинских наук, профессору Элгудже Немсцверидзе.

— Элгуджа Яковлевич, поздравляем вас с открытием! Долго шли к этому моменту?

— Открытие новой клиники — кстати, это первая семейная «СМ-Клиника» в Центральном административном округе Москвы и двадцать четвертая в нашем холдинге — планировалось несколько лет. Со своей стороны, я тоже проделал довольно долгий путь к должности ее руководителя.

— Вы — главный врач, то есть организатор и вдохновитель. Ваша основная задача в этой роли?

— В Москве очень востребовано первичное звено здравоохранения — амбулаторно-поликлиническое. Мы будем стараться сделать все, чтобы дать жителям столицы возможность с комфортом посетить необходимых специалистов, пройти нужные обследования. Я тоже буду вести прием в новой клинике — по специальности я врач — уролог-андролог и врач-хирург.

— Как вам место, где расположена клиника?

— Оно прекрасно. Я коренной москвич и очень люблю район Пресни. Тут много бизнес-центров, офисных помещений, постоянно движутся потоки автомобилей и пешеходов. Но здание клиники — уютное, я бы даже сказал теплое, при этом оно отлично вписалось в окружающий ландшафт.

— Врачи каких специальностей ведут прием?

— У нас отличная команда — более 100 врачей по 40 направлениям: терапия, травматология и ортопедия, гастроэнтерология, колопроктология, нефрология, психиатрия, урология-андрология. Работают детские специалисты, в том числе врачи-педиатры, хирурги, урологи. В качестве отдельного большого направления будет представлена косметология. Уже открыты кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, выполняется весь спектр лабораторных исследований.

— Как собирали команду?

— Это непростой процесс. Кого-то из врачей я уже знал лично, работал с ними раньше. Не буду хвастаться, но в этом плане мне везет: приходят люди достойные, опытные, часть специалистов имеют ученые степени.

— Несколько слов о диагностических возможностях клиники.

— Мы оснастили ее рентгеновскими и УЗИ-аппаратами ведущих мировых производителей. Эндоскопическими стойками для проведения гастро- и колоноскопии. Есть ЭКГ-аппараты, выполняются разного рода кардиологические тесты с нагрузкой, электроэнцефалографические исследования. Планируем в скором времени установить компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Тогда сможем выполнять большую часть всей аппаратной диагностики.

— Вот такая ситуация: пациенту понадобилось хирургическое вмешательство.

— В этом случае мы предлагаем ему на выбор один из хирургических стационаров холдинга, где проводятся операции — таких клиник в Москве несколько, они расположены в разных округах. Мы можем направить (или даже отвезти, поскольку в «СМ-Клинике» имеется своя служба скорой медицинской помощи) пациента туда, где ему удобнее находиться, где он хотел бы прооперироваться.

— Вы упомянули косметологию.

— Это целое отделение, которое откроется в скором времени. В отделении будут принимать пациентов врачи-косметологи, дерматологи, трихологи, предусмотрены различные СПА-процедуры, массаж, инъекционная и аппаратная косметология, пересадка волос.

— Расскажите немного о себе.

— Я окончил Первый МГМУ имени Сеченова, затем работал хирургом в Институте Склифосовского. Защитил кандидатскую, позднее докторскую диссертацию. После ухода из системы городского здравоохранения долгое время работал в различных должностях в холдинге «СМ-Клиника», а два года назад уехал в Грузию, где возглавлял ковидный госпиталь. Мне кажется, любой врач моего поколения должен был принять участие в борьбе с пандемией, чтобы потом было что рассказывать внукам. По окончании этого проекта я вернулся в Москву и снова пришел в «СМ-Клинику». В это время как раз воплощался проект клиники на Пресне, и руководитель холдинга Николай Вениаминович Смыслов предложил мне стать главным врачом. Этим предложением с большой благодарностью и ответственностью я воспользовался.

— Зачем главному врачу вести прием, практиковать? Чтобы поддерживать квалификацию?

— Хороший вопрос. И для этого тоже. Но еще и для того, чтобы всегда знать, что волнует пациентов, приходящих в клинику. Это оптимальный способ быть в постоянном контакте с людьми. В отличие от главного врача, который имеет дело с документами, статистикой, оперирует цифрами, лечащий врач знает все потребности каждого своего пациента. Только совмещая оба ракурса, я смогу дать пациентам то, что им нужно: качественную медицинскую помощь и такой же сервис.

— Спасибо. Удачи новой клинике!

— Приходите. Вам у нас понравится.

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«СМ-Клиника» на Пресне +7 (495) 777-48-49

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