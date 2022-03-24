Строили под звук струны

Рабочие ведут облицовочные работы в вестибюле станции метро «Красносельская» / Фото: РИА Новости

В среду, 20 марта 1935 года, «Вечерняя Москва» рассказала читателям, как советские физики помогают строить метрополитен.

Материал В. Е. Львова «Электрические уши под землей» был не очередным восторженным отчетом о небывалой красоте подземных станций и мудрости вождей, а серьезным текстом о новейших достижениях советской науки, хоть и написанном на предельно простом языке.

Автор, вероятнее всего, — это Владимир Львов, публицист и популяризатор науки.

«Тяжесть земли, нависшей над тоннелями метро, создает, в свою очередь, гигантские давления на своды», — пишет Львов.

Но как же измерить это давление?

«Требуется беспрестанный технический контроль за ними, требуются сверхчувствительные «уши», позволяющие прикладываться и выслушивать эти внутренние сдвиги и деформации с такой тщательностью, с какой врач вслушивается в хрипы в легких человека», — объяснял проблему автор материала.

Далее он резонно утверждал, что простым динамометром, прибором, регистрирующим давление, проблему не решить, потому что глаза человека не могут видеть под землю ни на три аршина, ни на три сантиметра. Как же быть?

Оказывается, как утверждает автор материала, выход нашел советский ученый Николай Давиденков.

«Представим себе чугунную раковинообразную коробку поперечником около полуметра. Внутри коробки между параллельными стенками протянута струна. Начальной длине этой струны до погружения в землю соответствует, как известно, определенная высота издаваемого струной звука, то есть определенная частота ее дрожания. Чтобы заставить в любой момент струну звучать, к ней пристраивают (внутри коробки) небольшой электромагнит, могущий приводить ее в колебания», — пишет газета.

Если опустить подробности, то решение кажется простым и изящным — в зависимости от давления на стенки коробки будет изменяться частота звучания струны. А звук посредством микрофона будет выводиться на пульт оператора. Автор материала уверяет, что это позволяет подмечать смещение стенок чугунного ящика-раковины до пятисотых долей сантиметра.

«Мы не сомневаемся, что тот же метод с успехом будет применен и при подготовке котлована для фундамента, на котором будет покоиться четырехсотметровый колосс Дворца Советов», — надеется автор статьи. Но этому проекту, в отличие от метро, не суждено было сбыться.

ЦИФРА

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КСТАТИ

На станции «Динамо» Замоскворецкой линии в 1940 году в ночное время работала физическая лаборатория. Космическое излучение, создававшее помехи в наземных лабораториях, не проникало на глубину станции. Так было сделано открытие спонтанного деления ядер урана.

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Павел Ротерт, первый начальник Метростроя Москвы, принимал активное участие и в строительстве грандиозной плотины Днепрогэса, а также в строительстве промышленных объектов Украины.