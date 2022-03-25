«Нас ничто не сдерживает»: что будет со смертной казнью в России

Фото: АГН Москва

Теперь в России нет ограничений для возвращения смертной казни. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Мораторий могут пересмотреть «в случае необходимости», добавил политик. Что мешает возобновлению смертной казни в РФ прямо сейчас и в каком случае эту практику могут вернуть — «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами.

Что нужно, чтобы ввести в России смертную казнь

Россия приостановила свое членство в Совете Европы: это означает, что теперь страна «не связана международными обязательствами, которые принуждали бы ее не вводить смертную казнь». Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Глеб Подъяблонский.

— Теперь это только наши внутренние ограничения. Россия не ограничена международными соглашениями, которые не давали бы ей вернуть смертную казнь. Пока она запрещена по закону, но в целом теперь нас ничто не сдерживает. Раньше мы не могли снять мораторий, потому что состояли в организациях, запрещающих это сделать, а теперь нет, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что в данный момент смертная казнь в России недопустима, согласно мораторию Конституционного суда на вынесение приговоров.

— С юридической точки зрения слова Дмитрия Медведева — это только слова. Пока закон не скорректируют, ничего не поменяется, — уточнил юрист.

Толчком для изменения законодательства может послужить «необходимость в возвращении смертной казни». Пока рано давать конкретные прогнозы, считают специалисты. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, правовые позиции останутся такими же, «если все будет спокойно». Он отметил, что эти позиции «не являются вечными» и «могут быть пересмотрены».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что вопрос о возобновлении смертной казни в России может быть рассмотрен при расследовании военных преступлений.

Как возвращение смертной казни может повлиять на общество

Традиционно большая часть россиян высказывалась против снятия моратория на смертную казнь, рассказал социолог Степан Гончаров в беседе с «ВМ». Сейчас требуется проводить более точные и актуальные исследования на этот счет, уточнил он.

— Люди могут полагаться на исторический опыт: смертная казнь в России часто была сопряжена с какими-либо репрессиями. Этот коллективный опыт передается в неформальных коммуникациях. Вот почему традиционно россияне были против смертной казни, — высказался Гончаров.

По словам специалиста, реакция общества на возможный возврат смертной казни в России зависит в первую очередь от правоприменительной практики.

— Пока тяжело прогнозировать, что произойдет с обществом в случае возвращения смертной казни. Отношение граждан к этой системе зависит не от факта существования такой практики, а от того, как она будет применяться. Нужно смотреть, насколько часто и широко это будет происходить, будут ли эти истории резонансными и какие это вызовет последствия для общества. Все будет зависеть от сопровождающих дело факторов. Думаю, само изменение законодательства не вызовет больших возмущений. Скорее всего, информация будет проглочена в новостном потоке, — поделился социолог.

По данным ТАСС от 31 декабря 2020 года, смертная казнь легализована в 91 стране мира. Однако в 36 из этих государств она не применяется на практике, хотя и узаконена. В 108 странах смертная казнь полностью отменена или никогда не применялась.