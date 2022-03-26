А я встану на самокат: сервис кикшеринга в столице становится все популярнее

Елена Добровинская начала пользоваться арендой самокатов сразу, как только начало теплеть. Чаще всего девушка пользуется пунктом на Маяковской / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В этом году сезон кикшеринга (прокат самокатов — прим. «ВМ») стартовал в Москве рекордно рано. «Вечерняя Москва» выяснила, где, как и почем можно арендовать этот вид транспорта в городских парках.

Если несколько лет назад на электросамокатах по столице перемещались единицы, то сегодня это полноценный вид городского транспорта. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили: за прошлый сезон горожане совершили около 8,6 миллиона поездок и проехали рекордные 34,4 миллиона километров.

— Более чем в 70 процентах случаев самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки или для коротких поездок внутри и между районами, а не просто покататься, — подчеркнул заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. — Учитывая спрос, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать этот сервис.

Заммэра рассказал, что операторы в этом году планируют увеличить парк самокатов до 40 000 единиц.

— Кроме того, для удобства пользователей мы установим дополнительные велопарковки для завершения аренды. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро, — добавил Максим Ликсутов.

В одном из сервисов кикшеринга заявили, что парк самокатов вырастет до 30 тысяч.

— Расширяем зону аренды: половина наших клиентов используют самокаты как транспорт для поездок на небольшие расстояния, чтобы добираться до остановок общественного транспорта, — уточнил генеральный директор одного из сервисов кикшеринга Иван Туринге.

Взять напрокат электросамокат довольно просто. И механика аренды у всех сервисов одинаковая — нужно скачать приложение на свой смартфон, пройти регистрацию, затем выбрать понравившийся и наиболее удобный тариф. После этого найдите самокат, активируйте его (либо через QR-код, либо через цифровой код) и начинайте поездку.

Кстати, в некоторых электросамокатах есть дополнительные функции, которые могут приглянуться пользователям. Например, в новой модели Ninebot Max Plus имеется беспроводная зарядка для смартфона, которая работает при закреплении мобильного телефона на специальном кронштейне на руле. У других самокатов есть подсветка для езды в вечернее время суток, дополнительные тормоза и улучшенная амортизация. Что касается цен, то пока они остаются на уровне прошлого года. Стандарт — 50 руб лей за аренду плюс от 5–7 рублей за минуту. И не стоит забывать, что стоимость корректирует робот в зависимости от спроса и предложения.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ВЫБЕРИ ТАРИФ

Операторы обещают не повышать цену на аренду электросамокатов в этом сезоне. В среднем стоимость за старт поездки составляет 50 рублей, а далее идет тарификация по минутам. У разных операторов проката цена за минуту разная.

— Сервис «Юрент» — от 6 рублей за минуту или тариф «Пока не сядет» за 451 рубль.

— Сервис Whoosh — от 6 рублей за минуту.

— Сервис «Карусель» — от 7 рублей за минуту, тариф «3 часа»: 590 руб лей в будни и 690 руб лей в выходные.

— Сервис Ecoway — 5 рублей за минуту.

— Прокат в парках — 300 рублей в час.

Тише едешь — здоровее будешь

С ростом популярности электросамокатов увеличилось и количество аварий с их участием.

Только за прошлый год в России более 400 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием электросамокатов, моноколес и другого электротранспорта. Отмечается, что в авариях погибли 10 человек и 438 человек получили ранения различной степени тяжести. Поэтому соблюдать правила безопасности крайне важно.

— Ехать на электросамокате нужно либо по велосипедной дорожке, либо по краю проезжей части, — подчеркнула эксперт по безопасности Ольга Бочкарева. — Обгонять можно только слева при отсутствии помех. Еще один важный момент — если рядом с вами едут другие люди на самокатах или велосипедах, держите безопасную дистанцию и не совершайте резких непредсказуемых действий. Это поможет избежать аварий.

Кроме того, уточнила Бочкарева, самокат может использовать одновременно только один человек, вдвоем на одном устройстве передвигаться нельзя.

— Лучше всего сильно не разгоняться и использовать защитную экипировку, — добавила эксперт по безопасности.

Переходить через пешеходный переход надо пешком, самокат везите рядом с собой.

Кстати, для того, чтобы поездки на самокатах были еще безопаснее, в прошлом году в Москве создали несколько «медленных зон», где автоматически устройства снижают скорость до 15 километров в час. Такие участки есть в городских парках, где много пешеходов, и на Патриарших прудах — там об этом попросили местные жители.

Функция снижения скорости напрямую встроена в программное обеспечение электросамоката. При въезде в зону система автоматически определяет, где находится самокат, и снижает скорость до нужных показателей. Как пояснили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, разогнаться выше 15 километров в час у пользователей не получится. Планируется, что число таких зон будет и дальше расширяться по мере необходимости.

Кстати

В некоторых странах, таких как Япония, Южная Корея, пользуются самокатами только люди с водительскими правами. Самокаты нужно регистрировать в полиции и платить транспортный налог.