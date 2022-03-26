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Где родился, там и нарядился: что интересного можно найти в секонд-хендах

Вероника Ушакова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Где родился, там и нарядился: что интересного можно найти в секонд-хендах
Фото: Pexels

Уход зарубежных брендов одежды из России поднял спрос на наши секонд-хенды. В них можно одеться стильно и недорого, приобретая вещи отечественных дизайнеров. Стилист Полина Кормильцева рассказала «Вечерней Москве», что интересного продается в таких магазинах.

В секонд-хенды люди сейчас действительно идут активнее. Цены на бренды, даже на те, что уже ушли с рынка, там пока остаются на прежнем уровне. Средняя стоимость вещи — 300–500 рублей.

А аксессуары можно купить и за 50 рублей. Но нужно понимать, что поставки из других стран, где раньше закупались секонд-хенды, пока прекращены. Поэтому их владельцы распродают старые партии. У большинства есть запасы и на складах. Поэтому дефицита точно не будет. Когда поставки наладятся, цены могут возрасти пропорционально курсу доллара. И тогда средняя стоимость вещей может составить 700–1000 рублей.

Вместе с тем в России будут активнее развиваться и комиссионные магазины, в которые одежду приносят обычные люди. Но у нас принято сдавать одежду уже как следует поношенной, не всегда в аккуратном состоянии.

Главное преимущество секонд-хенда — экологичность. Приобретая там товары, мы не спонсируем производство новых вещей. Стоит отметить, что вещи, которые произвели 15–20 лет назад, намного качественнее современных. Большинство людей одеваются в массмаркетах. И в таких магазинах действует главный принцип — продать дешевые вещи, но в большом количестве. А цены на одежду в «секондах» радуют всегда. И это повод разбавить и обновить свой гардероб.

Брюки карго: снова в моде

Этой весной в тренде снова широкие брюки-карго с карманами. Эта модель вернулась из 2016 года и вновь полюбилась модникам за свое удобство и практичность. Так что вполне вероятно найти такие брюки из коллекций предыдущих лет и в «секонде». Сочетать их можно с разными стилями, от спортивного до повседневного.

Цена: от 700 рублей.

Базовые топы за бесценок

В секонд-хенде можно очень выгодно закупиться базовыми топами, которые рекомендуется надевать под пиджак или носить летом. В моде — простые модели, без элементов декора, либо — для самых смелых — укороченные. В секонд-хенде можно найти модели, актуальные 20 лет назад: это обтягивающие топы и майки на тонких бретелях.

Цена: от 50 рублей.

Где родился, там и нарядился: что интересного можно найти в секонд-хендах Фото: Pexels

Сумки: доступный винтаж

Найти качественные сумки в секонд-хенде сложно, но возможно. И цены точно порадуют. Модели известных брендов среднего ценового сегмента часто оказываются в хорошем состоянии. Есть тренд на винтажные сумки 1990-х и 2000-х годов.

Цена: от 500 рублей.

Любителям ностальгии

В конце 1990-х футболка с фотографией молодого Леонардо Ди Каприо была у каждой модницы. Забытый тренд снова популярен как никогда. Так что на полках «секонда» можно такие поискать.

Цена: от 250 рублей.

Говорите по-русски

В этом сезоне снова в моде футболки и толстовки с надписями. Найти такие в секонд-хенде не проблема: эти модели популярны уже несколько лет. Может попасться вещь с надписью на русском языке: такие сейчас на пике популярности.

Цена: от 250 рублей

Где родился, там и нарядился: что интересного можно найти в секонд-хендах Фото: Pexels

Шерстяные свитеры: редкая находка

Мужские и женские свитеры из качественной шерсти — дорогое изделие. А в масс-маркете их практически не найти. Настоящий шерстяной свитер при должном уходе не теряет свой презентабельный вид десятилетиями. Поэтому утеплиться к осени можно в секонд-хенде. Лучше отдать предпочтение свободным моделям с высоким воротником.

Цена: от 1000 рублей.

Джинсы: не как у всех

В секонд-хенде легко найти оригинальные винтажные джинсы по доступной стоимости. Брюки из такого качественного материала сейчас практически не производят. Поэтому, кроме как в «секонде», их нигде не достать.

Цена: от 400 рублей

Пиджаки: без переплат

Цены на пиджаки в магазинах, как правило, высокие. Но в секонд-хенде можно найти качественную вещь дешевле 1000 рублей. Как и рубашку, женщинам пиджак лучше искать в мужском отделе. Это неприталенные модели, свободного кроя. Для мужчин главное — чтобы пиджак не был тесным, а сидел свободно. В этом сезоне в тренде нейтральные оттенки: бежевый, синий, зеленый.

Цена: от 500 рублей

Где родился, там и нарядился: что интересного можно найти в секонд-хендах Фото: Pexels

Пальто: разумная экономия

Хорошее пальто необязательно должно быть очень дорогим. Но не стоит надеяться увидеть в секонд-хенде пальто за копейки. Как и пиджаки, пальто женщинам лучше искать в мужском отделе. Классические легкие тренчи на начало осени тоже лучше искать в мужских коллекциях. Мужчинам стилисты рекомендуют выбирать свободное двубортное драповое пальто средней длины.

Цена: от 3500 рублей.

Обувь: ищите классику

Выбор обуви в секонд-хенде обычно огромный. Правда, придется постараться найти хорошую пару. Ориентируйтесь на модели, которые не выходят из моды: классические туфли-лодочки или кроссовки, как спортивные, так и базовые белые для повседневного гардероба.

Цена: от 300 рублей.

Наше лучше!

В магазинах сейчас можно без проблем найти модную одежду российских дизайнеров. Среди отечественных брендов: O’stin, Zarina, Sela, Love Republic, Lime, Befree. Как и весь европейский масс-маркет, вещи производят в странах третьего мира. Значит, проблем с поставками ожидать не придется. Также наши дизайнеры уделяют большое внимание тканям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Лисовец, звездный стилист:

— Модники всего мира одеваются в секонд-хендах. Мужчины там могут найти хорошие пиджаки, брюки, плащи, которые еще не выпустили модные дома. В «секондах» можно обнаружить и то, что создавалось 20 лет назад: так как мода циклична, это будет выглядеть актуально. И это хорошая возможность собрать уникальный образ, который точно ни с кем не повторится. Лично у меня гардероб на 20 процентов состоит из одежды, купленной в секонд-хендах.

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